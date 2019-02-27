Богатейший человек Великобритании намерен купить «Челси»Коммерсантъ 12:58

с чего всё началось

Во вторник британские СМИ сообщили о том, что богатейший человек Великобритании, владелец компании Ineos (химическая промышленность) Джим Рэтклифф, состояние которого оценивается в £21 млрд, намерен предпринять еще одну попытку купить у Романа Абрамовича «Челси».

Общество Суд отказал в иске возмущенному рекламой Reebok москвичу Кунцевский суд Москвы отклонил иск жителя столицы Олега Воронина к ООО «Адидас» о возмещении морального вреда из-за рекламы бренда Reebok, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Происшествия Генпрокуратура разрешила числящимся в «списке Титова» вернуться В феврале 2018 года Титов направил в Кремль «лондонский список» из 16 фамилий с просьбой рассмотреть условия для прекращения розыска и изменения заочно избранных мер пресечения в отношении бизнесменов, желающих вернуться в Россию.

Происшествия Обвиняемому в измене сотруднику ЦНИИмаше продлили срок ареста Сотруднику головного научного института «Роскосмоса» (ЦНИИмаш) Виктору Кудрявцеву продлили срок ареста.

Авто Projekt Grenadier получит двигатели BMW По данным издания, компания Ineos Automotive представит свой автомобиль, известный пока под кодовым обозначением Projekt Grenadier, в течение 2020 года.

Происшествия 50 случаев инцеста: в Испании задержан преступник В Испании задержали британца, которого разыскивали за 50 с лишним преступлений сексуального характера.

Общество Росреестр оценил участок Шувалова в Сколково как iPhone Журналисты проекта Baza выяснили, что подмосковный участок в 7,6 гектара рядом с МКАД, принадлежащий Игорю Шувалову, Росреестр оценил в 107,5 тыс. рублей.

Общество Депутат связал изнасилование якутянки мигрантом с экономическими и социальными проблемами Депутат Госдумы от Республики Саха (Якутия) Федот Тумусов в интервью НСН прокомментировал заявление властей Якутии о начале борьбы с нелегальными мигрантами после изнасилования местной жительницы.

Политика В Турции соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока» В Турции провели сварку стыка, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток".

Общество Более 2 тысяч объектов Москвы отключат в ходе акции «Час Земли» Более двух тысяч объектов Москвы отключат в ходе акции "Час Земли", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Политика Путин заявил о необходимости укрепления команды в Петербурге Президент России Владимир Путин высказался о необходимости укрепления управленческой команды в Санкт-Петербурге с учетом уроков минувшей зимы.

Политика Новый глава Челябинской области в первую очередь займется экологией Назначенный исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер в качестве одного из своих приоритетов на новом посту назвал решение экологических проблем региона.

Экономика Росстат перестанет публиковать ежемесячные данные о доходах россиян Росстат на неопределенный срок приостанавливает публикацию ежемесячных данных о доходах россиян.

Здоровье В Институте им. Склифосовского делают уникальные операции гамма-ножом Сама операция длится всего около часа, долгой реабилитации не требует. А главное всё проходит без крови и боли.

Общество Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов В некоторых российских регионах в апреле температура воздуха опустится до –30°С. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".

Здоровье В Коми на карантин по гриппу продолжают закрывать школы и детсады На прошедшей неделе, по данным вирусологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Коми, среди населения циркулировали, в основном, респираторные вирусы, также определяются вирусы гриппа А (H3N2), A(H1N1)pdm09, В. Штамм вируса гриппа А(H3N2) входил в состав всех вакцин, которыми прививали население в прошлом году, что позволило избежать серьезных осложнений.

Общество Уехавшая из России екатеринбурженка Юлия Савиновских обратилась в ЕСПЧ Уехавшая из России в Испанию екатеринбурженка Юлия Савиновских, у которой органы опеки забрали приемных детей из-за подозрений, что она хочет сменить пол, подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Политика Путин выступит на коллегии Генпрокуратуры В Генпрокуратуре России состоится расширенное заседание коллегии. Оценку работе контролирующей организации даст президент России.

Общество В Мексике активизировался вулкан Попокатепетль В 1996 году сразу пятеро молодых людей погибли в результате своего похода на Попокатепетль, проигнорировав запретную зону вокруг вулкана.

Политика Совет ЕС утвердил ряд мер на случай Brexit без соглашения Во вторник, 19 марта, Совет Европейского Союза утвердил набор экстренных мер, которые будут регулировать отношения Евросоюза с Лондоном, если Великобритания выйдет из ЕС без соглашения.

Шоу-бизнес Алдонин рассказал, с кем будет жить дочь Началовой Похороны певицы пройдут 21 марта на Троекуровском кладбище. Ранее Алдонин рассказал о переживаниях дочери из-за смерти Началовой.

Происшествия Ребенок погиб при обстреле школьного автобуса в Сирии Ребенок погиб от пули снайпера в сирийском Алеппо в результате обстрела террористами школьного автобуса.

Общество Москва потеряла позиции в списке самых дорогих городов мира Сингапур, Париж и Гонконг признаны самыми дорогими городами в мире для проживания.

Космос В сети появилось видео мощного взрыва метеора Опубликованы кадры взрыва суперболида, который вошёл в атмосферу Земли над Беринговым морем у побережья Камчатского края в декабре прошлого года.