Богатейший человек Великобритании намерен купить «Челси»Коммерсантъ 12:58

с чего всё началось

Во вторник британские СМИ сообщили о том, что богатейший человек Великобритании, владелец компании Ineos (химическая промышленность) Джим Рэтклифф, состояние которого оценивается в £21 млрд, намерен предпринять еще одну попытку купить у Романа Абрамовича «Челси».

Политика Путин назначил Текслера и.о. губернатора Челябинской области Российский лидер Владимир Путин принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Экономика Росстат изменил методику расчета доходов россиян Малков добавил, что Росстат опубликует данные по доходам населения за I квартал 2019 года по новой методике, пересчитав данные за последние шесть лет.

Экономика Банк России назвал самые теневые сектора экономики Как сообщаетИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.

Происшествия В Якутске мигранты не вышли на работу после акции протеста В Якутске после митинга 17 марта, участники которого потребовали наказать виновных в изнасиловании местной девушки (в преступлении подозревают мигрантов), десятки приезжих жителей города не вышли на работу.

Политика Путин и Назарбаев обсуждали решение президента Казахстана об отставке Российский и казахский лидеры Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора обсуждали решение последнего уйти в отставку.

Общество Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.

Армия и оружие В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 17 мин по территории республики Украинские силовики во вторник выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 17 мин калибром 82 миллиметра, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Авто У пикапа Mitsubishi L200 появится версия для покорения бездорожья Сообщается также, что рестайлинговый Mitsubishi L200 уже предлагают дилеры в России, где он представлен в пяти вариантах исполнения.

Кино Вышел трейлер «Истории игрушек 4» Студия Pixar опубликовала трейлер к новому мультфильму «История игрушек 4», премьера которого состоится в июне 2019 года.

Экономика Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.

Гаджеты Раскрыты технические особенности смартфона Samsung Galaxy A40 Компания Samsung раскрыла технические характеристики нового смартфона Galaxy A40.

Политика После отставки Назарбаева в Казахстане начали скупать доллары «Как только сообщили [об уходе Назарбаева] сразу начался ажиотаж, все скупили», - сообщили агентству в обменном пункте ТОО «Валюта KZ».

Недвижимость Банки начали продавать квартиры с жильцами Речь идет о продаже приобретенной по ипотеке недвижимости с зарегистрированными или прописанными жильцами, владельцы которой не в состоянии обслуживать долги.

Экономика Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России Массовые сокращения ждут чиновников. В 2020 году будут сокращены 5% госслужащих, в 2021 году - еще 10%, пообещал Минфин.

Спорт Большунов пообещал обогнать Клебо на дистанции 50 километров Думаю, в гонках на 50 километров он у меня не выиграет, решительно отрезал Большунова в интервью для NRK.

Футбол Сборная России по футболу прибыла в Брюссель на матч с Бельгией Сборная России по футболу прилетела в Брюссель на первый матч отборочного цикла к Евро-2020, в котором сыграет с Бельгией.

Происшествия Дело Кокорина и Мамаева передано для утверждения в прокуратуру Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева передано следователями в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Экономика Росстат зафиксировал рывок промышленного производства Выпуск промышленных предприятий после трех месяцев поступательного замедления в феврале резко ускорился – на 4,1% в годовом выражении, сообщил первую оценку Росстат.

Гаджеты Apple представила новое поколение iMac Компания Apple представила новое поколение настольного компьютера iMac.

Экономика Набсовет Сбербанка выдвинул Грефа для переизбрания на пост главы Наблюдательный совет Сбербанка утвердил нынешнего главу банка Германа Грефа в качестве кандидата для переизбрания на новый срок.

Армия и оружие Военные перейдут на новые методики физической подготовки Новые методы физической подготовки военнослужащих разработаны в Минобороны РФ, упор сделан на развитие двигательных навыков, необходимых для той или иной воинской профессии.

Космос В НАСА зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем В декабре над Беринговым морем у берегов Камчатки взорвался метеорит мощностью в десять бомб, сброшенных на Хиросиму, пишет Sky News со ссылкой на данные НАСА.

Политика МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.