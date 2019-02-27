Футбол

Богатейший человек Великобритании намерен купить «Челси»Коммерсантъ 12:58

Во вторник британские СМИ сообщили о том, что богатейший человек Великобритании, владелец компании Ineos (химическая промышленность) Джим Рэтклифф, состояние которого оценивается в £21 млрд, намерен предпринять еще одну попытку купить у Романа Абрамовича «Челси».
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Основатель химической компании Ineos Джим Рэтклифф, которого Bloomberg называет богатейшим бизнесменом Великобритании, не отказывается от планов купить английский футбольный клуб «Челси» у российского миллиардера Романа Абрамовича, пишет The Times
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Джим Рэтклифф
Британский инженер
British billionaire chemical engineer turned financier and industrialist. Ratcliffe is the chairman and chief executive officer of the Ineos chemicals group, which he founded in 1998 and of which he still owns two-thirds, and which has been estimated to have a turnover of $80 billion. He does not have a high public profile, and has been described by The Sunday Times as "publicity shy". On 13 May 2018 he was named as the richest person in the UK, with a net worth of £21.05 billion.
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