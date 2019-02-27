Футбол
Богатейший человек Великобритании намерен купить «Челси»Коммерсантъ 12:58
Во вторник британские СМИ сообщили о том, что богатейший человек Великобритании, владелец компании Ineos (химическая промышленность) Джим Рэтклифф, состояние которого оценивается в £21 млрд, намерен предпринять еще одну попытку купить у Романа Абрамовича «Челси».
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Основатель химической компании Ineos Джим Рэтклифф, которого Bloomberg называет богатейшим бизнесменом Великобритании, не отказывается от планов купить английский футбольный клуб «Челси» у российского миллиардера Романа Абрамовича, пишет The Times.Ведомости07:57
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