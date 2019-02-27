Богатейший человек Великобритании намерен купить «Челси»Коммерсантъ вчера в 12:58

с чего всё началось

Во вторник британские СМИ сообщили о том, что богатейший человек Великобритании, владелец компании Ineos (химическая промышленность) Джим Рэтклифф, состояние которого оценивается в £21 млрд, намерен предпринять еще одну попытку купить у Романа Абрамовича «Челси».

Политика Путин принял отставку губернатора Челябинской области Президент России Владимир Путин принял отставку челябинского губернатора Бориса Дубровского и назначил временным главой региона первого заместителя министра энергетики РФ Алексея Текслера.

Общество День весеннего равноденствия придется на 20 марта Весеннее равноденствие, которое придется на 20 марта — сутки, когда день и ночь одинаковы по времени.

Финансы Белоруссия разместит в России облигации на сумму до 30 млрд рублей Белоруссия разместит гособлигации в России на сумму до 30 млрд российских рублей.

Гаджеты Появилось первое фото нового российского пулемета калибра 7,62 мм Российские оружейники создали новейший пулемет калибра 7,62 миллиметров. Его фотография уже опубликована в интернете.

Общество В Гидрометцентре назвали сроки прихода климатической весны 15 марта стало известно, что весна «запаздывает» из-за большого количества снега — показатели превышают норму в 1,5 раза.

Транспорт В РЖД рассказали, как купить билеты в новые плацкартные вагоны Как сообщает Лайф, генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" Пётр Иванов рассказал, как купить билет в новый плацкартный вагон.

Экономика Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.

Здоровье Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ По информации ведомства, интенсивность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ в целом на территории РФ с 11 по 17 марта продолжает снижаться.

Спорт Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на ЧМ с рекордом мира Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют в парном катании после короткой программы на чемпионате мира в Сайтаме (Япония).

Общество Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.

Футбол Йованович покинул пост главного тренера клуба «Локомотив-Кубань» Сербский специалист Владимир Йованович покинул пост главного тренера краснодарского баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань", сообщается в официальном микроблоге команды в Twitter.

Финансы Россияне заплатят за повышение НДС 460 млрд рублей «При сохранении стабильных цен на нефть, валютного курса, динамики ВВП на уровне 2% и инфляции в размере 4% прирост доходов консолидированного бюджета в 2019 году за счет повышения ставки НДС составит почти 800 млрд рублей», — пишет газета.

Наука Археологи выяснили, как строили древнейший мост в Великом Новгороде Исследователи из Института археологии Российской академии наук проанализировали найденные на дне реки Волхов остатки древнего моста и установили, что сооружение было построено с применением прогрессивных для того времени технологий.

Шоу-бизнес Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.

Общество Facebook пересмотрит рекламную политику после обвинений в дискриминации Социальная сеть Facebook пересмотрит рекламную политику и запретит некоторым рекламодателям таргетировать рекламу для определенной аудитории.

Здоровье Амурчанкам заплатят больше за рождение детей Амурчанки смогут получить две дополнительные выплаты за рождение детей, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Хоккей НХЛ. «Вашингтон» посетит Белый дом в понедельник «Вашингтон» определился с датой посещения Белого дома в честь победы в розыгрыше Кубка Стэнли-2018.

Политика WSJ: Байден заявил о планах баллотироваться в президенты США Бывший вице-президент США Джо Байден в ходе конфиденциальной встречи со своими сторонниками заявил, что он намерен выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах в 2020 году.

Политика Пушков оценил идею Трампа принять Бразилию в НАТО Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал инициативу президента США Дональда Трампа принять Бразилию в Североатлантический альянс.

Энергетика Цены промпроизводителей в России с начала 2019 года снизились на 1,2% Цены производителей промышленных товаров в России в феврале 2019 года выросли на 0,1%, а в годовом выражении — на 0,9%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Экономика Disney и 21st Century Fox окончательно завершили сделку Сделка по приобретению Walt Disney активов корпорации 21st Century Fox на $71 млрд окончательно завершена.

Общество Власти Москвы объяснили появление летучих мышей в столице Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский сообщил, что в столице из-за потепления климата начали появляться летучие мыши.

Армия и оружие Вертолет Ми-28НМ получит новую управляемую ракету Российский ударный вертолет Ми-28НМ получит новую управляемую ракету "изделие 305", дальность поражения целей который составляет более 25 километров.