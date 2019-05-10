Экономика

Богатейший человек Индии купил сеть магазинов игрушек HamleysРБК 10:44

Reliance Industries, которая принадлежит богатейшему жителю Индии Мукешу Амбани, приобрела сеть магазинов игрушек Hamleys, сообщает Guardian. Сумма сделки составила около £70 млн ($90 млн).
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Богатейший житель Индии купил сеть магазинов игрушек Hamleys

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