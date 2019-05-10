Экономика
Богатейший человек Индии купил сеть магазинов игрушек HamleysРБК 10:44
Reliance Industries, которая принадлежит богатейшему жителю Индии Мукешу Амбани, приобрела сеть магазинов игрушек Hamleys, сообщает Guardian. Сумма сделки составила около £70 млн ($90 млн).
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В прокат вышел фильм Павла Лунгина «Братство»
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Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
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Чистую российскую нефть начали загружать на танкеры в порту Усть-Луга
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В ходе визита в Россию 12‒14 мая Помпео встретится не только с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, но и с Владимиром Путиным, сообщает агентство Reuters со ссылкой на сообщение Государственного департамента США.
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Вымерший однажды вид птиц «восстал из мертвых»
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Футбол
«Динамо» и «Ростов» голов не забили
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Происшествия
Дочери Доренко утверждают, что журналиста отравила молодая жена
Дочери Доренко утверждают, что журналиста отравила молодая жена Ксения и Екатерина считают, что сейчас женщина хочет скрыть среды преступления, отправив тело на кремацию.
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Происшествия
В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины
В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
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Авто
В Италии продают кабриолет «Лада Нива» за 4000 евро
За автомобиль 1991 года выпуска с пробегом 110 000 километров просят 4 тысячи евро или 290 тысяч рублей.
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"Аэрофлот" отменил в четверг, 9 мая, десять парных рейсов с использованием самолета Sukhoi Superjet 100, свидетельствует онлайн-табло на сайте базового для авиакомпании аэропорта "Шереметьево".
Обновлено вчера в 08:02
Происшествия
Автомобильный мост рухнул в Амурской области
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«АвтоВАЗ» рассказал о сфере своих экспортных интересов
Как сообщается в документе, в сферу интересов экспортной деятельности «АвтоВАЗа» входят ближневосточные и североафриканские регионы, а именно: Ливан, Иордания, Египет и Тунис.
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В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика
В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
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Недвижимость
Названы страны с самым дешевым жильем у моря
Топ-5 стран с самой доступной приморской недвижимостью по итогам первого квартала 2019 года составили Болгария, Турция, Черногория, Греция и Испания.
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Шоу-бизнес
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Гендиректор концерна "Мосфильм", кинорежиссер Карен Шахназаров в беседе с ФАН ответил актеру Максиму Виторгану, который считает, что День Победы нужно заменить днем тишины.
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Политика
Юрий Лужков не простил покойного журналиста Сергея Доренко
В своем комментарии на смерть известного журналиста Сергея Доренко Юрий Лужков назвал бывшего главного редактора радио «Говорит Москва» гением зла.
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Вандалы осквернили могилы советских воинов на востоке Германии
Неизвестные осквернили советский мемориал в городе Шпремберг (федеральная земля Бранденбург) на востоке Германии.
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