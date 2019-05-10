Экономика
Богатейший человек Индии купил сеть магазинов игрушек HamleysРБК 10:44
Reliance Industries, которая принадлежит богатейшему жителю Индии Мукешу Амбани, приобрела сеть магазинов игрушек Hamleys, сообщает Guardian. Сумма сделки составила около £70 млн ($90 млн).
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США расширят перечень стран, подозреваемых в валютных манипуляциях
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Сборная Чехии нанесла поражение шведам
На проходящем в Словакии чемпионате мира по хоккею прошел второй матч группы В, в которой играет и сборная России.
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Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
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Следователи допрашивают Порошенко по делу о Евромайдане
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