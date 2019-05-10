Экономика
Богатейший человек Индии купил сеть магазинов игрушек HamleysРБК 10:44
Reliance Industries, которая принадлежит богатейшему жителю Индии Мукешу Амбани, приобрела сеть магазинов игрушек Hamleys, сообщает Guardian. Сумма сделки составила около £70 млн ($90 млн).
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Политика
Порошенко высказался о дате инаугурации Зеленского
«Президент Украины Петр Порошенко с уважением относится к выбору украинцев и к позиции высшего законодательного органа и для него приемлема любая дата инаугурации, которую определит Верховная рада, поскольку это относится к ее компетенции», — цитирует сообщение ТАСС.
Обновлено в 14:34
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Авто
Land Rover представил спецверсию внедорожника Range Rover SVO
Подразделение британской компании Land Rover — Special Vehicle Operations (SVO) — представило особую версию модели Range Rover, которая будет доступно исключительно для будущих астронавтов, воспользовавшихся услугами компании Virgin Galactic.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца
Дочери журналиста Сергея Доренко попросили правоохранительные органы расследовать обстоятельства смерти отца, сообщил РИА Новости продюсер Андрей Разин, общавшийся с дочерьми Доренко.
Обновлено в 13:46
Футбол
Кикнадзе: «Локомотив» готовился к более тяжелой игре против «Рубина»
Футболисты московского "Локомотива" ожидали более сложного матча с казанским "Рубином", заявил РИА Новости генеральный директор "красно-зеленых" Василий Кикнадзе.
Обновлено в 14:57
Армия и оружие
Военную авиацию бросили на тушение огня в Зауралье
Обновлено в 01:30
Общество
Дочь чиновника Минобороны Украины с подругой разбросала траурные цветы, возложенные в честь 9 мая
В сети опубликовано видео, на котором две девушки разбрасывают траурные цветы, возложенные в честь памяти жертв Великой Отечественной войны.
Обновлено в 12:30
Политика
Трамп оценил торговые переговоры с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры с Китаем проходят в благоприятном ключе.
Обновлено в 13:41
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Политика
Коломойский порассуждал о будущем Порошенко
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью «РБК-Украина» перечислил должности, которые может занять действующий президент Украины Петр Порошенко после окончания срока его полномочий.
Обновлено в 11:57
Политика
Лукашенко ужесточил ответственность за коррупцию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, согласно которому осужденные за коррупционные преступления не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение или замену части наказания более мягким, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера.
Обновлено в 10:37
Политика
Сооснователь Facebook призвал США разрушить монополию соцсети
В своей колонке для The New York Times он написал, что за прошедшие два года господин Цукерберг допустил большое количество ошибок, и властям США нужно покончить с монополией Facebook.
Обновлено в 00:30
Хоккей
Что сказали наши хоккеисты после первой победы на ЧМ-2019
Обновлено в 14:09
Происшествия
Самый пожилой житель России попал в больницу в критическом состоянии
Житель Ингушетии Аппаз Илиев, которому исполнилось 123 года, находится в больнице в критическом состоянии, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе главы региона.
Обновлено в 12:44
Наука
Сыр оказался хорошим средством для профилактики диабета
Обновлено в 08:56
Общество
Какие сны предсказывают скорую смерть
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия
В Москве эвакуировали два ТЦ после сообщений о минировании
Свыше 2,2 тысячи человек эвакуировали из торговых центров "Клен" и "Тройка" в Москве после анонимных сообщений с угрозами "минирования", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 14:15
Музыка
Хореограф Медведевой: Евгения хочет быть более сексуальной
Обновлено в 11:22
Происшествия
В США раскрыли убийство режиссера 30-летней давности
Убийство известного американского режиссера и продюсера Барри Крейна произошло 5 июля 1985 года.
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес
Алена Водонаева объявила о разводе
Подписчики в комментариях отметили, что расстроены известием о разводе Водонаевой с супругом.
Обновлено в 12:56
Футбол
Гурам Аджоев: «Купим ли игроков, если попадем в еврокубки? У нас нет трансферного бюджета»
Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал "СЭ" матч 28-го тура чемпионата России с "Анжи", в котором его команда одержала победу со счетом 1:0, после чего поднялась в зону Лиги Европы.
Обновлено в 13:05
Общество
В Турции оштрафовали Facebook из-за утечки фотографий пользователей
"С 13 по 25 сентября 2018 года доступ к фотографиям пользователей Facebook мог превышать заявленный уровень конфиденциальности и быть доступен третьим лицам", - говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 11:09
Политика
Захарова ответила главе МИД Японии про «резкие высказывания» Лаврова
Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на слова министра иностранных дел Японии Таро Коно, который заявил, что дискуссия с его российским коллегой Сергеем Лавровым "доходила до резких высказываний".
Обновлено в 11:48
Происшествия
Названа причина задержания сотрудника Mash
Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.
Обновлено в 06:41
Политика
В МВД Эстонии предъявили территориальные претензии к РФ
Глава МВД Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме уверен, что "территорию республики частично удерживает Россия".
Обновлено вчера в 08:50
Происшествия
В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины
В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
Обновлено в 06:48
Музыка
Николай Басков анонсировал выход клипа на песню «Караоке»
Обновлено в 12:11