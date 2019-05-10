Экономика

Богатейший человек Индии купил сеть магазинов игрушек HamleysРБК 10:44

Reliance Industries, которая принадлежит богатейшему жителю Индии Мукешу Амбани, приобрела сеть магазинов игрушек Hamleys, сообщает Guardian. Сумма сделки составила около £70 млн ($90 млн).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Самый богатый человек Индии купил британскую сеть магазинов игрушек Hamleys

ТАСС09:50

Самый богатый человек Индии купил британскую сеть магазинов игрушек «Хэмлис»

Эхо Москвы11:31

Индийский олигарх купил крупнейшую сеть магазинов игрушек

News.ru11:13

Богатейший человек Индии купил сеть магазинов игрушек Hamleys

РБК10:44

Богатейший житель Индии купил сеть магазинов игрушек Hamleys

Известия11:35

Индийский миллиардер купил торговую сеть игрушек с магазином в Сочи

Sochinews07:00

Самый богатый человек Индии купил британскую сеть магазинов игрушек Hamleys

Говорит Москва09:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 15:11, Ашберн
Шоу-бизнес

Канье Уэст и Ким Кардашьян стали родителями в четвертый раз

Обновлено в 12:49
Политика

Порошенко высказался о дате инаугурации Зеленского

«Президент Украины Петр Порошенко с уважением относится к выбору украинцев и к позиции высшего законодательного органа и для него приемлема любая дата инаугурации, которую определит Верховная рада, поскольку это относится к ее компетенции», — цитирует сообщение ТАСС.
Обновлено в 14:34
Кино

Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Авто

Land Rover представил спецверсию внедорожника Range Rover SVO

Подразделение британской компании Land Rover — Special Vehicle Operations (SVO) — представило особую версию модели Range Rover, которая будет доступно исключительно для будущих астронавтов, воспользовавшихся услугами компании Virgin Galactic.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца

Дочери журналиста Сергея Доренко попросили правоохранительные органы расследовать обстоятельства смерти отца, сообщил РИА Новости продюсер Андрей Разин, общавшийся с дочерьми Доренко.
Обновлено в 13:46
Футбол

Кикнадзе: «Локомотив» готовился к более тяжелой игре против «Рубина»

Футболисты московского "Локомотива" ожидали более сложного матча с казанским "Рубином", заявил РИА Новости генеральный директор "красно-зеленых" Василий Кикнадзе.
Обновлено в 14:57
Армия и оружие

Военную авиацию бросили на тушение огня в Зауралье

Обновлено в 01:30
Общество

Дочь чиновника Минобороны Украины с подругой разбросала траурные цветы, возложенные в честь 9 мая

В сети опубликовано видео, на котором две девушки разбрасывают траурные цветы, возложенные в честь памяти жертв Великой Отечественной войны.
Обновлено в 12:30
Политика

Трамп оценил торговые переговоры с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры с Китаем проходят в благоприятном ключе.
Обновлено в 13:41
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Политика

Коломойский порассуждал о будущем Порошенко

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью «РБК-Украина» перечислил должности, которые может занять действующий президент Украины Петр Порошенко после окончания срока его полномочий.
Обновлено в 11:57
Политика

Лукашенко ужесточил ответственность за коррупцию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, согласно которому осужденные за коррупционные преступления не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение или замену части наказания более мягким, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера.
Обновлено в 10:37
Политика

Сооснователь Facebook призвал США разрушить монополию соцсети

В своей колонке для The New York Times он написал, что за прошедшие два года господин Цукерберг допустил большое количество ошибок, и властям США нужно покончить с монополией Facebook.
Обновлено в 00:30
Хоккей

Что сказали наши хоккеисты после первой победы на ЧМ-2019

Обновлено в 14:09
Происшествия

Самый пожилой житель России попал в больницу в критическом состоянии

Житель Ингушетии Аппаз Илиев, которому исполнилось 123 года, находится в больнице в критическом состоянии, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе главы региона.
Обновлено в 12:44
Наука

Сыр оказался хорошим средством для профилактики диабета

Обновлено в 08:56
Армия и оружие

Япония считает, что КНДР провела пуски баллистических ракет

Обновлено в 00:34
Общество

Какие сны предсказывают скорую смерть

Обновлено вчера в 16:17
Происшествия

В Москве эвакуировали два ТЦ после сообщений о минировании

Свыше 2,2 тысячи человек эвакуировали из торговых центров "Клен" и "Тройка" в Москве после анонимных сообщений с угрозами "минирования", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 14:15
Музыка

Хореограф Медведевой: Евгения хочет быть более сексуальной

Обновлено в 11:22
Происшествия

В США раскрыли убийство режиссера 30-летней давности

Убийство известного американского режиссера и продюсера Барри Крейна произошло 5 июля 1985 года.
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес

Алена Водонаева объявила о разводе

Подписчики в комментариях отметили, что расстроены известием о разводе Водонаевой с супругом.
Обновлено в 12:56
Футбол

Гурам Аджоев: «Купим ли игроков, если попадем в еврокубки? У нас нет трансферного бюджета»

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал "СЭ" матч 28-го тура чемпионата России с "Анжи", в котором его команда одержала победу со счетом 1:0, после чего поднялась в зону Лиги Европы.
Обновлено в 13:05
Общество

В Турции оштрафовали Facebook из-за утечки фотографий пользователей

"С 13 по 25 сентября 2018 года доступ к фотографиям пользователей Facebook мог превышать заявленный уровень конфиденциальности и быть доступен третьим лицам", - говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 11:09
Кино

Стало известно об участии сестер Вачовски в перезапуске «Матрицы»

Обновлено в 13:51
Политика

Захарова ответила главе МИД Японии про «резкие высказывания» Лаврова

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на слова министра иностранных дел Японии Таро Коно, который заявил, что дискуссия с его российским коллегой Сергеем Лавровым "доходила до резких высказываний".
Обновлено в 11:48
Происшествия

Названа причина задержания сотрудника Mash

Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.
Обновлено в 06:41
Политика

В МВД Эстонии предъявили территориальные претензии к РФ

Глава МВД Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме уверен, что "территорию республики частично удерживает Россия".
Обновлено вчера в 08:50
Происшествия

В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины

В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
Обновлено в 06:48
Музыка

Николай Басков анонсировал выход клипа на песню «Караоке»

Обновлено в 12:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мукеш Амбани
Индийский бизнесмен
Индийский бизнесмен и самый богатый человек в Индии по версии журнала «Форбс» 2008 года, с учетом того, что миллиардер Лакшми Миттал постоянно живёт в Великобритании. Председатель совета директоров, управляющий и основной владелец индийской компании Reliance Industries, являющейся самой крупной компанией в частном секторе Индии. Его доля в компании составляет 48%. Состояние Мукеша Амбани оценивается в 32 миллиарда долларов - по версии журнала «Форбс» за 2009 год.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Hamleys
Британская компания
Старейший и один из самых известных магазинов игрушек в мире.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное