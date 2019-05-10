Экономика
Богатейший человек Индии купил сеть магазинов игрушек HamleysРБК вчера в 10:44
Reliance Industries, которая принадлежит богатейшему жителю Индии Мукешу Амбани, приобрела сеть магазинов игрушек Hamleys, сообщает Guardian. Сумма сделки составила около £70 млн ($90 млн).
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Самый богатый человек Индии купил британскую сеть магазинов игрушек Hamleys
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