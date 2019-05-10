Богатейший человек Индии купил сеть магазинов игрушек HamleysРБК вчера в 10:44

Reliance Industries, которая принадлежит богатейшему жителю Индии Мукешу Амбани, приобрела сеть магазинов игрушек Hamleys, сообщает Guardian. Сумма сделки составила около £70 млн ($90 млн).

Политика Порошенко повторно дал показания по делу о Майдане Сегодня повторно дал показания прокурорам в расследовании дела о преступлениях против участников Революции Достоинства на Майдане в 2014 году.

Технологии Дрон превратили в летающий поднос Разработчики проекта TrayDrone считают, что мультикоптер можно использовать дома в составе системы умного дома — например, в качестве летающего подноса.

Политика Япония озвучила условия ратификации мирного договора с Россией Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что мирный договор между Токио и Москвой должен удовлетворять требования сразу двух государств.

Происшествия Появилось видео поиска затонувших картин Айвазовского В сети появилось видео поиска картин художника Ивана Айвазовского на дне Черного моря. Ролик опубликовала радиостанция "Говорит Москва".

Хоккей Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи Президент России Владимир Путин упал на льду во время приветствия зрителей Ночной хоккейной лиги в Сочи.

Общество Guns N’ Roses подала в суд на пивоварню Группа Guns N' Roses подала в суд на пивоварню Oskar Blues за незаконное использование их названия.

Политика Лукашенко: к задержанному экс-замглавы Совбеза давно были вопросы Господин Лукашенко уточнил, что Андрей Втюрин попал в поле зрения правоохранительных органов еще до того, как стал работать в Совбезе.

Здоровье 7 правил, чтобы дожить до 100 лет Больше двигаемся – меньше подвергаемся сердечно-сосудистым заболеваниям, а малоподвижный образ жизни отнимает до четырех лет жизни.

Наука Возродился вымерший более 130 тыс. лет назад вид птиц Вид наземных птиц кювьеров пастушок (Dryolimnas cuvieri), вымерший 136 тыс. лет назад, возродился в прежнем состоянии.

Здоровье Названы основные симптомы разрыва аорты При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.

Политика Лукашенко рассказал об ущербе от загрязненной российской нефти Минск назовет сумму ущерба от поступления загрязненной нефти по нефтепроводу "Дружба" после ревизии своих нефтеперерабатывающих заводов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Происшествия В Екатеринбурге начали проверку после нападения собаки на ребенка Следствие в Екатеринбурге начало проверку по факту нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.

Политика В Раде предложили разделить инаугурацию Зеленского на два этапа Депутат Верховной рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа.

Политика Волкер призвал Россию вернуть Донбасс под контроль Киева Ранее News.ru писал, что Волкер предостерёг новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского от смены политики Киева в отношении Донбасса.

Футбол Эррера объявил об уходе из «Манчестер Юнайтед» Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера подтвердил, что покинет клуб по окончании этого сезона.

Происшествия Семьи 17 погибших в авиакатастрофе в Шереметьеве получили выплаты В Мурманской области семьи 17 погибших в результате авиакатастрофы SSJ 100 в аэропорту Шереметьево получили выплаты, сообщает "Интерфакс".

Экономика Врио липецкого губернатора задекларировал 196 млн рублей дохода Супруга врио губернатора задекларировала 17,1 млн руб. дохода, в том числе 4,6 млн руб. от продажи квартиры.

Общество Аэропорту Риги предлагают дать имя конструктора «Мессершмиттов» Международному аэропорту Риги предлагается присвоить имя латышского авиаконструктора Карлиса Ирбитиса.

Политика В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.

Экономика Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.