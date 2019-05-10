Экономика
Богатейший человек Индии купил сеть магазинов игрушек HamleysРБК 10:44
Reliance Industries, которая принадлежит богатейшему жителю Индии Мукешу Амбани, приобрела сеть магазинов игрушек Hamleys, сообщает Guardian. Сумма сделки составила около £70 млн ($90 млн).
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Политика
На Украине раскрыли будущее железнодорожного сообщения с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 18:29
Хоккей
Александр Елесин стал игроком «Калгари»
Защитник Александр Елесин стал игроком «Калгари Флэймз», сообщает инсайдер Боб Маккензи.
Обновлено в 17:46
Экономика
Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн
Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено в 12:47
Шоу-бизнес
Повзрослевшая Пуговка из «Папиных дочек» превратилась в роковую блондинку
Обновлено в 18:00
Футбол
«Локомотив» разгромил «Рубин» в матче чемпионата России
Московский "Локомотив" нанес поражение казанскому "Рубину" в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:57
Происшествия
Пилот летел без сознания в течение 40 минут
В Австралии пилот летел без сознания в течение 40 минут и пропустил вызовы управления воздушным движением. Об этом сообщает The Independent.
Обновлено в 18:01
Общество
Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы
Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено вчера в 19:55
Политика
В МИД сообщили об отказе США в визе российским дипломатам
США отказали в визе нескольким членам делегации из России, которые должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, которая намечена на 2020 год.
Обновлено в 17:14
Наука
Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц «восстал из мертвых»
Исчезнувший с лица Земли сотни тысяч лет назад вид наземных птиц вновь возродился в прежнем своем состоянии.
Обновлено в 14:05
Технологии
Вижу насквозь: почему спрятаться от «умных» камер невозможно
Оснащение городов «умными» камерами напоминает гонку вооружений.
Обновлено в 17:02
Армия и оружие
США развернут ЗРК Patriot и корабль Arlington на Ближнем Востоке
В Пентагоне заявили, что США развернут зенитные ракетные комплексы Patriot и военный корабль Arlington на Ближнем Востоке.
Обновлено в 17:51
Шоу-бизнес
Конфликт Самбурской и режиссёра Яковлева набирает обороты
Конфликт режиссёра Театра на Малой Бронной Антона Яковлева и актрисы Настасьи Самбурской обрастает новыми подробностями.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты
Доренко стало плохо, когда он ехал на мотоцикле.
Обновлено в 06:31
Политика
Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом
Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.
Обновлено в 12:24
Авто
Появились фото нового поколения пикапа Ford F-150
Зарубежные фотографы-шпионы поймали сильно закамуфлированный прототип следующего поколения пикапа F-150 на улицах Мичигана (США).
Обновлено вчера в 14:29
Политика
Захарова ответила главе МИД Японии на «резкие высказывания» Лаврова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала "резкость" высказываний главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова во время переговоров с японским коллегой Таро Коно в Москве.
Обновлено в 13:36
Кино
В пятом эпизоде «Игры Престолов» может появиться новый дракон
Актер Йохан Филип Асбек, который играет в фантастическом сериале "Игра Престолов" роль Эурона Грейджоя, намекнул, что в пятом сезоне могут показать нового дракона.
Обновлено в 18:43
Единоборства
Фергюсон может встретиться с Серроне на UFC 238 в Чикаго
Обновлено в 18:37
Политика
Киев ответил на неявку России в трибунал по делу украинских моряков
Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда.
Обновлено в 08:33
Политика
Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане
Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.
Обновлено в 14:43
Здоровье
Названы основные симптомы разрыва аорты
При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено в 10:48
Политика
Трамп поручил повысить пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд
Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд, сообщил представитель Вашингтона на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.
Обновлено в 19:37
Футбол
Игрока «Лестера» оштрафовали на 5 тысяч фунтов за расистские твиты
Футбольная ассоциации Англии (FA) оштрафовала полузащитника «Лестера» Хамзу Чоудури за расистские и сексистские сообщения в твиттере, опубликованные им в 2013–2014 годах, сообщает пресс-служба организации.
Обновлено в 18:52
Общество
Скончался самый пожилой мужчина России
Обновлено в 17:07
Происшествия
Туристический автобус в Японии упал с горной дороги
В Японии туристический автобус с альпинистами слетел с горной дороги.
Обновлено в 11:20
Политика
Сейм Латвии признал депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом
Сейм Латвии принял заявление, в котором говорится, что депортация советскими властями крымских татар в 1944 году — геноцид.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Пожар на автозаправке в Чечне локализован
Спасателям удалось локализовать пожар на автозаправке в селе Ножай-Юрт в Чечне. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 18:52
Хоккей
Ржига: «Пока сборная России меня не интересует»
Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига после победы над шведами в стартовом матче чемпионата мира похвалил подопечных за проделанную работу.
Обновлено в 17:49
Путешествия
Федор Конюхов завершил первый этап кругосветного путешествия
Федор Конюхов завершил первый этап кругосветного плавания на весельной лодке "АКРОС": российский путешественник добрался до "предвестников" мыса Горн - островов Диего-Рамирес, за которыми располагается сам мыс.
Обновлено в 07:01