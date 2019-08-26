Футбол
Матч ТВБогатейший человек Англии стал владельцем «Ниццы»
Ранее СМИ сообщали, что INEOS приобретет «Ниццу» за 100 миллионов евро. 66-летний Джим Рэтклифф является владельцем футбольного клуба «Лозанна», а также велокоманды Sky. Его называют самым богатым человеком Великобритании с состоянием в 24,5 миллиарда долларов.
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Экономика
Богатейшие люди мира за день потеряли 14 миллиардов долларов
Десять самых богатых людей планеты 23 августа потеряли более 14 миллиардов долларов из-за падения мировых бирж и обострения торгового конфликта США и Китая.
РИА Новости 02:52
Политика
Европейские космонавты отказались от полетов на российских «Союзах»
Европейское космическое агентство отказалось от использования российских "Союзов" для доставки астронавтов на МКС в ближайшие годы.
Газета.Ru 18:31
Экономика
На российский шельф могут пустить частные компании
На российский шельф, возможно, пустят работать частные компании. Об этом сообщили в Минвостокразвития.
BFM.ru 13:02
Политика
Чехия утвердила квоты на трудоустройство работников с Украины
Чешское правительство утвердило квоты привлечения иностранных работников на национальные предприятия всех видов собственности.
Известия 18:37
Культура
Победители фестиваля «Таврида-АРТ» получили финансовую поддержку
Победителями стали 130 человек. На реализацию их творческих проектов было выделено 86 937 000 рублей.
РИА Новости 09:00
Технологии
Россия поможет Huawei закупкой 360 тысяч планшетов
В настоящее время обсуждается установка «Авроры» на 360 тысяч планшетов Huawei к 1 августа 2020 года, отметил источник агентства.
Lenta.ru 14:46
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года.
Известия 13:09
Политика
Адвокат: Россия и Украина согласовали дату обмена заключенными
Ранее 26 августа источник с российской стороны, близкий к процессу обмена заключенными между Россией и Украиной, сообщил Daily Storm, что подготовка пока приостановилась.
Daily Storm 10:41
Политика
Родовое село Кадырова переименовали
Lenta.ru 09:47
Кино
20 главных российских фильмов и сериалов по мнению пользователей Google
Топ-10 российских фильмов Фильмы, информацию о которых русскоязычные пользователи Google Поиска на протяжении года искали чаще всего 1.
Комсомольская правда 17:01
Происшествия
Пожар в монастыре в центре Москвы потушили
Пожар на территории Рождественского монастыря в центре Москвы полностью потушен.
Известия 14:39
Политика
Путин предложил Ингушетии три кандидатуры на пост главы республики
Российский лидер Владимир Путин внес на рассмотрение парламента Ингушетии три кандидатуры на пост главы республики.
Народные новости 08:11
Политика
Меланья поцеловала Трюдо в ответ на поцелуй Трампа с женой Макрона
Первая леди США Меланья Трамп ответила Дональду Трампу за его поцелуй с женой президента Франции Брижит Макрон.
Газета.Ru вчера в 15:36
Футбол
Заболотный забил, но «Сочи» проиграл «Уралу»
Сочинцы остались в зоне вылета, проиграв в Екатеринбурге давно не побеждавшему «Уралу» (1:3). Чемпионат России.
Спорт-Экспресс 13:30
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 14:39
Политика
В Германии призвали улучшить отношения с Россией
Премьер-министры четырех федеральных земель Германии призвали Берлин к улучшению отношений с Москвой, пишет газета Welt.
Известия вчера в 20:38
Политика
Макрон анонсировал саммит в нормандском формате в сентябре
Саммит в нормандском формате планируется провести в сентябре.
Российская газета 13:12
Энергетика
Росстат отметил снижение цен производителей на бензин
В июле производители снизили цены на бензин, доложил Росстат. В месячном выражении уменьшение составило 0,8% против роста на 8,6% в июне.
РИА Новости 09:30
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер
По словам источника, аппарат получит четверную основную камеру. Главный модуль получит датчик разрешения 48 Мп.
Megaobzor.com вчера в 08:53
Происшествия
В Чехии начали расследование после полета Boeing на одном двигателе
Управление воздушными гражданскими перевозками (УВГП) Чехии начало расследование инцидента, заявил в понедельник, 16 августа, представитель ведомства Витезслав Гезки.
Известия 17:29
Политика
Трамп допустил встречу с Роухани
Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы встретиться с президентом Ирана Хасаном Роухани при "правильных обстоятельствах".
РИА Новости 11:14
Наука
Крупный мозг и длинный кишечник оказались эволюционными конкурентами
Что любопытно, в суровых и требовательных условиях полярных широт промежуточные варианты практически исчезают, птицы с мозгом и кишечником средних размеров здесь уже не встречаются либо вынуждены полагаться на постоянные миграции.
Naked Science 23 августа в 06:28
Общество
Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин
По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.
Коммерсантъ 02:04
Здоровье
Доктор Мясников пояснил, почему россияне такие толстые
«Пока есть такое предложение, богатое быстроусваиваемыми сахарами, легкоусваивающимися жирами, трансжирами, все это калорийное и так далее — так и будет», — пояснил врач.
Южный Федеральный 16:07
Происшествия
Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова
37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.
РБК 10:30
Армия и оружие
Крымский береговой ракетный комплекс «Утес» получит новую ракету
После присоединения Крыма в состав Российской Федерации, военные конструкторы принялись за «реанимацию» комплекса.
ГЛАС.RU 04:26
Происшествия
Тревел-блогер из Краснодара скончалась после ДТП на Бали
Олеся Сацункевич, рассказывавшая на своей странице в сети Instagram о приключениях в других странах, скончалась в больнице.
Life.ru 11:53
Авто
Клиенты массово раскупают бракованные VW с отстойников в США
Удивительно, но дизельные автомобили Volkswagen стали настоящим хитом в США, где ранее производитель их массово отзывал из-за Дизельгейта.
Quto.ru 05:40
Общество
Пользователи Сети назвали платье Меланьи Трамп костюмом клоуна
Другой назвал платье «занавеской». «Цветы на платье похожи на дольки редиса или костюм клоуна из McDonaldʼs», — сыронизировали в Сети.
Росбалт 14:20
Происшествия
Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме в Находке
В Находке в Приморском крае в одном жилом доме произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Газета.Ru 04:40