Футбол

Матч ТВМатч ТВБогатейший человек Англии стал владельцем «Ниццы»

Ранее СМИ сообщали, что INEOS приобретет «Ниццу» за 100 миллионов евро. 66-летний Джим Рэтклифф является владельцем футбольного клуба «Лозанна», а также велокоманды Sky. Его называют самым богатым человеком Великобритании с состоянием в 24,5 миллиарда долларов.
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Британский миллиардер Рэтклифф стал владельцем «Ниццы», заключив крупнейшую сделку в истории Лиги 1

Sport24.ru14:45

Британский миллиардер Джим Рэтклифф приобрел «Ниццу»

РИА Новости14:35

Британский миллиардер купил «Ниццу» за € 100 млн

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Британский миллиардер Рэтклифф купил «Ниццу» за 100 млн евро

Sports.ru15:48

Богатейший человек Англии стал владельцем «Ниццы»

Sportbox.RU14:28

Богатейший человек Англии стал владельцем «Ниццы»

Матч ТВ14:28

Богатейший человек Великобритании купил «Ниццу». Это рекордная сделка в истории чемпионата Франции

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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 18:41, Ашберн
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Пожар на территории Рождественского монастыря в центре Москвы полностью потушен.
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Первая леди США Меланья Трамп ответила Дональду Трампу за его поцелуй с женой президента Франции Брижит Макрон.
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Заболотный забил, но «Сочи» проиграл «Уралу»

Сочинцы остались в зоне вылета, проиграв в Екатеринбурге давно не побеждавшему «Уралу» (1:3). Чемпионат России.
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Экономика

В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян

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Политика

В Германии призвали улучшить отношения с Россией

Премьер-министры четырех федеральных земель Германии призвали Берлин к улучшению отношений с Москвой, пишет газета Welt.
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Саммит в нормандском формате планируется провести в сентябре.
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Крупный мозг и длинный кишечник оказались эволюционными конкурентами

Что любопытно, в суровых и требовательных условиях полярных широт промежуточные варианты практически исчезают, птицы с мозгом и кишечником средних размеров здесь уже не встречаются либо вынуждены полагаться на постоянные миграции.
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Доктор Мясников пояснил, почему россияне такие толстые

«Пока есть такое предложение, богатое быстроусваиваемыми сахарами, легкоусваивающимися жирами, трансжирами, все это калорийное и так далее — так и будет», — пояснил врач.
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Крымский береговой ракетный комплекс «Утес» получит новую ракету

После присоединения Крыма в состав Российской Федерации, военные конструкторы принялись за «реанимацию» комплекса.
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Тревел-блогер из Краснодара скончалась после ДТП на Бали

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Клиенты массово раскупают бракованные VW с отстойников в США

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В Находке в Приморском крае в одном жилом доме произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.
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