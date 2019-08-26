Ранее СМИ сообщали, что INEOS приобретет «Ниццу» за 100 миллионов евро. 66-летний Джим Рэтклифф является владельцем футбольного клуба «Лозанна», а также велокоманды Sky. Его называют самым богатым человеком Великобритании с состоянием в 24,5 миллиарда долларов.

Богатейший человек Англии стал владельцем «Ниццы»

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