Экономика
Богатейшие люди мира за день потеряли 18 млрд долларовФАН вчера в 16:28
Девять самых богатых бизнесменов мира в общей сложности потеряли в среду около 18 млрд долларов, сообщает Forbes, основываясь на рейтинге, который обновляертся в режиме реального времени. По данным издания, столь серьезные финансовые потери связаны с падением американских фондовых индексов.
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с чего всё началось
Самое значительное падение в денежном выражении показало состояние главы Amazon и первого номера в списке Forbes Джеффа Безоса — оно сократилось на $3,5 млрд.Forbesвчера в 02:29
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Первая десятка богатейших людей мира потеряла за один день 14 августа почти $18 млрд
Эхо Москвывчера в 23:46
Богатейший человек планеты Джефф Безос потерял $3,5 млрд за день из-за падения на Уолл-стрит
БИЗНЕС Onlineвчера в 04:35
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 00:14, Ашберн
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