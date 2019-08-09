Экономика

Богатейшие люди мира за день потеряли 18 млрд долларовФАН вчера в 16:28

Девять самых богатых бизнесменов мира в общей сложности потеряли в среду около 18 млрд долларов, сообщает Forbes, основываясь на рейтинге, который обновляертся в режиме реального времени. По данным издания, столь серьезные финансовые потери связаны с падением американских фондовых индексов.
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Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день

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