Самое значительное падение в денежном выражении показало состояние главы Amazon и первого номера в списке Forbes Джеффа Безоса — оно сократилось на $3,5 млрд.

с чего всё началось

Девять самых богатых бизнесменов мира в общей сложности потеряли в среду около 18 млрд долларов, сообщает Forbes, основываясь на рейтинге, который обновляертся в режиме реального времени. По данным издания, столь серьезные финансовые потери связаны с падением американских фондовых индексов.

Богатейшие люди мира за день потеряли 18 млрд долларов

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