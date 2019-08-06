Экономика

Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за деньBFM.ru 09:18

Самые большие убытки понес основатель Amazon Джефф Безос. Он потерял за один день около 3,4 миллиарда долларов, но все еще остается самым богатым человеком планеты с состоянием в 110 миллиардов долларов. Понедельник стал худшим днем на американских биржах с начала года.
Читать в источнике
Комментировать213
с чего всё началось
500 самых богатейших людей мира потеряли по итогам понедельничных торгов 2,1% своего совокупного состояния, или $117 млрд, подсчитало
 агентство Bloomberg.
РБК10:04

Подробнее о событии

Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за один день

Газета.Ru12:32

Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день

РБК10:04

Богатейшие люди мира обеднели на миллиарды долларов

Ведомости05:45

Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день

РИА Новости09:40

Богатейшие люди мира за день потеряли $117 млрд из-за торговой войны США и Китая

ПРАЙМ06:01

Bloomberg: богатейшие люди мира потеряли за день $117 млрд из-за споров между США и Китаем

ТАСС09:49

Худший день на Уолл-стрит: состояния 10 миллиардеров в понедельник сократились на $23 млрд

Forbes03:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 18:21, Вашингтон
Энергетика

«Белнефтехим» сообщил о повышении тарифа на транзит нефти с сентября

«Сегодня ни российская, ни белорусская стороны не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в четвертом квартале 2019 года, поэтому мы договорились на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год»,— цитирует заявление концерна «БелТА».
Обновлено в 14:43
Экономика

МВФ оценил влияние санкций на экономику России

Эксперты Международного валютного фонда подготовили доклад о влиянии санкций и ситуации в нефтяном секторе на экономику России.
Обновлено в 08:44
Кино

Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль

Обновлено в 17:12
Происшествия

Массовая драка со стрельбой в Москве попала на видео

Обновлено в 16:24
Футбол

Сергей Родионов вернулся на пост президента академии «Спартака»

Бывший генеральный директор московского "Спартака" Сергей Родионов вернулся на должность президента клубной академии имени Фёдора Черенкова.
Обновлено в 10:39
Происшествия

На месте убийства Михаила Круга провели следственный эксперимент

Обновлено в 17:02
Происшествия

Актер сериала «Кухня» напал с ножом на пассажира в метро

Обновлено в 10:48
Происшествия

Три человека утонули в море в Сочи во время шторма

Обновлено в 14:50
Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $60

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $60 за баррель.
Обновлено вчера в 13:15
Общество

Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено в 10:26
Политика

Путин встретится с президентом Абхазии в Сочи

Глава России Владимир Путин встретится с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой 6 августа в Сочи, передает пресс-служба Кремля.
Обновлено вчера в 12:14
Недвижимость

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

Ранее Сбербанк сообщил о снижении ставки на 0,5 п. п. по ипотечным кредитам на готовое и строящееся жильё, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, а также по нецелевым кредитам под залог недвижимости и рефинансировании кредитов других банков, писал News.ru.
Обновлено в 03:33
Путешествия

Стала известна самая путешествующая нация

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) назвала самую путешествующую нацию в мире.
Обновлено в 18:14
Происшествия

В США арестовали россиянина за пересылку частей оружия в Россию

Россиянин Владимир Кузнецов арестован в штате Пенсильвания по обвинению в незаконном экспорте частей стрелкового оружия и принадлежностей к нему в Россию.
Обновлено в 16:58
Происшествия

Переодевшегося в свою дочь наркобарона нашли мертвым в камере

Обновлено в 13:43
Спорт

В Dota 2 полностью переработали систему рейтинга

Разработчики Dota 2 выпустили блог, посвященный глобальному обновлению рейтинговой системы.
Обновлено в 16:45
Политика

Посольство США подтвердило уход Хантсмана в отставку

Пресс-секретарь американского посольства 6 августа подтвердил уход в отставку посла США в России Джона Хантсмана.
Обновлено в 17:42
Политика

Зеленский призвал возобновить встречу в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский после гибели четырех украинских силовиков в Донбассе призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" (РФ, Франция, ФРГ, Украина) собраться как можно скорее для возобновления переговоров.
Обновлено в 11:07
Армия и оружие

Глава ДНР: власти Украины не стремятся к миру в Донбассе

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин выразил мнение, что украинские военные, обстреляв 5 августа школу в городе Горловка, в очередной раз продемонстрировали нежелание Киева установить мир в Донбассе.
Обновлено в 06:02
Политика

Треть москвичей положительно отнеслись к акциям протеста

Левада-центр по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО, возглавляет экс-начальник кремлевского управления по внутренней политике Константин Костин) провел опрос москвичей, в ходе которого выяснил в том числе отношение жителей к протестным акциям и кампании по выборам депутатов Мосгордумы.
Обновлено в 16:00
Армия и оружие

Минобороны Норвегии встревожено военными учениями русских в Арктике

Обновлено в 14:40
Происшествия

В Домодедово пассажирский самолет при взлете снес фонари освещения

Обновлено в 11:41
Политика

Артемий Лебедев заявил о своем отъезде из России

Обновлено в 15:29
Политика

Роухани назвал возможную войну с Ираном «матерью всех войн»

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что возможная война с Исламской Республикой была бы «матерью всех войн».
Обновлено в 03:36
Политика

Любовь Соболь довела главу ЦИК Эллу Памфилову до слез

Обновлено в 15:23
Политика

Постпред Ирана обратился к генсеку ООН из-за санкций против Зарифа

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи направил генсеку Организации Антониу Гутеррешу письмо, в котором попросил его предпринять меры в связи с санкциями США против главы иранского МИД Мохаммада Джавада Зарифа.
Обновлено в 16:00
Общество

Ректор МГУ призвал студентов быть аккуратнее из‑за митингов в Москве

Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий прокомментировал участие студентов в массовых акциях в центре Москвы, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 08:42
Общество

Кузнецова назвала недопустимым участие детей в акциях протеста

Ранее Перовский районный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление прокуратуры о лишении родительских прав участников несанкционированной акции 27 июля Дмитрия и Ольги Проказовых, пришедших на мероприятие с годовалым ребенком.
Обновлено в 11:53
Армия и оружие

ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям на Донбассе

Обновлено в 17:06
Экономика

Российской экономике прогнозируют рецессию в 2019 году

О наступлении рецессии в 2021 году говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.
Обновлено вчера в 03:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное