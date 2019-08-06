Экономика
Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за деньBFM.ru 09:18
Самые большие убытки понес основатель Amazon Джефф Безос. Он потерял за один день около 3,4 миллиарда долларов, но все еще остается самым богатым человеком планеты с состоянием в 110 миллиардов долларов. Понедельник стал худшим днем на американских биржах с начала года.
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с чего всё началось
500 самых богатейших людей мира потеряли по итогам понедельничных торгов 2,1% своего совокупного состояния, или $117 млрд, подсчитало агентство Bloomberg.РБК10:04
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 18:21, Вашингтон
Энергетика
«Белнефтехим» сообщил о повышении тарифа на транзит нефти с сентября
«Сегодня ни российская, ни белорусская стороны не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в четвертом квартале 2019 года, поэтому мы договорились на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год»,— цитирует заявление концерна «БелТА».
Обновлено в 14:43
Экономика
МВФ оценил влияние санкций на экономику России
Эксперты Международного валютного фонда подготовили доклад о влиянии санкций и ситуации в нефтяном секторе на экономику России.
Обновлено в 08:44
Кино
Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль
Обновлено в 17:12
Происшествия
Массовая драка со стрельбой в Москве попала на видео
Обновлено в 16:24
Футбол
Сергей Родионов вернулся на пост президента академии «Спартака»
Бывший генеральный директор московского "Спартака" Сергей Родионов вернулся на должность президента клубной академии имени Фёдора Черенкова.
Обновлено в 10:39
Происшествия
Актер сериала «Кухня» напал с ножом на пассажира в метро
Обновлено в 10:48
Происшествия
Три человека утонули в море в Сочи во время шторма
Обновлено в 14:50
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $60
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $60 за баррель.
Обновлено вчера в 13:15
Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено в 10:26
Политика
Путин встретится с президентом Абхазии в Сочи
Глава России Владимир Путин встретится с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой 6 августа в Сочи, передает пресс-служба Кремля.
Обновлено вчера в 12:14
Недвижимость
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам
Ранее Сбербанк сообщил о снижении ставки на 0,5 п. п. по ипотечным кредитам на готовое и строящееся жильё, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, а также по нецелевым кредитам под залог недвижимости и рефинансировании кредитов других банков, писал News.ru.
Обновлено в 03:33
Путешествия
Стала известна самая путешествующая нация
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) назвала самую путешествующую нацию в мире.
Обновлено в 18:14
Происшествия
В США арестовали россиянина за пересылку частей оружия в Россию
Россиянин Владимир Кузнецов арестован в штате Пенсильвания по обвинению в незаконном экспорте частей стрелкового оружия и принадлежностей к нему в Россию.
Обновлено в 16:58
Спорт
В Dota 2 полностью переработали систему рейтинга
Разработчики Dota 2 выпустили блог, посвященный глобальному обновлению рейтинговой системы.
Обновлено в 16:45
Политика
Посольство США подтвердило уход Хантсмана в отставку
Пресс-секретарь американского посольства 6 августа подтвердил уход в отставку посла США в России Джона Хантсмана.
Обновлено в 17:42
Политика
Зеленский призвал возобновить встречу в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский после гибели четырех украинских силовиков в Донбассе призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" (РФ, Франция, ФРГ, Украина) собраться как можно скорее для возобновления переговоров.
Обновлено в 11:07
Армия и оружие
Глава ДНР: власти Украины не стремятся к миру в Донбассе
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин выразил мнение, что украинские военные, обстреляв 5 августа школу в городе Горловка, в очередной раз продемонстрировали нежелание Киева установить мир в Донбассе.
Обновлено в 06:02
Политика
Треть москвичей положительно отнеслись к акциям протеста
Левада-центр по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО, возглавляет экс-начальник кремлевского управления по внутренней политике Константин Костин) провел опрос москвичей, в ходе которого выяснил в том числе отношение жителей к протестным акциям и кампании по выборам депутатов Мосгордумы.
Обновлено в 16:00
Политика
Артемий Лебедев заявил о своем отъезде из России
Обновлено в 15:29
Политика
Роухани назвал возможную войну с Ираном «матерью всех войн»
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что возможная война с Исламской Республикой была бы «матерью всех войн».
Обновлено в 03:36
Политика
Любовь Соболь довела главу ЦИК Эллу Памфилову до слез
Обновлено в 15:23
Политика
Постпред Ирана обратился к генсеку ООН из-за санкций против Зарифа
Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи направил генсеку Организации Антониу Гутеррешу письмо, в котором попросил его предпринять меры в связи с санкциями США против главы иранского МИД Мохаммада Джавада Зарифа.
Обновлено в 16:00
Общество
Ректор МГУ призвал студентов быть аккуратнее из‑за митингов в Москве
Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий прокомментировал участие студентов в массовых акциях в центре Москвы, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 08:42
Общество
Кузнецова назвала недопустимым участие детей в акциях протеста
Ранее Перовский районный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление прокуратуры о лишении родительских прав участников несанкционированной акции 27 июля Дмитрия и Ольги Проказовых, пришедших на мероприятие с годовалым ребенком.
Обновлено в 11:53
Экономика
Российской экономике прогнозируют рецессию в 2019 году
О наступлении рецессии в 2021 году говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.
Обновлено вчера в 03:08