с чего всё началось

Самые большие убытки понес основатель Amazon Джефф Безос. Он потерял за один день около 3,4 миллиарда долларов, но все еще остается самым богатым человеком планеты с состоянием в 110 миллиардов долларов. Понедельник стал худшим днем на американских биржах с начала года.

Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день

Энергетика «Белнефтехим» сообщил о повышении тарифа на транзит нефти с сентября «Сегодня ни российская, ни белорусская стороны не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в четвертом квартале 2019 года, поэтому мы договорились на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год»,— цитирует заявление концерна «БелТА».

Экономика МВФ оценил влияние санкций на экономику России Эксперты Международного валютного фонда подготовили доклад о влиянии санкций и ситуации в нефтяном секторе на экономику России.

Футбол Сергей Родионов вернулся на пост президента академии «Спартака» Бывший генеральный директор московского "Спартака" Сергей Родионов вернулся на должность президента клубной академии имени Фёдора Черенкова.

Энергетика Цена на нефть Brent опустилась ниже $60 Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $60 за баррель.

Общество Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.

Политика Путин встретится с президентом Абхазии в Сочи Глава России Владимир Путин встретится с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой 6 августа в Сочи, передает пресс-служба Кремля.

Недвижимость Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам Ранее Сбербанк сообщил о снижении ставки на 0,5 п. п. по ипотечным кредитам на готовое и строящееся жильё, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, а также по нецелевым кредитам под залог недвижимости и рефинансировании кредитов других банков, писал News.ru.

Путешествия Стала известна самая путешествующая нация Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) назвала самую путешествующую нацию в мире.

Происшествия В США арестовали россиянина за пересылку частей оружия в Россию Россиянин Владимир Кузнецов арестован в штате Пенсильвания по обвинению в незаконном экспорте частей стрелкового оружия и принадлежностей к нему в Россию.

Спорт В Dota 2 полностью переработали систему рейтинга Разработчики Dota 2 выпустили блог, посвященный глобальному обновлению рейтинговой системы.

Политика Посольство США подтвердило уход Хантсмана в отставку Пресс-секретарь американского посольства 6 августа подтвердил уход в отставку посла США в России Джона Хантсмана.

Политика Зеленский призвал возобновить встречу в «нормандском формате» Президент Украины Владимир Зеленский после гибели четырех украинских силовиков в Донбассе призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" (РФ, Франция, ФРГ, Украина) собраться как можно скорее для возобновления переговоров.

Армия и оружие Глава ДНР: власти Украины не стремятся к миру в Донбассе Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин выразил мнение, что украинские военные, обстреляв 5 августа школу в городе Горловка, в очередной раз продемонстрировали нежелание Киева установить мир в Донбассе.

Политика Треть москвичей положительно отнеслись к акциям протеста Левада-центр по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО, возглавляет экс-начальник кремлевского управления по внутренней политике Константин Костин) провел опрос москвичей, в ходе которого выяснил в том числе отношение жителей к протестным акциям и кампании по выборам депутатов Мосгордумы.

Политика Роухани назвал возможную войну с Ираном «матерью всех войн» Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что возможная война с Исламской Республикой была бы «матерью всех войн».

Политика Постпред Ирана обратился к генсеку ООН из-за санкций против Зарифа Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи направил генсеку Организации Антониу Гутеррешу письмо, в котором попросил его предпринять меры в связи с санкциями США против главы иранского МИД Мохаммада Джавада Зарифа.

Общество Ректор МГУ призвал студентов быть аккуратнее из‑за митингов в Москве Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий прокомментировал участие студентов в массовых акциях в центре Москвы, сообщает «Интерфакс».

Общество Кузнецова назвала недопустимым участие детей в акциях протеста Ранее Перовский районный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление прокуратуры о лишении родительских прав участников несанкционированной акции 27 июля Дмитрия и Ольги Проказовых, пришедших на мероприятие с годовалым ребенком.