Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за деньРИА Новости вчера в 14:30
Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени. Резкое сокращение их состояний издание объяснило падением американских фондовых индексов.
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Самое значительное падение в денежном выражении показало состояние главы Amazon и первого номера в списке Forbes Джеффа Безоса — оно сократилось на $3,5 млрд.Forbesвчера в 02:29
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Первая десятка богатейших людей мира потеряла за один день 14 августа почти $18 млрд
Эхо Москвывчера в 23:46
Богатейший человек планеты Джефф Безос потерял $3,5 млрд за день из-за падения на Уолл-стрит
БИЗНЕС Onlineвчера в 04:35
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У водителя, устроившего смертельное ДТП на пересечении Малышева и Московской, могут быть связи в национальных войсках Виновник смертельного ДТП на Малышева Владимир Васильев может быть сыном занимающего высокий пост сотрудника Росгвардии.
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Культура
Скончался композитор Роман Леденев
Сайт Союз кинематографистов России сообщил о кончине в возрасте 88 лет советского и российского композитора, профессора Московской консерватории, народного артиста РФ Романа Леденева.
Обновлено в 05:26
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В России стало больше безработных предпенсионеров
В России увеличилось число людей предпенсионного возраста, ищущих работу. Об этом сообщают в Министерстве труда и социальной защиты РФ.
Обновлено в 00:54
Происшествия
Росприроднадзор подтвердил наличие свалки возле аэропорта «Жуковский»
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Обновлено вчера в 14:02
Футбол
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Дамир Юсупов, пилот самолёта «Аэробус А-321», который накануне, 15 августа, утром приземлился в поле в Жуковском, рассказал о своих футбольных предпочтениях.
Обновлено в 06:02
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Командир А321 оценил действия бортпроводников при эвакуации пассажиров
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Обновлено в 05:43
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В США произошла стрельба возле университета Алабамы
Стрельба произошла возле Государственного университета штата Алабама в США. Об этом сообщает New York Post .
Обновлено в 06:28
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья признал вину в хищении более 11 млрд рублей
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов в пятницу на заседании Басманного суда Москвы заявил о признании вины в хищении более 11 млрд рублей и раскаянии в содеянном, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие
Самолеты Су-57Э и Ил-112ВЭ презентуют на МАКС-2019
На авиасалоне МАКС-2019 впервые покажут экспортный вариант истребителя пятого поколения Су-57Э и военно-транспортного Ил-112ВЭ.
Обновлено в 06:10
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Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери
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Умерла голландская принцесса Кристина
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Продление ареста украинских моряков признали законным
Защита украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, не смогла оспорить продление ареста.
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Сценарист «Чернобыля» пожалел создателей русского сериала на НТВ
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У неандертальцев часто встречалось «ухо пловца»
Обновлено 14 августа в 21:10
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ТМК может снова регулярно выплачивать дивиденды
Российский производитель труб ТМК представил финансовый отчет за 1 полугодие 2019 года.
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Украинский "Нафтогаз" рассчитывает до конца следующего года выручить порядка $3 млрд от продажи активов российского "Газпрома", которые планирует взыскать по решениям стокгольмского арбитража.
Обновлено вчера в 07:15