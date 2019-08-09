Экономика

Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за деньРИА Новости вчера в 14:30

Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени. Резкое сокращение их состояний издание объяснило падением американских фондовых индексов.
Читать в источнике
Комментировать42
с чего всё началось

Состояния 10 богатейших людей мира сократились почти на $18 млрд из-за нового падения на Уолл-стрит

Самое значительное падение в денежном выражении показало состояние главы Amazon и первого номера в списке Forbes Джеффа Безоса — оно сократилось на $3,5 млрд.
Forbesвчера в 02:29

Подробнее о событии

Первая десятка богатейших людей мира потеряла за один день 14 августа почти $18 млрд

Эхо Москвывчера в 23:46

Десять богатейших людей мира потеряли за день почти $18 млрд

РБКвчера в 13:26

Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день

РИА Новостивчера в 14:30

Десять богатейших людей мира за день обеднели почти на $18 млрд

Ведомостивчера в 14:00

Богатейшие люди лишились 18 млрд долларов за один день

URA.Ruвчера в 14:07

Богатейший человек планеты Джефф Безос потерял $3,5 млрд за день из-за падения на Уолл-стрит

БИЗНЕС Onlineвчера в 04:35

Состояния 10 богатейших людей мира сократились почти на $18 млрд из-за нового падения на Уолл-стрит

Forbesвчера в 02:29
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 00:37, Ашберн
Политика

WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию

Как добавляет WSJ, озвученная Дональдом Трампом идея вызвала у его советников целый ряд вопросов,— например, могут ли США использовать Гренландию для усиления военного присутствия в Арктике, а также какие исследовательские возможности можно получить благодаря покупке острова.
Обновлено вчера в 22:56
Финансы

Ниже какого курса доллар уже не упадет в 2019 году

Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - На фоне уверенного укрепления национальной валюты в первом полугодии 2019 года август резко выделяется динамичным снижением рубля в парах с евро и долларом.
Обновлено вчера в 23:00
Музыка

Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»

Обновлено вчера в 07:57
Происшествия

Командир аварийно севшего А321 на поле отказался считать себя героем

Пилот аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов заявил, что не ощущает себя героем, так как выполнял свой долг.
Обновлено вчера в 13:42
Политика

В Крыму оценили стратегию Зеленского по «возращению» полуострова

Новая стратегия Украины по возвращению Крыма под украинскую юрисдикцию является бессмыслицей и актом популизма, заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.
Обновлено в 00:05
Общество

Как рацион россиян изменился за 40 лет, узнал Росстат

Обновлено вчера в 21:14
Общество

В Приморье тайфун «Кроса» отрезал от «большой земли» шесть сел

Аварийно-спасательные службы устраняют последствия тайфуна "Кроса", который пришел в Приморье 15 августа и хозяйничает до сих пор.
Обновлено вчера в 22:07
Армия и оружие

ВСУ стреляли по позиции НМ ДНР, зная о возможном присутствии там журналиста РФ

Съёмка показывает, что никакого огня с позиций НМ ДНР не ведётся, однако в ВСУ объявили, что «давали ответ».
Обновлено в 00:20
Общество

В двух районах Якутии объявили штормовое предупреждение из-за пожаров

Штормовое предупреждение объявлено в Томпонском и Нюрбинском районах Якутии из-за опасности пожаров, сообщается на сайте Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

Задержана заказавшая лекарство для ребёнка москвичка

В Москве таможенники задержали женщину, заказавшую лекарство для своего ребёнка, больного эпилепсией.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Жители России назвали слова пилота «Уральских авиалиний» новым символом эпохи

Слова пилота «Уральских авиалиний», который сегодня в связи с аварийной ситуацией совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в кукурузном поле, назвали новым символом эпохи.
Обновлено вчера в 09:01
Армия и оружие

Американский самолет совершил круговой облет Калининградской области

Обновлено вчера в 21:38
Интернет

Instagram позволит пользователям сообщать о фейках

Соцсеть Instagram запускает функцию, которая позволит пользователям сообщать о сомнительном контенте, после чего специалисты будут анализировать указанные данные на достоверность.
Обновлено вчера в 20:57
Здоровье

Врачи назвали продукты, которые убивают раковые клетки

Обновлено вчера в 22:13
Общество

В Росгвардии посчитали стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН пиар-акцией

Обновлено вчера в 10:30
Финансы

Китай уступил Японии статус крупнейшего держателя госбумаг США

"Япония обогнала Китай (владеет госбумагами США на сумму $1,11 трлн - прим. ред.) и впервые с мая 2017 года стала крупнейшим держателем американских облигаций", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 17:53
Политика

Экипаж аварийно севшего лайнера А321 попал в базу данных «Миротворца»

Весь экипаж совершившего экстренную посадку в Подмосковье лайнера A321 «Уральских авиалиний» попал в базу данных украинского сайта «Миротворец» за полеты в Крым.
Обновлено вчера в 11:59
Футбол

Кононов: в первые минуты «Спартак» не ожидал такого настроя соперника

В первые минуты наши игроки не ожидали такого настроя соперника.
Обновлено вчера в 15:36
Общество

Психолог рассказал, как справиться с аэрофобией

Специалист добавил, что психологи также работают с пациентами по методике экспозиционной терапии, то есть когда человека раз за разом начинают сталкивать со своим страхом.
Обновлено вчера в 20:11
Экономика

Мутко выступил против благоустройства городов за счет средств ФНБ

Вице-премьер Виталий Мутко, курирующий строительство, выступил против выделения средств из фонда национального благосостояния (ФНБ) на благоустройство городов.
Обновлено вчера в 12:37
Путешествия

В Турции хотят отменить систему «все включено»

Обновлено вчера в 21:18
Происшествия

«Уральские авиалинии» начали отменять рейсы из-за потери самолета

Обновлено в 00:29
Политика

Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия

В Португалии задержан один из крупнейших в мире торговцев оружием

В португальском округе Эвора 14 августа был задержан Жак Месье, считающийся одним из крупнейших торговцев оружием в мире.
Обновлено вчера в 19:52
Общество

«Мисс Екатеринбург-2019» стала Виктория Вершинина

Титул «Мисс Екатеринбург-2019» и fashion-тур в Европу завоевала Виктория Вершинина.
Обновлено вчера в 13:09
Общество

Власти Непала ужесточат правила для покорителей Эвереста

Предлагается, чтобы покорители Эвереста и других горных вершин выше восьми тысяч метров проходили специальную подготовку по восхождению на большие высоты.
Обновлено вчера в 18:39
Армия и оружие

В Южной Корее заявили о пуске КНДР неопознанных снарядов

Военные Южной Кореи сообщили, что Северная Корея произвела пуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.
Обновлено вчера в 20:03
Теннис

Российский теннисист Рублев обыграл Федерера на турнире в Цинциннати

Обновлено вчера в 16:57
Политика

Все дороги ведут в Минфин: почему курганским куратором стал Силуанов

Обновлено вчера в 17:01
Наука

У неандертальцев часто встречалось «ухо пловца-серфера»

Обновлено вчера в 09:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Бернар Арно
Французский предприниматель
Французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. Один из богатейших людей планеты. В апреле 2018 г. признан самым богатым человеком Европы; его состояние оценивается в 81 млрд евро, в общемировом рейтинге он занимает вторую позицию согласно Bloomberg Billionaires Index. Великий офицер ордена Почётного легиона с 14.07.2011.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное