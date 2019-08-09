Самое значительное падение в денежном выражении показало состояние главы Amazon и первого номера в списке Forbes Джеффа Безоса — оно сократилось на $3,5 млрд.

с чего всё началось

Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени. Резкое сокращение их состояний издание объяснило падением американских фондовых индексов.

Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день

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