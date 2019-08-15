Американские фондовые индексы 14 августа завершили торги падением примерно на 3%. Dow Jones потерял 800,49 пункта или 3,05%, показав самое значительное снижение с октября 2018 года, отмечает Reuters.

с чего всё началось

Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени. Резкое сокращение их состояний издание объяснило падением американских фондовых индексов.

Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день

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