Экономика

Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за деньРИА Новости вчера в 14:30

Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени. Резкое сокращение их состояний издание объяснило падением американских фондовых индексов.
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с чего всё началось

Состояния 10 богатейших людей мира сократились почти на $18 млрд из-за нового падения на Уолл-стрит

Американские фондовые индексы 14 августа завершили торги падением примерно на 3%. Dow Jones потерял 800,49 пункта или 3,05%, показав самое значительное снижение с октября 2018 года, отмечает Reuters.
Forbesвчера в 02:29

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Первая десятка богатейших людей мира потеряла за один день 14 августа почти $18 млрд

Эхо Москвывчера в 23:46

Богатейший человек планеты Джефф Безос потерял $3,5 млрд за день из-за падения на Уолл-стрит

БИЗНЕС Onlineвчера в 04:35

Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день

РИА Новостивчера в 14:30

Десять богатейших людей мира за день обеднели почти на $18 млрд

Ведомостивчера в 14:00

Десять богатейших людей мира потеряли за день почти $18 млрд

РБКвчера в 13:26

Богатейшие люди лишились 18 млрд долларов за один день

URA.Ruвчера в 14:07

Состояния 10 богатейших людей мира сократились почти на $18 млрд из-за нового падения на Уолл-стрит

Forbesвчера в 02:29
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 03:38, Ашберн
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В Нижегородской области три человека погибли в ДТП

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Росприроднадзор подтвердил наличие свалки возле аэропорта «Жуковский»

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Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
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Происшествия

Семь жителей Ульяновской области могли отравиться подсолнечным маслом

По словам министра здравоохранения Ульяновской области Сергея Панченко, все отравившиеся употребляли в пищу подсолнечное масло домашнего производства, купленное у одного и того же производителя.
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Происшествия

Большинство пассажиров экстренно севшего А321 передумали лететь в Крым

Свыше 150 из 226 пассажиров аварийного Airbus A321 "Уральских авиалиний" передумали лететь в Симферополь, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб Подмосковья.
Обновлено в 03:03
Политика

Трамп заявил, что страны НАТО увеличили расходы на оборону

Президент США Дональд Трамп заявил, что смог добиться того, что страны НАТО израсходовали на оборону на $100 млрд больше.
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Происшествия

Рейс «Победы» задерживается из-за информации о птице в двигателе

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Происшествия

На супругу экс-президента Киргизии завели уголовное дело

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Финансы

Курс евро составил 74 рубля впервые с 1 апреля

Отмечается, что курс евро составил 74 рубля. Уточняется, что такого уровня валюта достигла впервые с 1 апреля.
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44-летняя Екатерина Архарова впервые стала мамой

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Происшествия

В Москве задержали женщину за покупку лекарств ребенку-инвалиду

В Москве вновь задержали мать ребенка-инвалида, которая через интернет купила незарегистрированное в России лекарство.
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Энергетика

Bloomberg: Санкции США увеличили спрос на российскую нефть

Спрос на российскую нефть марки Urals получил поддержку на фоне санкций США в отношении Ирана и Венесуэлы.
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На появление вакансии снайпера на HeadHunter обратили внимание «Открытые медиа».
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Технологии

Сбербанк внедряет биометрическую технологию оплаты в магазинах

По информации издания, в ближайшее время Сбербанк сможет предоставить своим клиентам возможность оплаты покупок с помощью отпечатка пальца или изображения лица в торговых точках, где установлены соответствующие терминалы.
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В Крыму оценили новую стратегию Зеленского по возвращению полуострова

Ранее команда Зеленского заявила о создании специальной группы, которой предстоит заниматься вопросами возвращения Крыма и самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
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E Ink показала принтер для электронной бумаги

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Переход Гренландии под управление США может привести к войне

Покупка Гренландии Соединенными Штатами Америки может стать поводом для вооруженного конфликта.
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Финансы

Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов

Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
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Определились все пары раунда плей-офф Лиги Европы

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Происшествия

Экс-инженер Boeing оценил действия пилотов при аварийной посадке А321

Бывший инженер по безопасности американской корпорации Boeing Тодд Кёртис прокомментировал действия пилотов пассажирского самолёта Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершивших аварийную посадку в поле вблизи аэропорта Жуковский.
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Мама Тимати написала сыну трогательное поздравление в Instagram

Ранее многие критиковали рэпера за то, что его дочь воспитывает бабушка Симона, однако Тимати сам неоднократно отмечал, что его мама очень помогает в воспитании малышки, поскольку характер у Алисы непростой.
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Политика

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Что раскрыла погранслужба ФСБ За первое полугодие 2019 года 2,4 млн иностранцев заявили, что прибыли в Россию ради работы, следует из расчетов РБК по данным статистики пограничной службы ФСБ по показателю "Въезд иностранных граждан в РФ".
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Медицинский эксперт и доктор Марк Сигел заявил, что миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей и работорговле, с большой вероятностью могли убить в камере, где он находился.
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В Южной Корее потребовали от КНДР прекратить пуски снарядов

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Французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. Один из богатейших людей планеты. В апреле 2018 г. признан самым богатым человеком Европы; его состояние оценивается в 81 млрд евро, в общемировом рейтинге он занимает вторую позицию согласно Bloomberg Billionaires Index. Великий офицер ордена Почётного легиона с 14.07.2011.
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