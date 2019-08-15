Экономика

Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за деньРИА Новости вчера в 14:30

Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени. Резкое сокращение их состояний издание объяснило падением американских фондовых индексов.
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с чего всё началось

Состояния 10 богатейших людей мира сократились почти на $18 млрд из-за нового падения на Уолл-стрит

Американские фондовые индексы 14 августа завершили торги падением примерно на 3%. Dow Jones потерял 800,49 пункта или 3,05%, показав самое значительное снижение с октября 2018 года, отмечает Reuters.
Forbesвчера в 02:29

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Первая десятка богатейших людей мира потеряла за один день 14 августа почти $18 млрд

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Богатейшие люди лишились 18 млрд долларов за один день

URA.Ruвчера в 14:07

Богатейший человек планеты Джефф Безос потерял $3,5 млрд за день из-за падения на Уолл-стрит

БИЗНЕС Onlineвчера в 04:35

Десять богатейших людей мира за день обеднели почти на $18 млрд

Ведомостивчера в 14:00

Десять богатейших людей мира потеряли за день почти $18 млрд

РБКвчера в 13:26

Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день

РИА Новостивчера в 14:30

Состояния 10 богатейших людей мира сократились почти на $18 млрд из-за нового падения на Уолл-стрит

Forbesвчера в 02:29
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 05:08, Ашберн
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