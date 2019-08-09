Экономика

Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за деньРИА Новости вчера в 14:30

Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени. Резкое сокращение их состояний издание объяснило падением американских фондовых индексов.
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с чего всё началось

Состояния 10 богатейших людей мира сократились почти на $18 млрд из-за нового падения на Уолл-стрит

Самое значительное падение в денежном выражении показало состояние главы Amazon и первого номера в списке Forbes Джеффа Безоса — оно сократилось на $3,5 млрд.
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Состояния 10 богатейших людей мира сократились почти на $18 млрд из-за нового падения на Уолл-стрит

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Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день

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URA.Ruвчера в 14:07
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 04:38, Ашберн
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