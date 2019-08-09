Экономика

Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за деньРИА Новости 14:30

Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени. Резкое сокращение их состояний издание объяснило падением американских фондовых индексов.
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с чего всё началось

Состояния 10 богатейших людей мира сократились почти на $18 млрд из-за нового падения на Уолл-стрит

Самое значительное падение в денежном выражении показало состояние главы Amazon и первого номера в списке Forbes Джеффа Безоса — оно сократилось на $3,5 млрд.
Forbes02:29

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Богатейшие люди лишились 18 млрд долларов за один день

URA.Ru14:07

На фоне падения фондовых индексов в США 10 богатейших бизнесменов мира потеряли за минувший день почти 18млрд долларов

Эхо Москвы17:01

Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день

РИА Новости14:30

Десять богатейших людей мира за день обеднели почти на $18 млрд

Ведомости14:00

Десять богатейших людей мира потеряли за день почти $18 млрд

РБК13:26

Богатейший человек планеты Джефф Безос потерял $3,5 млрд за день из-за падения на Уолл-стрит

БИЗНЕС Online04:35

Состояния 10 богатейших людей мира сократились почти на $18 млрд из-за нового падения на Уолл-стрит

Forbes02:29
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 18:32, Ашберн
Интернет

Пользователи Instagram смогут маркировать недостоверные публикации

Как отмечается в ее комментарии, опубликованном на официальном сайте журналистского исследовательского центра Институт Пойнтера (штат Флорида), пользователи смогут указать, что считают какую-либо публикацию некорректной, уточнив, что в ней приводится "недостоверная информация".
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Экипаж «Уральских авиалиний» посадил самолет на кукурузном поле

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Пассажиры аварийно севшего A321 прибыли в Крым другим бортом

Резервный борт с 65 пассажирами совершившего аварийную посадку в Подмосковье самолёта Airbus A321 прибыл в аэропорт Симферополя.
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Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»

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Обновлено в 12:42
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Путин перенес саммиты ШОС и БРИКС из Челябинска в Петербург

Президент Владимир Путин подписал указ о переносе запланированных на 2020 год саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург.
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Экс-инженер Boeing оценил действия пилотов при аварийной посадке А321

Обновлено в 16:37
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Государственное учреждение "Госгидрография" планирует создать морской режимный район вокруг Крымского полуострова.
Обновлено 13 августа в 11:29
Экономика

Передел рынка краба может стоить бизнесу свыше 150 млрд рублей

Стоимость квот на крабовых аукционах может существенно вырасти – в правительство внесены документы, меняющие формулу расчета начальной стоимости лота, рассказали сотрудники нескольких рыбопромышленных компаний и подтвердил федеральный чиновник.
Обновлено в 17:38
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По данным источника, питерцы могут заплатить за игрока 3 млн евро. 24-летний Караваев является воспитанником ЦСКА.
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Происшествия

Посольство России оценило появление новой жертвы отравления в Солсбери

Сообщение британской полиции об очередном пострадавшем в Солсбери не вызывает доверия. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне.
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Найдены иллюстрации Антуана де Сент-Экзюпери для «Маленького принца»

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Обновлено в 17:34
Технологии

«Умный контроль» сбора и вывоза отходов создадут в Подмосковье

В пресс-службе сообщили, что всего в Подмосковье уже 100 контейнеров для "сухих" отходов с датчиками уровня наполнения, они установлены, в том числе, в Рузе и Красногорске.
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Непал ужесточит правила для покорителей Эвереста

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Додон надеется встретиться с Путиным для обсуждения газовых вопросов

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что надеется в конце августа - начале сентября встретиться с главой РФ Владимиром Путиным и обсудить газовые вопросы.
Обновлено в 14:21
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В США умер лауреат Нобелевской премии по химии Кэри Муллис

В США скончался лауреат Нобелевской премии по химии известный биохимик Кэри Муллис.
Обновлено в 16:49
Интернет

Microsoft призналась в прослушивании разговоров пользователей

Заявление связано с обновлением политики конфиденциальности компании Американская компания Microsoft признала, что ее сотрудники могут прослушивать записи пользователей, пишет Vice.
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Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
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Космос

Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой

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Рэпер Тимати отмечает день рождения

Сегодня музыкант Тимур Юнусов, более известный как Тимати, празднует день рождения: ему исполняется 36 лет.
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Безработица и власть машин: каким будет мир в будущем

«Homo Deus» является своего рода продолжением темы - это попытка заглянуть в будущее.
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Волк напал на спящих в палатке туристов

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Зачем радиоастрономам дробовик? Отрывок из книги «Гонка за Нобелем»

В книге "Гонка за Нобелем: История о космологии, амбициях и высшей научной награде" Китинг рассказывает, как вместе с коллегами был близок к прорыву, но поторопился и сел в лужу.
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Археологи нашли в Кремле следы пожара времен набега Девлет-Гирея

Сотрудники Института археологии РАН нашли у Соборной площади в Кремле следы больших пожаров и предположили, что это следы набега на Москву крымского хана Девлет-Гирея в 1571 году, который захватил и поджег город.
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В США назвали интересной идею Зеленского по нормандскому формату

США считают интересным предложение украинского лидера Владимира Зеленского расширить нормандский формат за счёт Вашингтона или Лондона.
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