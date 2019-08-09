Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за деньРИА Новости 14:30
Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени. Резкое сокращение их состояний издание объяснило падением американских фондовых индексов.
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с чего всё началось
Самое значительное падение в денежном выражении показало состояние главы Amazon и первого номера в списке Forbes Джеффа Безоса — оно сократилось на $3,5 млрд.Forbes02:29
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Интернет
Пользователи Instagram смогут маркировать недостоверные публикации
Как отмечается в ее комментарии, опубликованном на официальном сайте журналистского исследовательского центра Институт Пойнтера (штат Флорида), пользователи смогут указать, что считают какую-либо публикацию некорректной, уточнив, что в ней приводится "недостоверная информация".
Обновлено в 17:53
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Пассажиры аварийно севшего A321 прибыли в Крым другим бортом
Резервный борт с 65 пассажирами совершившего аварийную посадку в Подмосковье самолёта Airbus A321 прибыл в аэропорт Симферополя.
Обновлено в 16:59
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Обновлено в 12:42
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Путин перенес саммиты ШОС и БРИКС из Челябинска в Петербург
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Экономика
Передел рынка краба может стоить бизнесу свыше 150 млрд рублей
Стоимость квот на крабовых аукционах может существенно вырасти – в правительство внесены документы, меняющие формулу расчета начальной стоимости лота, рассказали сотрудники нескольких рыбопромышленных компаний и подтвердил федеральный чиновник.
Обновлено в 17:38
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«Зенит» может заплатить за Караваева 3 млн евро
По данным источника, питерцы могут заплатить за игрока 3 млн евро. 24-летний Караваев является воспитанником ЦСКА.
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Посольство России оценило появление новой жертвы отравления в Солсбери
Сообщение британской полиции об очередном пострадавшем в Солсбери не вызывает доверия. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне.
Обновлено в 16:52
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Найдены иллюстрации Антуана де Сент-Экзюпери для «Маленького принца»
Как писал News.ru ранее, мэрия Токио приписала авторство Бэнкси найденной картине.
Обновлено в 17:34
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«Умный контроль» сбора и вывоза отходов создадут в Подмосковье
В пресс-службе сообщили, что всего в Подмосковье уже 100 контейнеров для "сухих" отходов с датчиками уровня наполнения, они установлены, в том числе, в Рузе и Красногорске.
Обновлено в 07:25
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Непал ужесточит правила для покорителей Эвереста
Обновлено в 13:03
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Додон надеется встретиться с Путиным для обсуждения газовых вопросов
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что надеется в конце августа - начале сентября встретиться с главой РФ Владимиром Путиным и обсудить газовые вопросы.
Обновлено в 14:21
Общество
В США умер лауреат Нобелевской премии по химии Кэри Муллис
В США скончался лауреат Нобелевской премии по химии известный биохимик Кэри Муллис.
Обновлено в 16:49
Интернет
Microsoft призналась в прослушивании разговоров пользователей
Заявление связано с обновлением политики конфиденциальности компании Американская компания Microsoft признала, что ее сотрудники могут прослушивать записи пользователей, пишет Vice.
Обновлено вчера в 19:48
Политика
Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Космос
Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес
Рэпер Тимати отмечает день рождения
Сегодня музыкант Тимур Юнусов, более известный как Тимати, празднует день рождения: ему исполняется 36 лет.
Обновлено вчера в 23:30
Наука
Безработица и власть машин: каким будет мир в будущем
«Homo Deus» является своего рода продолжением темы - это попытка заглянуть в будущее.
Обновлено в 08:14
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Волк напал на спящих в палатке туристов
Обновлено в 17:53
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Зачем радиоастрономам дробовик? Отрывок из книги «Гонка за Нобелем»
В книге "Гонка за Нобелем: История о космологии, амбициях и высшей научной награде" Китинг рассказывает, как вместе с коллегами был близок к прорыву, но поторопился и сел в лужу.
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Общество
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Сотрудники Института археологии РАН нашли у Соборной площади в Кремле следы больших пожаров и предположили, что это следы набега на Москву крымского хана Девлет-Гирея в 1571 году, который захватил и поджег город.
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Обновлено в 14:52
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В США назвали интересной идею Зеленского по нормандскому формату
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Обновлено в 04:48
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Ольгу Бузову засняли во время поцелуя с Олегом Майами
В Сети появилось видео, на котором запечатлен страстный поцелуй Ольги Бузовой с Олегом Майами.
Обновлено в 12:03
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Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05