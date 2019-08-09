Экономика

Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за деньРИА Новости 14:30

Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени. Резкое сокращение их состояний издание объяснило падением американских фондовых индексов.
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с чего всё началось

Состояния 10 богатейших людей мира сократились почти на $18 млрд из-за нового падения на Уолл-стрит

Самое значительное падение в денежном выражении показало состояние главы Amazon и первого номера в списке Forbes Джеффа Безоса — оно сократилось на $3,5 млрд.
Forbes02:29

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Богатейшие люди лишились 18 млрд долларов за один день

URA.Ru14:07

На фоне падения фондовых индексов в США 10 богатейших бизнесменов мира потеряли за минувший день почти 18млрд долларов

Эхо Москвы17:01

Богатейший человек планеты Джефф Безос потерял $3,5 млрд за день из-за падения на Уолл-стрит

БИЗНЕС Online04:35

Десять богатейших людей мира за день обеднели почти на $18 млрд

Ведомости14:00

Десять богатейших людей мира потеряли за день почти $18 млрд

РБК13:26

Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день

РИА Новости14:30

Состояния 10 богатейших людей мира сократились почти на $18 млрд из-за нового падения на Уолл-стрит

Forbes02:29
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова пояснила слова главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова по поводу Курильских островов.
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В России могут запретить ездить на старых автомобилях

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США нужно больше специальных учреждений для психически больных на фоне массовых стрельб.
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В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными

Всего в России выпущено более 60 млн транспортных карт в 75 городах, половина из них работают по модели электронного кошелька, пояснил РБК Дмитрий Пьянковский, гендиректор компании «Технезис» — разработчика программного обеспечения и методики управления транспортными предприятиями.
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Италию могут отстранить от Олимпиады-2020 и лишить права на Игры-2026

Италию могут отстранить от участия в Олимпиаде-2020 в Токио и лишить права проведения Олимпийских игр 2026 года из-за принятого местным парламентом закона о спорте и внутриполитического кризиса.
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Найдены неизвестные иллюстрации Экзюпери к «Маленькому принцу»

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По факту жесткой посадки самолета в Подмосковье возбудили дело

Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта завели после жесткой посадки самолета в Московской области, передает пресс-служба СК РФ.
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Происшествия

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Директор фонда "Дом с маяком" Лида Мониава заявила, что против жительницы Москвы было возбуждено дело о контрабанде после того, как она купила в интернет-магазине и получила на почте противосудорожное лекарство "Фризиум" для больного ребенка.
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Футболист Караваев высказался о возможном переходе в «Зенит»

Российский защитник голландского клуба «Витесс» Вячеслав Караваев прокомментировал свой возможный уход в санкт-петербургский «Зенит».
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Промышленное производство в России за период с января по июль 2019 года выросло на 2,6% в годовом выражении.
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Украина отказалась от введения спеццены на газ для Луганской области

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ВВС США сообщили о взрыве в космосе

В августе 1992 года ракета вывела в космическое пространство три спутника: американский Topex/Poseidon, французский S80/T и южнокорейский Kitsat-1.
Обновлено в 05:09
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Росприроднадзор подтвердил наличие свалки у аэропорта Жуковский

«В связи с повышенным вниманием к несанкционированной свалке в районе аэропорта Жуковский Федеральная служба по надзору в сфере экологии сообщает: в районе не более двух километров от взлетно-посадочной полосы размещены следующие объекты по обращению с отходами: мусороперегрузочная станция ООО „Экосерсвис“ и несанкционированная свалка отходов» - цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.
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Путин обсудил будущее Курганской области с врио губернатора Шумковым

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Инверсия кривой доходности считается самым точным индикатором предстоящей экономической рецессии в США.
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Российские граждане возрастной категории "55+" расплачиваются банковской картой в среднем от двух до десяти раз в неделю, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости исследовании банка "Восточный", который входит в пятерку крупнейших игроков карточного рынка в России.
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Певица и актриса Рианна познакомила маму с бойфрендом Хассаном Джамилем - миллиардером из Саудовской Аравии, сообщает People.
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Минобороны рассказало о разведактивности у границ России

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После наезда автомобиля на остановку в Москве трое госпитализированы

В Москве после наезда автомобиля на автобусную остановку на Старой площади были госпитализированы три человека, угрозы их жизни нет.
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