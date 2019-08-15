Экономика

Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за деньРИА Новости 14:30

Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени. Резкое сокращение их состояний издание объяснило падением американских фондовых индексов.
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с чего всё началось

Состояния 10 богатейших людей мира сократились почти на $18 млрд из-за нового падения на Уолл-стрит

Самое значительное падение в денежном выражении показало состояние главы Amazon и первого номера в списке Forbes Джеффа Безоса — оно сократилось на $3,5 млрд.
Forbes02:29

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Десять богатейших людей мира потеряли за день почти $18 млрд

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Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день

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Десять богатейших людей мира за день обеднели почти на $18 млрд

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Богатейшие люди лишились 18 млрд долларов за один день

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БИЗНЕС Online04:35

Состояния 10 богатейших людей мира сократились почти на $18 млрд из-за нового падения на Уолл-стрит

Forbes02:29
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 16:34, Ашберн
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Московский "Спартак" обыграл швейцарский "Тун" в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и вышел в раунд плей-офф, победитель которого сыграет на групповом этапе турнира.
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