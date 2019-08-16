Экономика

Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за деньРИА Новости вчера в 14:30

Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени. Резкое сокращение их состояний издание объяснило падением американских фондовых индексов.
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с чего всё началось

Состояния 10 богатейших людей мира сократились почти на $18 млрд из-за нового падения на Уолл-стрит

Американские фондовые индексы 14 августа завершили торги падением примерно на 3%. Dow Jones потерял 800,49 пункта или 3,05%, показав самое значительное снижение с октября 2018 года, отмечает Reuters.
Forbesвчера в 02:29

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Первая десятка богатейших людей мира потеряла за один день 14 августа почти $18 млрд

Эхо Москвывчера в 23:46

Состояния 10 богатейших людей мира сократились почти на $18 млрд из-за нового падения на Уолл-стрит

Forbesвчера в 02:29

Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день

РИА Новостивчера в 14:30

Десять богатейших людей мира за день обеднели почти на $18 млрд

Ведомостивчера в 14:00

Десять богатейших людей мира потеряли за день почти $18 млрд

РБКвчера в 13:26

Богатейший человек планеты Джефф Безос потерял $3,5 млрд за день из-за падения на Уолл-стрит

БИЗНЕС Onlineвчера в 04:35

Богатейшие люди лишились 18 млрд долларов за один день

URA.Ruвчера в 14:07
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 03:22, Ашберн
Происшествия

Правильный ход: экипаж А321 посадил самолет с отказавшими двигателями

Обновлено вчера в 10:09
Общество

Россиян предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника

В России предложили ввести штраф за выгул собак опасных пород без поводка и намордника.
Обновлено в 00:59
Политика

WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию

Как пишет издание, президент неоднократно спрашивал у своих советников, может ли США приобрести Гренландию, и с интересом слушал обсуждение ресурсов острова, его геополитического значения, в том числе возможности расширения американского военного присутствия в Арктике.
Обновлено вчера в 18:49
Музыка

Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»

Юрий Шатунов решил больше не исполнять песни из репертуара «Ласкового мая». Об этом сообщил руководитель группы Андрей Разин.
Обновлено вчера в 07:13
Политика

Освобожденный в Гибралтаре танкер с иранской нефтью сменил название

Обновлено в 02:06
Происшествия

Росприроднадзор нашёл незаконную свалку около аэропорта Жуковский

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) сообщила, что в радиусе двух километров от аэропорта Жуковский, где вчера, 15 августа, из-за попадания чайки в двигатель экстренно сел самолёт "Уральских авиалиний", находятся незаконная свалка и станция перегрузки мусора.
Обновлено вчера в 17:37
Происшествия

Два человека погибли при столкновении катера с пирсом на Байкале

Обновлено в 02:17
Экономика

Около трети россиян с трудом выплачивают кредиты

Больше всего трудности с кредитами испытывают граждане в возрасте от 18 до 24 лет — на эту возрастную группу приходится 41%.
Обновлено вчера в 06:52
Баскетбол

Казинс получил травму колена на тренировке

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Демаркус Казинс получил травму колена во время тренировки, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в своём «твиттере».
Обновлено вчера в 11:56
Происшествия

В Москве задержали женщину за покупку лекарств ребенку-инвалиду

В Москве вновь задержали мать ребенка-инвалида, которая через интернет купила незарегистрированное в России лекарство.
Обновлено в 02:53
Происшествия

Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»

Обновлено вчера в 13:18
Кино

Первый кинофестиваль о проблемах подростков пройдёт на Сахалине

На Сахалине пройдёт первый кинофестиваль о проблемах подростков.
Обновлено в 02:50
Происшествия

Ребенок провалился в яму с кипятком в Омске

В Омске возбуждено уголовное дело по факту получения ожогов 10-летним мальчиком.
Обновлено в 03:09
Происшествия

Суд Киргизии оставил под арестом Алмазбека Атамбаева

Решение суда Первомайского района столицы Киргизии об аресте Атамбаева как минимум до 26 августа Бишкекским городским судом оставлено в силе.
Обновлено в 02:34
Армия и оружие

Источник: летчиков могут вооружить пистолетом-пулеметом ПП-2000 вместо автомата АКС-74У

Минобороны РФ рассматривает возможность включить в носимый аварийный запас (НАЗ) военных летчиков взамен автомата Калашникова АКС-74У более компактный пистолет-пулемет ПП-2000.
Обновлено в 01:11
Технологии

Сбербанк позволит клиентам платить в магазинах отпечатком пальца

Как напоминает издание, эксперимент по продаже товаров по отпечатку начали в конце 2016 года "Азбука вкуса" и Сбербанк, но заметного прироста по количеству покупок или удорожанию среднего чека это не принесло.
Обновлено в 02:44
Футбол

«Спартак» в плей-офф квалификации Лиги Европы сыграет с «Брагой»

Соперником московского «Спартака» в плей-офф квалификации Лиги Европы станет португальская «Брага».
Обновлено вчера в 17:03
Политика

Команда Зеленского создаст план возвращения Крыма и Донбасса

Направления деятельности будут определены в ближайшее время, план по возвращению Крыма и Донбасса озвучат в 2020 году.
Обновлено вчера в 13:01
Финансы

Курс евро составил 74 рубля впервые с 1 апреля

Отмечается, что курс евро составил 74 рубля. Уточняется, что такого уровня валюта достигла впервые с 1 апреля.
Обновлено вчера в 06:21
Общество

Июль 2019 года стал самым жарким месяцем в истории метеонаблюдений

Средняя температура в июле этого года в мире составила 16,7°C, это самый высокий показатель за всю историю метеонаблюдений, пишет The New York Times со ссылкой на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
Обновлено вчера в 20:09
Политика

Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия

Пропавшего в омском лесу трехлетнего мальчика нашли живым

Пропавшего в омском лесу трехлетнего мальчика нашли живым.
Обновлено вчера в 05:27
Армия и оружие

Сеул сообщил о запуске КНДР баллистических ракет малой дальности

Пхеньян произвел запуск двух ракет малой дальности в сторону Японского моря.
Обновлено в 03:02
Происшествия

На Камчатке больница заплатит мужчине 1,4 млн за перелом при операции

Обновлено в 02:12
Экономика

Чистая прибыль X5 Retail Group в I полугодии выросла на 59,3%

Чистая прибыль X5 Retail Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за шесть месяцев 2019 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 59,3% и достигла 22,8 млрд рублей (14,3 млрд рублей годом ранее).
Обновлено вчера в 04:02
Политика

Путин не отдает операторам популярные частоты для 5G

Путин наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению частот 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено 14 августа в 17:39
Теннис

Рублев переиграл Федерера в Цинциннати

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Цинциннати.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

В Португалии задержан один из крупнейших в мире торговцев оружием

В португальском округе Эвора 14 августа был задержан Жак Месье, считающийся одним из крупнейших торговцев оружием в мире.
Обновлено вчера в 19:52
Космос

Космическая компания забайкальца Кокорича будет запускать спутники с помощью ракеты на воде

Американская космическая компания "Момептиs", принадлежащая забайкальцу Михаилу Кокоричу, будет запускать в космос спутники с помощью шаттлов, топливом для которых является вода.
Обновлено в 00:33
Общество

Росстат рассказал об изменениях в рационе россиян за 40 лет

За почти 40 лет, согласно отчёту Росстата, жители России стали есть вдвое меньше картофеля.
Обновлено в 00:48
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Джефф Безос
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Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
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Французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. Один из богатейших людей планеты. В апреле 2018 г. признан самым богатым человеком Европы; его состояние оценивается в 81 млрд евро, в общемировом рейтинге он занимает вторую позицию согласно Bloomberg Billionaires Index. Великий офицер ордена Почётного легиона с 14.07.2011.
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