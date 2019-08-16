Самое значительное падение в денежном выражении показало состояние главы Amazon и первого номера в списке Forbes Джеффа Безоса — оно сократилось на $3,5 млрд.

с чего всё началось

Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени. Резкое сокращение их состояний издание объяснило падением американских фондовых индексов.

Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день

Политика Россия может запретить экспорт леса в Китай Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.

Общество В России предложили штрафовать за выгул опасной собаки без намордника Президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев предложил назначить штраф от 30 до 50 тыс. рублей владельцам опасных собак, выгуливающих их без намордника и поводка.

Киберспорт OG победила Evil Geniuses на групповом этапе The International 2019 OG победила Evil Geniuses на групповом этапе The International 2019. В первом матче OG разгромила EG со счетом 31:12.

Футбол «Реал» взял кредит на покупку Неймара Как сообщает Sport.es, деньги предназначены для покупки у «ПСЖ» бразильского форварда Неймара.

Гаджеты Вице-президент Xiaomi показал Redmi Note 8 на видео Вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing) опубликовал видео, где демонстрируется заводская сборка нового смартфона с датчиком камеры на 64 Мп.

Политика В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.

Гаджеты Умные духовки без команды владельцев нагрелись до 200 градусов Владельцы умной духовки June Oven сообщили о трех случаях самопроизвольного нагрева устройств в среднем до 200 градусов Цельсия посреди ночи.

Финансы Ниже какого курса доллар уже не упадет в 2019 году Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - На фоне уверенного укрепления национальной валюты в первом полугодии 2019 года август резко выделяется динамичным снижением рубля в парах с евро и долларом.

Происшествия Вскрытие миллиардера-педофила озадачило специалистов Множественные переломы костей в области шеи обнаружили при вскрытии тела американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле несовершеннолетними секс-рабами.

Политика Путин отказался отдать операторам частоты для 5G Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.

Теннис Рублев сенсационно обыграл Федерера и вышел на Медведева в Цинциннати Российский теннисист Андрей Рублев пробился в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в американском Цинциннати.

Общество В Приморье тайфун «Кроса» отрезал от «большой земли» шесть сел Аварийно-спасательные службы устраняют последствия тайфуна "Кроса", который пришел в Приморье 15 августа и хозяйничает до сих пор.

Футбол «Спартак» пробился в плей-офф квалификации Лиги Европы Московский "Спартак" на своем поле одержал победу над швейцарским "Туном" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Политика WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию Как пишет издание, президент неоднократно спрашивал у своих советников, может ли США приобрести Гренландию, и с интересом слушал обсуждения ресурсов острова, его геополитического значения, в том числе возможности расширения американского военного присутствия в Арктике.

Общество В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов в интернет-магазинах Эксперты Роскачества составили рекомендации для потребителей о том, как не попасться на фейковые отзывы на товары в интернете.

Общество «Известия»: в России предложили создать «паспорт аэропорта» Индивидуальный "паспорт" для каждого аэропорта должен быть создан в России для предотвращения столкновений с птицами.

Авто Новая Toyota Corolla получила спецверсию Nightshade Edition Наряду с Nightshade Edition, хэтчбэк Corolla получает несколько новых функций.

Политика Израиль отказал во въезде двум членам конгресса США Израильские власти отказали во въезде двум членам конгресса США, известным своими пропалестинскими взглядами и критикой израильской оккупации, сообщила радиостанция "Кан" со ссылкой на замглавы МИД страны Ципи Хотовели.

Политика Госдеп пригрозил последствиями экипажу иранского танкера Grace 1 Официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что экипаж иранского танкера Grace 1 ждут последствия.

Авто Новый кроссовер Kia KX3 показали на официальных фотографиях Новый кроссовер Kia KX3 показали на официальных фотографиях из базы, где также внесены и данные о некоторых характеристиках.

Происшествия Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери 16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».

Здоровье Работа в офисе приведет вас в «могилу» Не только на строительной площадке работа может быть опасной. Работа в офисе также вредна для вашего здоровья.