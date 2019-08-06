с чего всё началось

Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg. В совокупности, по данным издания, 500 богатейших бизнесменов лишились 117 миллиардов долларов.

Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день

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