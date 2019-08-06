Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за деньРИА Новости вчера в 09:40
Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg. В совокупности, по данным издания, 500 богатейших бизнесменов лишились 117 миллиардов долларов.
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с чего всё началось
500 самых богатейших людей мира потеряли по итогам понедельничных торгов 2,1% своего совокупного состояния, или $117 млрд, подсчитало агентство Bloomberg.РБКвчера в 10:04
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Происшествия
Летевшего из Крыма в Петербург эксгибициониста задержали в Пулково
Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО, один из пассажиров на борту вел себя странно, а затем начал демонстрировать попутчикам свои гениталии.
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Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
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Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
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Авто
Словенская Tushek анонсировала 1000-сильный гиперкар
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Обновлено в 06:12
Политика
В кабмине Украины заявили о необходимости нового мирового порядка
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Политика
В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина с Зеленским
Телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским состоялся по инициативе Киева, сообщается 7 августа на сайте Кремля.
Обновлено в 06:34
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»
Минобороны РФ опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета тяжелого ударного беспилотника "Охотник" разработки КБ Сухого (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию).
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Киев подтвердил информацию об обстреле украинского самолета в Ливии
МИД Украины подтвердил информацию об обстреле украинского самолета в аэропорту города Мисрата в Ливии.
Обновлено в 05:03
Политика
ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму
Обновлено в 07:02
Транспорт
В Твери уволили всех водителей трамваев
Обновлено в 04:55
Происшествия
В Подмосковье загорелся склад рядом с Дзержинской ТЭЦ
В Подмосковье загорелся склад рядом с Дзержинской ТЭЦ сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что с территории валит густой черный дым.
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов пришел в храм в куртке с оскорбительной надписью
Дмитрий Тарасов пришел в храм в куртке с оскорбительной надписью Однако пользователи соцсети возмутились тем, в каком виде Дмитрий Тарасов зашел в храм.
Обновлено в 05:58
Политика
Эксперт оценил заявление о последствиях санкций США для энергетики ЕС
Ранее, как писал Die Welt, глава Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле заявил об опасности возможных санкций со стороны США в отношении «Северного потока — 2».
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В Южной Осетии намерены признать события 2008 года геноцидом
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что военную операцию Грузии на территории республики в 2008 году собираются признать геноцидом.
Обновлено в 05:14
Гаджеты
За смарт-ТВ Honor Smart Screen уже выстроилась очередь
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес
Продюсер «Ласкового мая» отдохнул с матерью Бузовой в Петербурге
Андрей Разин приехал в Санкт-Петербург и хорошо провел время в компании Ирины Бузовой — матери Ольги Бузовой.
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Армия и оружие
Расходы на программы вооружений Пентагона превысят 2 трлн долларов
Согласно последней ежегодной оценке министерства обороны США, общие прогнозируемые расходы на разработку основных систем вооружений США превысили в 2018 году 2 трлн долларов.
Обновлено 05 августа в 10:33
Общество
Жители России перечислили основные семейные нужды
Жители России перечислили основные семейные нужды, чтобы жить нормально.
Обновлено в 04:32
Здоровье
В Ставрополе появился кабинет «Головной боли»
На базе консультативно-диагностической поликлиники ставропольской краевой больницы открылся кабинет «Головной боли».
Обновлено вчера в 11:09
Политика
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Несколько украинских семей, отдыхающих в испанском городе Салоу, устроили скандал из-за российского флага, который был повешен в ресторане при отеле.
Обновлено 05 августа в 12:30
Политика
Зеленский в ответ на петицию заявил, что уже уволил Богдана
"Относительно затронутого в петиции вопроса, отмечаю, что указом президента Украины от 25 июня 2019 № 434 А. Богдан освобожден от должности главы администрации президента Украины", - сказано в ответе президента на сайте электронных петиций.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Легкомоторный самолет рухнул в Италии, погибли двое
Неделю назад легкомоторный самолет рухнул на автостраду А-26 возле итальянского города Алессандрия.
Обновлено в 03:14
Футбол
Агент Малкома прокомментировал проявление расизма фанатами «Зенита»
Луис Фернандо Гарсия, агент Малкома, перешедшего этим летом за 40 млн евро из «Барселоны» в «Зенит», прокомментировал шумиху вокруг якобы расистского баннера, появившегося на «Вираже» во время матча с «Краснодаром» (1:1). Британский таблоид The Sun заявил, что фанаты не приняли футболиста, а сам игрок уедет из Петербурга уже зимой.
Обновлено в 02:13
Технологии
«ВКонтакте» скрыла лайки для некоторых пользователей
Позже разработчики действительно скрыли число лайков под постами сначала для Канады, а позже для ещё шести стран, включая Австралию, Италию, Бразилию и Японию.
Обновлено вчера в 08:33
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Комбинат питания «Кремлевский» подал в суд на Киркорова
Обновлено в 06:34