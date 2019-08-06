Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за деньРИА Новости вчера в 09:40
Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg. В совокупности, по данным издания, 500 богатейших бизнесменов лишились 117 миллиардов долларов.
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с чего всё началось
500 самых богатейших людей мира потеряли по итогам понедельничных торгов 2,1% своего совокупного состояния, или $117 млрд, подсчитало агентство Bloomberg.РБКвчера в 10:04
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 06:51, Вашингтон
Политика
В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина с Зеленским
Телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским состоялся по инициативе Киева, сообщается 7 августа на сайте Кремля.
Обновлено в 06:34
Здоровье
Туристов предупредили о риске заразиться кишечной палочкой в Египте
В этом году кишечной палочкой в Египте заболел 31 турист из Германии, при этом за весь 2018 год был зафиксирован 21 случай.
Обновлено в 05:28
Общество
У половины российских семей оказались непогашенные кредиты
Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:45
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»
Минобороны РФ опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета тяжелого ударного беспилотника "Охотник" разработки КБ Сухого (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию).
Обновлено в 06:36
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Футбол
Глава «Шальке» приостановил работу в клубе из-за обвинений в расизме
Глава совета директоров «Шальке» Клеменс Теннис приостановил работу в клубе из-за его обвинений в расизме.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Автобус въехал в остановку в Долгопрудном, есть жертвы
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
Умерла fashion-директор московского ЦУМа Алла Вербер
В 2003 году Алла Вербер заняла пост fashion-директора столичного ЦУМа, который выкупила Mercury.
Обновлено в 02:47
Культура
Валентина Гафта госпитализировали с инсультом
Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 03:07
Футбол
«Манчестер Юнайтед» приостановил переговоры о покупке Эриксена
«Манчестер Юнайтед» приостановил переговоры по лидеру «Тоттенхэма» Кристиану Эриксену.
Обновлено в 05:11
Общество
Росстат назвал основные причины незанятости граждан
Более 6% рабочих мест оставлены после истечения срочного договора или договора гражданско-правового характера, еще 0,3% не работали из-за увольнения из Вооружённых сил, а 26,8% безработных указали иные причины.
Обновлено в 02:05
Экономика
Власти Красноярского края оценили ущерб от лесных пожаров
Обновлено в 04:29
Политика
В Южной Осетии намерены признать события 2008 года геноцидом
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что военную операцию Грузии на территории республики в 2008 году собираются признать геноцидом.
Обновлено в 05:14
Общество
Синоптики предупредили москвичей о погодном коллапсе
Москвичей ожидает погодный коллапс в четверг и в пятницу, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Обновлено в 04:26
Футбол
Лучшим игроком матча «Урал» – «Ростов» признали Романа Еременко
Обновлено вчера в 01:58
Политика
Украинцы устроили скандал из-за российского флага в испанском отеле
Несколько украинских семей, отдыхающих в испанском городе Салоу, устроили скандал из-за российского флага, который был повешен в ресторане при отеле.
Обновлено 05 августа в 12:30
Армия и оружие
В Ливии уничтожен третий украинский самолет Ил-76
Обновлено в 03:39
Армия и оружие
Зеленский проводит совещание с силовиками из-за ситуации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание с силовиками из-за гибели четырёх украинских военнослужащих в результате обстрела в Донбассе, сообщает УНИАН.
Обновлено в 02:52
Политика
Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию
Обновлено вчера в 14:30
Гаджеты
34-дюймовый изогнутый монитор Xiaomi выйдет в ноябре
Речь идет о 34-дюймовом изогнутом мониторе разрешением QHD+ с соотношением сторон 21:9. Источники сообщают, что частота обновления экрана составляет 144 Гц.
Обновлено в 04:23
Транспорт
В Твери уволили всех водителей трамваев
Обновлено в 04:55
Происшествия
В Магнитогорске взорвали автомобиль
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес
Представители Вилли Токарева опровергли дату похорон певца
Похороны патриарха русского шансона Вилли Токарева не состоятся в среду, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей артиста.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Фанаты же отмечают, что певица не стала облачаться в более теплые костюмы и продолжила выступать в одежде, являющейся неотъемлемой составляющей образа Дженнифер Лопес.
Обновлено 05 августа в 01:40
Политика
Треть москвичей положительно отнеслись к акциям протеста
Левада-центр по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО, возглавляет экс-начальник кремлевского управления по внутренней политике Константин Костин) провел опрос москвичей, в ходе которого выяснил в том числе отношение жителей к протестным акциям и кампании по выборам депутатов Мосгордумы.
Обновлено вчера в 16:00