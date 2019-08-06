Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за деньРИА Новости вчера в 09:40
Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg. В совокупности, по данным издания, 500 богатейших бизнесменов лишились 117 миллиардов долларов.
Читать в источнике
Оценить466
с чего всё началось
500 самых богатейших людей мира потеряли по итогам понедельничных торгов 2,1% своего совокупного состояния, или $117 млрд, подсчитало агентство Bloomberg.РБКвчера в 10:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 04:08, Вашингтон
Политика
На Украине потребовали смены мирового порядка
Замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что глобальное сообщество нуждается в построении нового миропорядка для выхода из кризиса.
Обновлено в 03:39
Гаджеты
Samsung Galaxy Note10 не сможет улучшить результат Galaxy Note8
Выпущенный два года назад Galaxy Note8 смог продемонстрировать результат в 10 млн смартфонов до конца 2017 года.
Обновлено вчера в 12:18
Общество
Кадастровая палата разъяснила возможности новой «дачной амнистии»
Ранее действие «дачной амнистии» распространялось на объекты недвижимости, в том числе, расположенные на земельных участках под индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного хозяйства, новые нормы затрагивают только дачников и те объекты, которые построены на земельных участках, предоставленных для ведения садоводства, напомнили в пресс-службе Федеральной кадастровой палаты.
Обновлено в 01:00
Общество
Более половины жителей РФ имеют непогашенные кредиты
Более половины жителей России (51%) имеют непогашенные кредиты (51%).
Обновлено в 03:33
Происшествия
В Долгопрудном автобус насмерть задавил двух пешеходов
Автобус в подмосковном Долгопрудном на Лихачевском проспекте насмерть задавил двух пешеходов, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка полиции.
Обновлено в 03:41
Общество
Четверть детей в России оказались за чертой бедности
По итогам 2017 года 45% детей, живущих на селе, росли в малоимущих семьях, следует из данных Росстата.
Обновлено в 01:35
Финансы
Курс рубля снизился к доллару и евро
Рубль подешевел по отношению к доллару и евро в ходе торгов на Московской бирже 5 августа, сообщается на сайте биржи.
Обновлено 05 августа в 05:49
Армия и оружие
Зеленский созвал силовиков на совещание из-за ситуации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание с силовиками из-за обстрела в Донбассе, в результате которого погибли четверо украинских военных.
Обновлено в 04:00
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Культура
Актер Валентин Гафт госпитализирован с инсультом
Народный артист РСФСР Валентин Гафт перенес инсульт. Он около недели находится в одной из московских больниц.
Обновлено в 03:21
Экономика
«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана
Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Обновлено вчера в 20:42
Политика
Более трети москвичей положительно отнеслись к акциям протеста
Согласно опросу, который был проведен Левада-центром по заказу Фонда развития гражданского общества, более трети москвичей положительно отнеслись к протестным акциям, прошедшим в столице.
Обновлено вчера в 17:25
Политика
Названо число пророссийских депутатов от партии Зеленского
Возможный руководитель будущей фракции партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия оценил число пророссийских депутатов, которые получат мандаты как представители партии.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Шесть россиян пострадали в ДТП в Турции
Пострадали шестеро россиян, они доставлены в больницы. Двое госпитализированы в Анталье, четверо в Аланье.
Обновлено в 03:33
Футбол
«Монако» объявил о переходе защитника «Монпелье» Агилара
«Монако» на официальном сайте объявил о переходе защитника «Монпелье» Рубена Агилара.
Обновлено вчера в 12:18
Происшествия
Автомобиль взорвался в Магнитогорске
Обновлено в 03:29
Политика
Посол США в России Джон Хантсман подал заявление об отставке
Издание разместило копию письма Хантсмана Дональду Трампу на своём сайте.
Обновлено вчера в 11:53
Армия и оружие
Киев срочно стянул войска под Мариуполем для вторжения в Донбасс
Украинская армия готовится к крупномасштабным боевым действиям против Донецкой народной республики и формирует подразделения на мариупольском направлении.
Обновлено в 02:39
Кино
Disney перезапустит комедии «Один дома» и «Ночь в музее»
Обновлено в 03:29
Здоровье
Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета
Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.
Обновлено в 01:13
Футбол
«Манчестер Юнайтед» оштрафовал Лукаку на £400 тысяч
Обновлено в 03:08
Политика
Путин прилетел в Сочи с рабочим визитом
Обновлено вчера в 07:16
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено вчера в 17:24
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено вчера в 19:54
Авто
Машину с золотым мотором продают за полтора миллиарда
Обновлено в 03:30
Интернет
Twitter признал использование данных пользователей без разрешения
Руководство Twitter признало, что могло использовать данные некоторых пользователей без их разрешения.
Обновлено в 01:51
Происшествия
В Ингушетии ликвидирован боевик с бомбой
Обновлено в 02:53