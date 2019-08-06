Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за деньРИА Новости 09:40
Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg. В совокупности, по данным издания, 500 богатейших бизнесменов лишились 117 миллиардов долларов.
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с чего всё началось
500 самых богатейших людей мира потеряли по итогам понедельничных торгов 2,1% своего совокупного состояния, или $117 млрд, подсчитало агентство Bloomberg.РБК10:04
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