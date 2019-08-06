Экономика
Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за один деньГазета.Ru 08:19
В понедельник, 5 августа, 500 богатейших людей Земли потеряли 2,1% от суммы своего капитала из-за снижения цен на американские акции.
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Футбол
«Локомотив» продолжает вести переговоры по Комличенко
Московский "Локомотив" продолжает попытку приобрести лучшего бомбардира чемпионата Чехии и нападающего клуба "Млада Болеслав" Николая Комличенко.
Обновлено в 13:04
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Полиция проверяет сообщения о стрельбе в супермаркете в Луизиане
Полиция проверяет сообщения о стрельбе в супермаркете в американском городе Батон-Руж в штате Луизиана, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:51
Кино
Хоррор «Сквозь горизонт» станет сериалом
Компании Amazon и Paramount Television превратят в сериал фильм ужасов 1997 года "Сквозь горизонт", передает Variety.
Обновлено в 05:49
Политика
Коломойский рассказал, как Зеленский решился стать президентом Украины
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью РБК рассказал, как президент Украины Владимир Зеленский решился стать главой государства.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Взявшие ребенка на митинг родители сообщили о двух уголовных делах
Уголовное дело по двум статьям УК России возбуждено в отношении двух граждан, взявших годовалого сына на несанкционированную акцию 27 июля.
Обновлено в 14:02
Теннис
Шарапова вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира
Российская теннисистка Мария Шарапова заняла седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок мира 2019 года по версии журнала Forbes.
Обновлено в 14:00
Гаджеты
LG готовит к релизу смартфон с двумя экранами
До настоящего момента LG не выпускала и не анонсировала какие-либо складные телефоны, такие как Samsung Galaxy Fold или Huawei Mate X. Как пишет Mashable, в новом устройстве может быть задействован чехол-обложка, представленный LG в начале текущего года для аппарата V50 ThinQ 5G.
Обновлено в 05:41
Авто
Renault представила обновленный Sandero RS
Новинка обзаведется новой светодиодной оптикой, 17-дюймовыми колесами черного цвета, наклейками Renault Sport и красными суппортами от версии Racing Spirit limited edition.
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Луценко рассказал о статусе Порошенко в уголовных делах
Генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал о статусе экс-главы государства Петра Порошенко в уголовных делах, где он фигурирует.
Обновлено в 14:08
Футбол
«Арарат-Армения» упустил победу над «Сабуртало»
Во вторник стартовал третий квалифай-раунд еврокубков. "Арарат-Армения" играл с грузинским "Сабуртало".
Обновлено в 13:03
Авто
Volkswagen Touareg получил новые опции в РФ
Немецкий автопроизводитель Volkswagen расширил набор стандартного и опционального оборудования премиального внедорожника Touareg 2020 модельного года, стоимость которого в РФ начинается от 3,5 млн рублей.
Обновлено в 06:28
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Футбол
Мостовой считает «Порту» фаворитом в противостоянии с «Краснодаром»
Знаменитый российский футболист, а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой поделился своими ожиданиями от предстоящего противостояния в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов между российским «Краснодаром» и португальским «Порту».
Обновлено в 07:55
Хоккей
«Локомотив» вырвал победу у рижского «Динамо» на Sochi Hockey Open
Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» за 19 секунд до финальной сирены вырвал победу у рижской команды «Динамо» в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open.
Обновлено в 13:28
Происшествия
СК подтвердил гибель человека в результате взрывов под Ачинском
По факту пожара СК возбудило уголовное дело. Напомним, пожар на складе начался днём 5 августа.
Обновлено в 11:43
Политика
Посол США в России Хантсман подал заявление об отставке
Посол США в России Джон Хантсман написал заявление об отставке, передает газета The Salt Lake Tribune.
Обновлено в 12:25
Происшествия
У некоторых задержанных на акции 3-го августа пытались взломать почту и мессенджеры
27-го июля были задержаны почти 1400 человек, в эту субботу больше тысячи.
Обновлено в 13:30
Общество
Юлию Галямину арестовали еще на 15 суток
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Юлия Галямина арестована еще на 15 суток за участие в акции, которая «помешала движению транспорта» (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП), сообщает «МБХ медиа».
Обновлено в 12:27
Политика
Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах
Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
Обновлено в 12:12
Экономика
Сбербанк займется ДНК-тестами и биохакингом
Из текста сообщения Собе-Панека следует, что подразделение SberHealth разыскивает руководителей, которые будут управлять проектами в области ДНК-тестов, онлайн-продаж медицинских товаров и услуг, а также в области медицинских информационных систем, биохакинга и телемедицины.
Обновлено в 10:56
Происшествия
Актер сериала «Кухня» напал с ножом на пассажира в метро
Обновлено в 10:48
Кино
«Мумий Тролль» записал саундтрек к японскому аниме «Гандам»
Группа «Мумий Тролль» записала специальную версию песни «Космический десантник» для аниме «Мобильный воин Гандам: Нарратив».
Обновлено в 11:09
Политика
Украина нашла «альтернативу» российскому топливу
Украина намерена заменить российское дизельное топливо поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель украинского президента в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 12:24
Политика
Пушков оценил заявления генсека НАТО о Крыме
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что Крым вернулся в состав России из-за усиления конкуренции между сверхдержавами.
Обновлено в 09:52
Кино
Энди Серкис снимет продолжение «Венома»
Режиссер первой части «Венома» ― Рубен Флейшер ― не сможет снять продолжение, поскольку занят постпродакшеном фильма «Добро пожаловать в Зомбиленд-2».
Обновлено в 09:11
Политика
Зеленский призвал провести встречу в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата - президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелу Меркель – в ближайшее время провести очередную встречу.
Обновлено в 13:00
Экономика
Три петербургских театра вошли в список самых богатых в России
Три театра в Петербурге вошли в топ самых богатых в России по версии журнала Forbes. Рейтинг был опубликован сегодня, 6 августа.
Обновлено в 13:06
Происшествия
В Сочи мужчина и мальчик утонули во время шторма
Обновлено в 11:47
Музыка
Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено вчера в 15:17