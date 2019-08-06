В понедельник, 5 августа, 500 богатейших людей Земли потеряли 2,1% от суммы своего капитала из-за снижения цен на американские акции.

Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за один день

Футбол «Локомотив» продолжает вести переговоры по Комличенко Московский "Локомотив" продолжает попытку приобрести лучшего бомбардира чемпионата Чехии и нападающего клуба "Млада Болеслав" Николая Комличенко.

Общество Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.

Происшествия Полиция проверяет сообщения о стрельбе в супермаркете в Луизиане Полиция проверяет сообщения о стрельбе в супермаркете в американском городе Батон-Руж в штате Луизиана, сообщает РИА "Новости".

Кино Хоррор «Сквозь горизонт» станет сериалом Компании Amazon и Paramount Television превратят в сериал фильм ужасов 1997 года "Сквозь горизонт", передает Variety.

Политика Коломойский рассказал, как Зеленский решился стать президентом Украины Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью РБК рассказал, как президент Украины Владимир Зеленский решился стать главой государства.

Происшествия Взявшие ребенка на митинг родители сообщили о двух уголовных делах Уголовное дело по двум статьям УК России возбуждено в отношении двух граждан, взявших годовалого сына на несанкционированную акцию 27 июля.

Теннис Шарапова вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира Российская теннисистка Мария Шарапова заняла седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок мира 2019 года по версии журнала Forbes.

Гаджеты LG готовит к релизу смартфон с двумя экранами До настоящего момента LG не выпускала и не анонсировала какие-либо складные телефоны, такие как Samsung Galaxy Fold или Huawei Mate X. Как пишет Mashable, в новом устройстве может быть задействован чехол-обложка, представленный LG в начале текущего года для аппарата V50 ThinQ 5G.

Авто Renault представила обновленный Sandero RS Новинка обзаведется новой светодиодной оптикой, 17-дюймовыми колесами черного цвета, наклейками Renault Sport и красными суппортами от версии Racing Spirit limited edition.

Политика Луценко рассказал о статусе Порошенко в уголовных делах Генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал о статусе экс-главы государства Петра Порошенко в уголовных делах, где он фигурирует.

Футбол «Арарат-Армения» упустил победу над «Сабуртало» Во вторник стартовал третий квалифай-раунд еврокубков. "Арарат-Армения" играл с грузинским "Сабуртало".

Авто Volkswagen Touareg получил новые опции в РФ Немецкий автопроизводитель Volkswagen расширил набор стандартного и опционального оборудования премиального внедорожника Touareg 2020 модельного года, стоимость которого в РФ начинается от 3,5 млн рублей.

Политика Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.

Футбол Мостовой считает «Порту» фаворитом в противостоянии с «Краснодаром» Знаменитый российский футболист, а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой поделился своими ожиданиями от предстоящего противостояния в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов между российским «Краснодаром» и португальским «Порту».

Хоккей «Локомотив» вырвал победу у рижского «Динамо» на Sochi Hockey Open Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» за 19 секунд до финальной сирены вырвал победу у рижской команды «Динамо» в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open.

Происшествия СК подтвердил гибель человека в результате взрывов под Ачинском По факту пожара СК возбудило уголовное дело. Напомним, пожар на складе начался днём 5 августа.

Политика Посол США в России Хантсман подал заявление об отставке Посол США в России Джон Хантсман написал заявление об отставке, передает газета The Salt Lake Tribune.

Общество Юлию Галямину арестовали еще на 15 суток Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Юлия Галямина арестована еще на 15 суток за участие в акции, которая «помешала движению транспорта» (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП), сообщает «МБХ медиа».

Политика Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.

Экономика Сбербанк займется ДНК-тестами и биохакингом Из текста сообщения Собе-Панека следует, что подразделение SberHealth разыскивает руководителей, которые будут управлять проектами в области ДНК-тестов, онлайн-продаж медицинских товаров и услуг, а также в области медицинских информационных систем, биохакинга и телемедицины.

Политика Украина нашла «альтернативу» российскому топливу Украина намерена заменить российское дизельное топливо поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель украинского президента в правительстве Андрей Герус.

Политика Пушков оценил заявления генсека НАТО о Крыме Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что Крым вернулся в состав России из-за усиления конкуренции между сверхдержавами.

Кино Энди Серкис снимет продолжение «Венома» Режиссер первой части «Венома» ― Рубен Флейшер ― не сможет снять продолжение, поскольку занят постпродакшеном фильма «Добро пожаловать в Зомбиленд-2».

Политика Зеленский призвал провести встречу в нормандском формате Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата - президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелу Меркель – в ближайшее время провести очередную встречу.