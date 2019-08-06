Экономика

Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за деньРИА Новости 09:40

Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg. В совокупности, по данным издания, 500 богатейших бизнесменов лишились 117 миллиардов долларов.
Читать в источнике
Комментировать216
с чего всё началось
500 самых богатейших людей мира потеряли по итогам понедельничных торгов 2,1% своего совокупного состояния, или $117 млрд, подсчитало
 агентство Bloomberg.
РБК10:04

Подробнее о событии

Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за один день

Газета.Ru12:32

Богатейшие люди мира за день потеряли $117 млрд из-за торговой войны США и Китая

ПРАЙМ06:01

Bloomberg: богатейшие люди мира потеряли за день $117 млрд из-за споров между США и Китаем

ТАСС09:49

Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день

РИА Новости09:40

Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день

РБК10:04

Богатейшие люди мира обеднели на миллиарды долларов

Ведомости05:45

Худший день на Уолл-стрит: состояния 10 миллиардеров в понедельник сократились на $23 млрд

Forbes03:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 19:51, Вашингтон
Политика

Артемий Лебедев заявил об отъезде из России

Дизайнер Артемий Лебедев в видеообращении на своем YouTube-канале заявил, что покинул Россию.
Обновлено в 14:37
Происшествия

В ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине пострадали 12 человек

В управлении ГИБДД по Сахалинской области проинформировали о ДТП, в ходе которого пострадали 12 человек.
Обновлено в 19:17
Общество

В России создадут недорогой аналог шведской бронестали

"Военно-промышленная компания" (ВПК) разрабатывает собственную марку броневой стали, которая станет аналогом зарубежных образцов при меньшей стоимости.
Обновлено в 18:03
Футбол

Клопп рассказал, как учил английский язык при помощи «Друзей»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что учил английский язык при помощи сериала «Друзья».
Обновлено в 19:21
Политика

В США задержали россиянина за контрабанду частей оружия в Россию

Россиянин Владимир Кузнецов задержан в США по обвинению в незаконном экспорте частей оружия в Россию.
Обновлено в 17:54
Происшествия

Переодевшегося в свою дочь наркобарона нашли мертвым в камере

Обновлено в 13:43
Экономика

Объем серых зарплат в России превысил 13 трлн рублей

В России в прошлом году объем серых зарплат достиг 13 трлн рублей.
Обновлено в 19:33
Происшествия

Задержан вероятный убийца Михаила Круга

Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено в 16:22
Теннис

Шарапова попала в список самых высокооплачиваемых спортсменок Forbes

Российская теннисистка Мария Шарапова оказалась на седьмой строчке рейтинга самых высокооплачиваемых спортсменок в мире.
Обновлено в 14:09
Политика

Посольство США подтвердило уход Хантсмана в отставку

Пресс-секретарь американского посольства 6 августа подтвердил уход в отставку посла США в России Джона Хантсмана.
Обновлено в 17:42
Общество

Россиян предостерегли от вредных гигиенических привычек времён СССР

Ещё одной вредной гигиенической привычкой времён СССР эксперты назвали использование газет вместо туалетной бумаги.
Обновлено в 06:41
Происшествия

СКР возбудил дело по факту взрывов на складе боеприпасов под Ачинском

Обновлено в 08:52
Экономика

Доходы телеканалов от рекламы продолжили падение с начала года

Компании сокращают затраты на рекламу на телевидении: во втором квартале рынок упал сильнее, чем в начале года.
Обновлено в 02:20
Политика

В отличие от японских правых Абэ не хочет прерывать диалог с Путиным

По словам представителя японского правительства, лидерам России и Японии необходимо провести личную встречу, так как есть некие «проблемы между двумя странами».
Обновлено вчера в 03:31
Общество

Синоптики рассказали о нестабильной погоде на неделе в Москве

Ранее сообщалось о том, что в Москве 6 августа ожидается до +17 °С.
Обновлено в 13:01
Политика

Путин: строительные работы в Иркутской области могут выйти из графика

Президент России Владимир Путин заявил, что восстановительные работы в пострадавшей от наводнения Иркутской области могут выйти из графика из-за нового паводка.
Обновлено в 11:48
Общество

Российские госслужащие просят увеличить им командировочные

Зампред Федерации независимых профсоюзов России Нина Кузьмина заявляет, что в командировках чиновники вынуждены нести «дополнительные расходы сверх установленных суточных, что приводит к снижению уровня жизни».
Обновлено в 02:27
Армия и оружие

Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки

Обновлено в 18:26
Политика

Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Обновлено вчера в 11:46
Технологии

В Москве может появиться электротранспорт на водородных батареях

Власти Москвы изучат возможность использования водородных батарей в городском электротранспорте.
Обновлено в 07:43
Музыка

На концерте Rammstein в Риге произошел пожар

Обновлено в 18:43
Происшествия

Полиция проверяет сообщения о стрельбе в супермаркете в Луизиане

Полиция проверяет сообщения о стрельбе в супермаркете в американском городе Батон-Руж в штате Луизиана, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:51
Наука

Палеонтологи нашли в Новой Зеландии останки гигантского попугая

Обновлено в 19:15
Политика

Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Гудкову в регистрации

Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации Дмитрия Гудкова, которому отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 10:18
Политика

Болтон: одной из причин выхода США из ДРСМД стал Китай

США решили покинуть Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в том числе из-за действий Китай, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон в эфире телеканала Fox News.
Обновлено в 17:21
Общество

Пару, явившуюся на митинг с малышом, могут лишить родительских прав

Обновлено в 07:34
Кино

Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля

Министр сам провел для знаменитого американца большую часть экскурсии по территории Кремля, компанию им составила генеральный директор музея Елена Гагарина.
Обновлено в 13:20
Политика

В Госдуму пригласят дипломатов из вмешивающихся в выборы РФ стран

На предстоящее заседание комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции будут приглашены дипломаты тех стран, чьи представители и СМИ вмешивались в российские выборы.
Обновлено в 11:03
Политика

Конгресс США собрался заставить Трампа ввести санкции против Турции

Если Белый дом не разъяснит, какое наказание ждет Турцию за приобретение российских ЗРК С-400, то конгрессмены планируют обязать президента США Дональда Трампа ввести санкции против Анкары, сообщают СМИ.
Обновлено в 15:14
Экономика

Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году

Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 00:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное