с чего всё началось

Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg. В совокупности, по данным издания, 500 богатейших бизнесменов лишились 117 миллиардов долларов.

Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день

Общество Юлию Галямину арестовали еще на 15 суток Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Юлия Галямина арестована еще на 15 суток за участие в акции, которая «помешала движению транспорта» (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП), сообщает «МБХ медиа».

Экономика Ростовская область стала первой по урожайности зерна в России Урожай ранних зерновых в регионе на 7% превысил показатели прошедшего года, а 90% в его структуре - это качественное продовольственное зерно.

Технологии «ВКонтакте» скрыла лайки для некоторых пользователей Позже разработчики действительно скрыли число лайков под постами сначала для Канады, а позже для ещё шести стран, включая Австралию, Италию, Бразилию и Японию.

Здоровье Изменения с кожей сигналят о развитии диабета 2 типа Британские медики рассказали, что определенные перемены, наблюдаемые в состоянии кожи, относятся к числу признаков, по которым можно с высокой вероятностью определить диабет 2 типа.

Экономика Испанская прокуратура вызвала Михаила Фридмана в суд Вызвать миллиардера Михаила Фридмана в суд в качестве подозреваемого потребовала прокуратура Испании по делу Zed WorldWide, 5 августа сообщила газета El Pais.

Происшествия Взявшие ребенка на митинг родители сообщили о двух уголовных делах Уголовное дело по двум статьям УК России возбуждено в отношении двух граждан, взявших годовалого сына на несанкционированную акцию 27 июля.

Происшествия Скелет человека нашли в канализации детского сада в Москве В канализационном коллекторе в детском саду на востоке Москвы нашли человеческий скелет.

Армия и оружие Украина намерена закупить поршневые штурмовики EMB-314 Super Tucano Сообщается, что главком украинских ВВС совершил полет на самолете А-29 (EMB-314 Super Tucano) из состава 3-й эскадрильи 3-й авиационной группы ВВС Бразилии на авиабазе Кампо-Гранде.

Кино Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль Министр культуры РФ Владимир Мединский встретился во вторник вечером с американским режиссером Квентином Тарантино и показал ему Кремль, сообщается в Instagram российского министра.

Политика МИД России вызвал японского посла из-за нарушений на Южных Курилах Россия выразила послу Японии Тоехиса Кодзуки протест из-за нарушений на Южных Курилах, которые были допущены японскими участниками безвизовых обменов с островами.

Экономика Акции «Уралкалия» выросли на 17% Акции «Уралкалия» выросли почти на 17% с открытия торгов во вторник, 6 августа. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Происшествия На юге Москвы произошел конфликт со стрельбой На улице Болотниковской на юге Москвы произошел конфликт между двумя группами людей, сообщил РБК дежурный пресс-службы столичного главка полиции.

Общество Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.

Экономика В МВФ оценили влияние санкций и нефтяных цен на экономику РФ Ежегодный отрицательный эффект западных санкций на российскую экономику составил в среднем 0,2 процентных пункта.

Политика Посол США в России Джон Хантсман подал прошение об отставке Посол США в РФ Джон Хантсман направил американскому президенту Дональду Трампу просьбу освободить его от должности, сообщает The Hill со ссылкой на письмо Хантсмана, направленное президенту.

Гаджеты Смартфоны Samsung оказались быстрее устройств Huawei и Apple Например, в Норвегии смартфоны Samsung способны развить скорость скачивания до 12 Мбит / с. Huawei не стал лидером ни в одном из перечисленных регионов. iPhone оказался первым в ОАЭ и Тайване – 14,7 и 8,8 Мбит / с.

Политика Патрушев объяснил выход США из ДРСМД Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев объяснил выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стремлением Америки получить военное превосходство в мире.

Политика Пушков отреагировал на слова генсека НАТО о Крыме Сенатор Алексей Пушков отреагировал в своем твиттере на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о вхождении Крыма в состав России.

Политика МИД Франции отреагировал на требование Зеленского о встрече "Следующие встречи в формате Нормандии будут объявлены в подходящее время", - заявили во французском МИД.