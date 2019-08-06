Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за деньРИА Новости вчера в 09:40
Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg. В совокупности, по данным издания, 500 богатейших бизнесменов лишились 117 миллиардов долларов.
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с чего всё началось
500 самых богатейших людей мира потеряли по итогам понедельничных торгов 2,1% своего совокупного состояния, или $117 млрд, подсчитало агентство Bloomberg.РБКвчера в 10:04
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В ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине пострадали 12 человек
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Три человека погибли в ДТП под Саратовом
Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в среду на трассе в Саратовской области, в результате женщина и двое детей погибли, еще два человека пострадали, сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.
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СКР возбудил уголовное дело из-за взрывов на складе под Ачинском
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ст. 349 УК РФ (нарушение правил обращения с оружием и опасными предметами) после взрывов и последовавшего пожара на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края, говорится в сообщении на сайте СКР.
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Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
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Взорвавшиеся в Ачинске боеприпасы оценили в миллиард рублей
Как сообщил военный эксперт Алексей Хлопотов, один танковый снаряд стоит примерно десять тысяч рублей.
Обновлено вчера в 18:10
Теннис
Павлюченкова обыграла Соболенко на старте турнира в Торонто
Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира серии WTA Premier в Торонто.
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Южная Корея может ввести ограничения на поездки в Японию
Власти Южной Кореи рассматривают возможность введения ограничений на поездки своих граждан в Японию, сообщил телеканал KBS.
Обновлено вчера в 20:24
Футбол
Молодежка «Зенита» обыграла юношескую команду «Барсы»
Победный гол на 30-й минуте забил Бачинский. Ранее мы сообщали о том, что полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа перешел в "Сочи".
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Вода из Амура подтопила 330 дачных участков под Хабаровском
Обновлено вчера в 21:21
Наука
Специальную премию Мильнера по физике присудили за супергравитацию
Специальная премия Breakthrough Prize по фундаментальной физике присуждена авторам теории супергравитации, которая позволяет объединить гравитационное взаимодействие с квантовой теорией поля.
Обновлено вчера в 14:26
Авто
Audi отзывает 6,7 тыс. кроссоверов Audi Q5 в РФ
Росстандарт сообщает об отзыве 6 700 Audi Q5 баварской, реализованных в период 2017-2019 годах.
Обновлено вчера в 05:46
Армия и оружие
Пентагон заявил об укреплении ИГ в Сирии и Ираке
Обновлено вчера в 21:43
Армия и оружие
В Донбассе погибли четверо украинских военных
Обновлено вчера в 06:40
Финансы
Волатильность рубля выросла после новых санкций США
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин сказал, что не прогнозирует серьезных изменений курса рубля в предстоящем году в том случае, если на Россию не наложат новые сильные санкции.
Обновлено в 00:14
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Коломойский рассказал о переговорах о работе с Владимиром Соловьевым
Переговоры в Израиле вел, как утверждает олигарх, двоюродный брат журналиста Александр Шапиро, который, по словам Коломойского, «был его товарищем», с которым они вместе учились.
Обновлено вчера в 04:47
Политика
Зеленский призвал провести встречу в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата - президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелу Меркель – в ближайшее время провести очередную встречу.
Обновлено вчера в 13:00
Кино
Тарантино и Мединский прогулялись по Кремлю
Визит в Россию Тарантино начал со встречи с министром культуры РФ Владимиром Мединским на Красной площади.
Обновлено вчера в 23:45
Хоккей
«Сибирь» обыграла в серии буллитов финский ХПК в контрольном матче
Хоккейный новосибирский клуб КХЛ «Сибирь», находящийся на спортивных сборах в Финляндии, обыграл в серии послематчевых буллитов команду ХПК в товарищеском матче.
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Политика
Порошенко вернулся на Украину ночью
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Обновлено вчера в 21:01
Интернет
Twitter использовала личные данные пользователей без разрешения
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Обновлено вчера в 23:08
Политика
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Киев рассчитывает заместить поставки из России Украина, где в августе вступили в силу спецпошлины на импорт российского дизельного топлива по трубопроводу, рассчитывает на увеличение поставок из Белоруссии.
Обновлено вчера в 11:05
Происшествия
Пять грузовых вагонов сошли с рельсов под Екатеринбургом
Пять пустых вагонов грузового поезда сошли с рельсов Свердловской железной дороги (СвЖД), по предварительным данным, повреждена контактная сеть.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
МИД России вызвал японского посла из-за нарушений на Южных Курилах
Россия выразила послу Японии Тоехиса Кодзуки протест из-за нарушений на Южных Курилах, которые были допущены японскими участниками безвизовых обменов с островами.
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Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением США и Южной Корее
Обновлено вчера в 18:42
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Командировочные просят увеличить российские чиновники
Профсоюз госслужащих жалуется на снижение уровня жизни по причине больших личных расходов в поездках по России.
Обновлено вчера в 02:50
Политика
США: Китай проводит хищническую и расчетливую экономическую политику
Военная и экономическая политика, проводимая Китаем, представляет угрозу для норм международного права.
Обновлено вчера в 22:16