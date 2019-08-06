Экономика

Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за деньРИА Новости вчера в 09:40

Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg. В совокупности, по данным издания, 500 богатейших бизнесменов лишились 117 миллиардов долларов.
Читать в источнике
Комментировать221
с чего всё началось
500 самых богатейших людей мира потеряли по итогам понедельничных торгов 2,1% своего совокупного состояния, или $117 млрд, подсчитало
 агентство Bloomberg.
РБКвчера в 10:04

Подробнее о событии

Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за один день

Газета.Ruвчера в 12:32

Богатейшие люди мира обеднели на миллиарды долларов

Ведомостивчера в 05:45

Bloomberg: богатейшие люди мира потеряли за день $117 млрд из-за споров между США и Китаем

ТАССвчера в 09:49

Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день

РИА Новостивчера в 09:40

Богатейшие люди мира за день потеряли $117 млрд из-за торговой войны США и Китая

ПРАЙМвчера в 06:01

Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день

РБКвчера в 10:04

Худший день на Уолл-стрит: состояния 10 миллиардеров в понедельник сократились на $23 млрд

Forbesвчера в 03:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 00:25, Ашберн
Происшествия

В ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине пострадали 12 человек

Обновлено вчера в 19:17
Происшествия

Три человека погибли в ДТП под Саратовом

Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в среду на трассе в Саратовской области, в результате женщина и двое детей погибли, еще два человека пострадали, сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Обновлено в 00:00
Происшествия

СКР возбудил уголовное дело из-за взрывов на складе под Ачинском

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ст. 349 УК РФ (нарушение правил обращения с оружием и опасными предметами) после взрывов и последовавшего пожара на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края, говорится в сообщении на сайте СКР.
Обновлено вчера в 08:41
Общество

Бельгиец случайно приобрел картину Рембрандта за €500

Обновлено вчера в 23:56
Общество

Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:26
Политика

Вениамин Кондратьев в Сочи посетит центр для одаренных детей «Сириус»

Обновлено вчера в 05:05
Политика

Артемий Лебедев заявил об отъезде из России по политическим мотивам

Обновлено вчера в 18:07
Происшествия

Задержан вероятный убийца Михаила Круга

Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия

Взорвавшиеся в Ачинске боеприпасы оценили в миллиард рублей

Как сообщил военный эксперт Алексей Хлопотов, один танковый снаряд стоит примерно десять тысяч рублей.
Обновлено вчера в 18:10
Теннис

Павлюченкова обыграла Соболенко на старте турнира в Торонто

Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира серии WTA Premier в Торонто.
Обновлено вчера в 22:39
Политика

Южная Корея может ввести ограничения на поездки в Японию

Власти Южной Кореи рассматривают возможность введения ограничений на поездки своих граждан в Японию, сообщил телеканал KBS.
Обновлено вчера в 20:24
Футбол

Молодежка «Зенита» обыграла юношескую команду «Барсы»

Победный гол на 30-й минуте забил Бачинский. Ранее мы сообщали о том, что полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа перешел в "Сочи".
Обновлено вчера в 15:36
Общество

Вода из Амура подтопила 330 дачных участков под Хабаровском

Обновлено вчера в 21:21
Наука

Специальную премию Мильнера по физике присудили за супергравитацию

Специальная премия Breakthrough Prize по фундаментальной физике присуждена авторам теории супергравитации, которая позволяет объединить гравитационное взаимодействие с квантовой теорией поля.
Обновлено вчера в 14:26
Авто

Audi отзывает 6,7 тыс. кроссоверов Audi Q5 в РФ

Росстандарт сообщает об отзыве 6 700 Audi Q5 баварской, реализованных в период 2017-2019 годах.
Обновлено вчера в 05:46
Армия и оружие

Пентагон заявил об укреплении ИГ в Сирии и Ираке

Обновлено вчера в 21:43
Армия и оружие

В Донбассе погибли четверо украинских военных

Обновлено вчера в 06:40
Финансы

Волатильность рубля выросла после новых санкций США

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин сказал, что не прогнозирует серьезных изменений курса рубля в предстоящем году в том случае, если на Россию не наложат новые сильные санкции.
Обновлено в 00:14
Политика

Коломойский рассказал о переговорах о работе с Владимиром Соловьевым

Переговоры в Израиле вел, как утверждает олигарх, двоюродный брат журналиста Александр Шапиро, который, по словам Коломойского, «был его товарищем», с которым они вместе учились.
Обновлено вчера в 04:47
Политика

Зеленский призвал провести встречу в нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата - президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелу Меркель – в ближайшее время провести очередную встречу.
Обновлено вчера в 13:00
Кино

Тарантино и Мединский прогулялись по Кремлю

Визит в Россию Тарантино начал со встречи с министром культуры РФ Владимиром Мединским на Красной площади.
Обновлено вчера в 23:45
Хоккей

«Сибирь» обыграла в серии буллитов финский ХПК в контрольном матче

Хоккейный новосибирский клуб КХЛ «Сибирь», находящийся на спортивных сборах в Финляндии, обыграл в серии послематчевых буллитов команду ХПК в товарищеском матче.
Обновлено вчера в 15:43
Политика

Порошенко вернулся на Украину ночью

Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший страну вместе с семьей в конце июля, в ночь на 7 августа вернулся в Киев.
Обновлено вчера в 21:01
Интернет

Twitter использовала личные данные пользователей без разрешения

Twitter мог передавать личные данные пользователей своим партнерам без разрешения в тех случаях, если пользователи площадки смотрели с мобильного телефона рекламу какого-либо стороннего приложения, после чего устанавливали на свое устройство.
Обновлено вчера в 23:08
Политика

Украина надеется на белорусское топливо

Киев рассчитывает заместить поставки из России Украина, где в августе вступили в силу спецпошлины на импорт российского дизельного топлива по трубопроводу, рассчитывает на увеличение поставок из Белоруссии.
Обновлено вчера в 11:05
Происшествия

Пять грузовых вагонов сошли с рельсов под Екатеринбургом

Пять пустых вагонов грузового поезда сошли с рельсов Свердловской железной дороги (СвЖД), по предварительным данным, повреждена контактная сеть.
Обновлено вчера в 23:54
Политика

МИД России вызвал японского посла из-за нарушений на Южных Курилах

Россия выразила послу Японии Тоехиса Кодзуки протест из-за нарушений на Южных Курилах, которые были допущены японскими участниками безвизовых обменов с островами.
Обновлено вчера в 12:07
Армия и оружие

Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением США и Южной Корее

Обновлено вчера в 18:42
Общество

Командировочные просят увеличить российские чиновники

Профсоюз госслужащих жалуется на снижение уровня жизни по причине больших личных расходов в поездках по России.
Обновлено вчера в 02:50
Политика

США: Китай проводит хищническую и расчетливую экономическую политику

Военная и экономическая политика, проводимая Китаем, представляет угрозу для норм международного права.
Обновлено вчера в 22:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное