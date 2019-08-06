Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за деньРИА Новости вчера в 09:40
Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg. В совокупности, по данным издания, 500 богатейших бизнесменов лишились 117 миллиардов долларов.
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с чего всё началось
500 самых богатейших людей мира потеряли по итогам понедельничных торгов 2,1% своего совокупного состояния, или $117 млрд, подсчитало агентство Bloomberg.РБКвчера в 10:04
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Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер
В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Происшествия
В Ингушетии введен режим контртеррористической операции
Обновлено в 02:29
Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:26
Политика
В Ливии уничтожен третий украинский Ил-76
В аэропорту ливийского города Мисрата 6 августа был уничтожен украинский транспортный самолет Ил-76, пишет Al Marsa.
Обновлено вчера в 21:55
Политика
На Украине потребовали смены мирового порядка
Глобальному сообществу необходимо построить новый миропорядок, чтобы выйти из кризиса, заявил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:09
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили не знает, зачем женился
Во всяком случае, беседуя с журналистом, Оболенцева упомянула, что люди женятся, когда любят друг друга и когда хотят, чтобы их отношения были закреплены не только энергетически, но и формально.
Обновлено вчера в 08:00
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено вчера в 17:24
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Забит Магомедшарипов проведет бой с Каттаром 18 октября
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Обновлено вчера в 16:22
Путешествия
Стало известно, какая нация чаще всего путешествует
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) рассказала, представители какой нации чаще всего путешествуют.
Обновлено вчера в 21:31
Общество
Названы основные причины незанятости в России
0,3% не работали по причине увольнения из Вооружённых сил. Примерно четверть россиян (26,8%) сослались на другие причины.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика
Альфа-банк продаст долю в своей краудфандинговой «дочке»
Согласно отчетности Альфа-банка на 1 апреля 2019 года, банк оценивал вложения в свою "дочку" в 140 млн руб. Балансовая стоимость сервиса составила 110,5 млн руб. "Поток" и его покупатели Онлайн-платформа "Поток" была запущена Альфа-банком в конце 2015 года, сервис на 100% принадлежит банку.
Обновлено в 01:09
Происшествия
В Приамурье после пропажи двух девочек завели уголовное дело
СК возбудил по факту исчезновения девочек уголовное дело по статье «Убийство» (оно заводится, когда речь идет о пропаже детей).
Обновлено в 00:54
Армия и оружие
Пентагон заявил об укреплении ИГ в Сирии и Ираке
В докладе генерального инспектора минобороны США Гленна Файна о ходе операции на Ближнем Востоке утверждается, что ИГ занимается укреплением и расширением подпольной сети на территории Ирака и Сирии.
Обновлено вчера в 20:57
Политика
Реш: имена ответственных за катастрофу MH17 известны и будут обнародованы
Имена ответственных за катастрофу малайзийского Boeing в небе над Донбассом известны и будут обнародованы, несмотря на нежелание международного следствия во главе с прокуратурой Нидерландов предавать огласке множество важных обстоятельств, рассказал РИА Новости частный детектив из Германии Йозеф Реш, который вел расследование этого дела по заказу неизвестного лица.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Три человека погибли в ДТП под Саратовом
Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в среду на трассе в Саратовской области, в результате женщина и двое детей погибли, еще два человека пострадали, сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Обновлено в 00:00
Авто
Эксперты проверили на безопасность новый Toyota RAV4
Самое пристальное внимание, само собой, было уделено совсем новому Toyota RAV4, который по итогам всех проведенных краш-тестов (включая лобовые столкновения с разной степенью перекрытия) получил высшую оценку за безопасность.
Обновлено вчера в 06:52
Кино
Минкультуры требует взыскать с создателей сериала «София» более 12 млн рублей
В Арбитражный суд города Москвы поступили два иска от Министерства культуры, по которым ведомство требует взыскать с создателей сериала «София» неустойку в размере более 12 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 13:12
Политика
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Гудкова
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы Дмитрия Гудкова.
Обновлено вчера в 10:17
Политика
Трамп заблокировал собственность правительства Венесуэлы в США
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который предполагает введение дополнительных санкций в отношении собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.
Обновлено 05 августа в 22:40
Футбол
Фабрегас хотел бы поиграть в Аргентине
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас признался, что был бы не против когда-нибудь выступить в одной из аргентинских команд.
Обновлено вчера в 22:16
Музыка
На концерте Rammstein в Риге не было пожара
Группа Rammstein 6 августа дала концерт в Риге. Некоторые СМИ сообщили, что во время выступления на сцене загорелись декорации.
Обновлено в 01:10
Технологии
В России магазины отказываются от кассиров ради роботов
По данным HeadHunter, число вакансий кассиров в России снизилось за полгода на 17,7%. Падение спроса подтверждает и SuperJob — в июле на портале было размещено около трех тысяч предложений работы, это почти вдвое меньше, чем летом 2018 года, пишет РБК.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Пять грузовых вагонов сошли с рельсов в Свердловской области
Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры сообщает, что грузовой поезд следовал по маршруту Ярославль - Екатеринбург-Сортировочный.
Обновлено в 02:09
Футбол
Диего Форлан объявил о завершении карьеры
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия
В ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине пострадали 12 человек
В управлении ГИБДД по Сахалинской области проинформировали о ДТП, в ходе которого пострадали 12 человек.
Обновлено вчера в 19:17
Экономика
«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана
Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Обновлено вчера в 20:42
Политика
Болтон обвинил Китай в выходе США из ДРСМД
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон возложил на Китай ответственность за выход США из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 15:11
Кино
Министр культуры провел для Квентина Тарантино экскурсию по Кремлю
Обновлено вчера в 15:45