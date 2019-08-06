с чего всё началось

Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg. В совокупности, по данным издания, 500 богатейших бизнесменов лишились 117 миллиардов долларов.

Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день

Транспорт В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.

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Политика На Украине потребовали смены мирового порядка Глобальному сообществу необходимо построить новый миропорядок, чтобы выйти из кризиса, заявил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne.

Шоу-бизнес Резо Гигинеишвили не знает, зачем женился Во всяком случае, беседуя с журналистом, Оболенцева упомянула, что люди женятся, когда любят друг друга и когда хотят, чтобы их отношения были закреплены не только энергетически, но и формально.

Путешествия Стало известно, какая нация чаще всего путешествует Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) рассказала, представители какой нации чаще всего путешествуют.

Общество Названы основные причины незанятости в России 0,3% не работали по причине увольнения из Вооружённых сил. Примерно четверть россиян (26,8%) сослались на другие причины.

Экономика Альфа-банк продаст долю в своей краудфандинговой «дочке» Согласно отчетности Альфа-банка на 1 апреля 2019 года, банк оценивал вложения в свою "дочку" в 140 млн руб. Балансовая стоимость сервиса составила 110,5 млн руб. "Поток" и его покупатели Онлайн-платформа "Поток" была запущена Альфа-банком в конце 2015 года, сервис на 100% принадлежит банку.

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Политика Реш: имена ответственных за катастрофу MH17 известны и будут обнародованы Имена ответственных за катастрофу малайзийского Boeing в небе над Донбассом известны и будут обнародованы, несмотря на нежелание международного следствия во главе с прокуратурой Нидерландов предавать огласке множество важных обстоятельств, рассказал РИА Новости частный детектив из Германии Йозеф Реш, который вел расследование этого дела по заказу неизвестного лица.

Происшествия Три человека погибли в ДТП под Саратовом Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в среду на трассе в Саратовской области, в результате женщина и двое детей погибли, еще два человека пострадали, сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Авто Эксперты проверили на безопасность новый Toyota RAV4 Самое пристальное внимание, само собой, было уделено совсем новому Toyota RAV4, который по итогам всех проведенных краш-тестов (включая лобовые столкновения с разной степенью перекрытия) получил высшую оценку за безопасность.

Кино Минкультуры требует взыскать с создателей сериала «София» более 12 млн рублей В Арбитражный суд города Москвы поступили два иска от Министерства культуры, по которым ведомство требует взыскать с создателей сериала «София» неустойку в размере более 12 миллионов рублей.

Политика Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Гудкова Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы Дмитрия Гудкова.

Политика Трамп заблокировал собственность правительства Венесуэлы в США Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который предполагает введение дополнительных санкций в отношении собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.

Футбол Фабрегас хотел бы поиграть в Аргентине Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас признался, что был бы не против когда-нибудь выступить в одной из аргентинских команд.

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Происшествия Пять грузовых вагонов сошли с рельсов в Свердловской области Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры сообщает, что грузовой поезд следовал по маршруту Ярославль - Екатеринбург-Сортировочный.

Происшествия В ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине пострадали 12 человек В управлении ГИБДД по Сахалинской области проинформировали о ДТП, в ходе которого пострадали 12 человек.

Экономика «Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.