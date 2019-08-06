Экономика
Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за один деньГазета.Ru 08:19
21 человек из списка Bloomberg Billionaires Index лишились $1 млрд, поскольку инвесторы отреагировали на усиление напряженности в отношениях США и Китая. Так, основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос понес $3,4 млрд убытков, его потери оказались самыми многочисленными.
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Индия решила отменить особый статус Кашмира
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Недвижимость
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Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия
Суд отпустил под домашний арест обвиняемого в разбое сотрудника ФСБ
Московский гарнизонный военный суд отпустил под домашний арест сотрудника Управления «К» ФСБ России Александра Карелина, являющегося фигурантом дела о разбойном нападении, в результате которого были похищены 136 млн рублей.
Обновлено в 08:15
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Коломойский рассказал о шутливой переписке с Зеленским
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, что переписывается с президентом Украины Владимиром Зеленским, они присылают друг другу шутки.
Обновлено в 08:32
Космос
Россия вооружится системой подзарядки космических спутников
Проект рассчитан на малые спутники технологии Cubesat, а также малые космические аппараты международной поисково-спасательной системы COSPAS-SARSAT и спутников – ретрансляторов интернета, видео- и радиосвязи.
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Четыре автомобиля столкнулись на Тверской улице в Москве
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Политика
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По словам Коломойского, Донбасс вновь войдет в состав Украины в ближайшие пять лет, а Крым — чуть позже.
Обновлено в 08:06
Армия и оружие
Глава мониторинговой миссии ООН на Украине впервые посетила ЛНР
«Сегодня состоялся первый визит нового главы (мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине — ред.). Матильда Богнер посещает сегодня с рабочим визитом Луганскую народную республику», — предает слова Кобцевой РИА Новости.
Обновлено в 08:58
Финансы
Украине придется выплатить $6,6 млрд по долгам до конца года
«До конца 2019 года на погашение и обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга нужно направить в эквиваленте гривны 169 млрд гривен», — цитирует ТАСС отчет ведомства.
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Транспорт
В Донбасс вернутся украинские поезда
Обновлено в 05:59
Происшествия
В Перми после урагана остаются поваленные деревья
В Перми 6 августа бушует ураган. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.
Обновлено в 08:22
Путешествия
Объяснена страсть россиян к очередям в аэропортах
41 процент опрошенных пассажиров заявили, что встают в очередь, так как хотят первыми разместить свои сумки на полках и переживают, что не смогут положить ручную кладь над своим креслом.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Массовая драка произошла в Москве
Обновлено в 05:29
Музыка
Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено вчера в 15:17
Армия и оружие
Южная Корея сообщила о четвертом за две недели запуске ракет из КНДР
Утром 6 августа с территории КНДР были запущены две неопознанных ракеты, заявили в объединенном комитете начальников штабов (JCS) Южной Кореи, передает Yonhap.
Обновлено вчера в 19:28
Единоборства
Тиаго Сантос: У Порье есть все, чтобы одолеть Хабиба
Бразильский боец смешанных единоборств Тиаго Сантос уверен, что у его одноклубника Дастина Порье есть все навыки для победы над Хабибом Нурмагомедовым.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Патрушев назвал главную цель выхода США из ДРСМД
Главной целью выхода Соединённых Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности является стремление доминировать в мире.
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Армия и оружие
Военная авиация потушила назначенные очаги пожаров в Красноярском крае
«По итогам применения с утра 6 августа авиационной группировки Минобороны в Красноярском крае все очаги открытого возгорания в районах, назначенных для тушения военной авиации, ликвидированы», — цитирует ведомство РИА Новости.
Обновлено в 06:37
Гаджеты
LG готовит к релизу смартфон с двумя экранами
До настоящего момента LG не выпускала и не анонсировала какие-либо складные телефоны, такие как Samsung Galaxy Fold или Huawei Mate X. Как пишет Mashable, в новом устройстве может быть задействован чехол-обложка, представленный LG в начале текущего года для аппарата V50 ThinQ 5G.
Обновлено в 05:41
Политика
Пушков отреагировал на слова генсека НАТО о Крыме
Сенатор Алексей Пушков отреагировал в своем твиттере на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о вхождении Крыма в состав России.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Экс-министру финансов Подмосковья Кузнецову продлили арест на полгода
Басманный суд продлил арест бывшему министру финансов правительства Московской области Алексею Кузнецову, которого обвиняют в мошенничестве и растрате на сумму более 11 миллиардов рублей.
Обновлено в 08:15
Политика
Трамп ввел санкции против активов властей Венесуэлы в США
Президент США Дональд Трамп подписал указ о новых санкциях против Венесуэлы, подразумевающих блокировку активов правительства страны, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома.
Обновлено вчера в 21:49
Транспорт
«Победа» закрыла продажу билетов в армянский Гюмри на зиму
«Победа» приостанавливает до марта (зимнее расписание) продажу билетов на рейсы из Москвы в армянский Гюмри.
Обновлено в 05:01
Экономика
Российской экономике прогнозируют рецессию в 2019 году
О наступлении рецессии в 2021 году говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.
Обновлено вчера в 03:08