Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за деньРИА Новости вчера в 09:40
Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg. В совокупности, по данным издания, 500 богатейших бизнесменов лишились 117 миллиардов долларов.
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с чего всё началось
500 самых богатейших людей мира потеряли по итогам понедельничных торгов 2,1% своего совокупного состояния, или $117 млрд, подсчитало агентство Bloomberg.РБКвчера в 10:04
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 02:22, Вашингтон
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено вчера в 17:24
Армия и оружие
Беспилотник «Охотник» до конца года совершит ещё несколько полётов
Обновлено вчера в 22:34
Политика
Порошенко ночью вернулся на Украину
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, самолет с экс-президентом Украины и его семьей приземлился в аэропорту Киева ночью.
Обновлено в 01:30
Политика
Немецкий детектив может предложить России и Малайзии материалы по делу MH17
Снимки с американских спутников Детектив заявил, что хотел бы привлечь к изучению своих доказательств и другие страны, включая Нидерланды, Украину, Малайзию, Австралию, Германию, Бельгию и США.
Обновлено в 00:53
Происшествия
Три человека погибли в ДТП под Саратовом
Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в среду на трассе в Саратовской области, в результате женщина и двое детей погибли, еще два человека пострадали, сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
Обновлено вчера в 18:26
Общество
Роскачество нашло в сухих завтраках слишком много сахара
Более половины проверенных Роскачеством шоколадных шариков для завтрака содержат сахара вдвое больше рекомендуемой суточной нормы.
Обновлено в 01:32
Политика
В Ливии уничтожен третий украинский Ил-76
В аэропорту ливийского города Мисрата 6 августа был уничтожен украинский транспортный самолет Ил-76, пишет Al Marsa.
Обновлено вчера в 21:55
Политика
Генпрокурор Луценко рассказал, когда подаст в отставку
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что намерен подать в отставку, после того как Верховная Рада 9-го созыва приступит к работе.
Обновлено в 01:03
Общество
Треть москвичей положительно отнеслись к акциям протеста
Левада-центр по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО, возглавляет экс-начальник кремлевского управления по внутренней политике Константин Костин) провел опрос москвичей, в ходе которого выяснил в том числе отношение жителей к протестным акциям и кампании по выборам депутатов Мосгордумы.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
Массовая драка со стрельбой в Москве попала на видео
Камеры видеонаблюдения запечатлели момент массовой драки со стрельбой, произошедшей возле Москворецкого рынка в столице.
Обновлено вчера в 16:24
Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено вчера в 05:39
Экономика
Четверть детей в России оказались за чертой бедности
В 2017 году 13,2% населения России проживали за чертой бедности (19,4 млн человек), в 2018 году — 12,9% населения (18,9 млн человек); особенно остро проблема бедности детей стоит в сельской местности.
Обновлено в 01:35
Политика
Япония не приняла протест МИД России по вопросу Южных Курил
Ранее МИД России вручил японскому послу ноту протеста после нарушений на Южных Курилах, допущенных японскими участниками безвизовых обменов с островами.
Обновлено в 01:38
Политика
МИД Франции отреагировал на требование Зеленского о встрече
"Следующие встречи в формате Нормандии будут объявлены в подходящее время", - заявили во французском МИД.
Обновлено вчера в 13:15
Здоровье
В Свердловской области смертность от туберкулёза снизилась на 12,8%
По информации пресс-службы минздрава Свердловской области, за прошедшие полгода заболеваемость туберкулёзом сократилась более чем на семь процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году (на данный момент 33,4 случая на 100 тысяч свердловчан).
Обновлено вчера в 03:34
Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:26
Политика
МИД РФ заявил о задолженности Киева перед СНГ в 300 млн рублей
Задолженность Украины перед Содружеством Независимых Государств (СНГ) превысила 300 млн рублей, заявили газете "Известия" в департаменте информации и печати МИД РФ.
Обновлено вчера в 23:03
Авто
Опубликованы фото старых «Жигулей» с АКПП от General Motors
Напомним, что автомобиль ВАЗ-2103 «Жигули» серийно выпускался на Волжском заводе с 1972 по 1984 годы.
Обновлено в 01:04
Происшествия
Найден подозреваемый в убийстве певца Михаила Круга
Обновлено вчера в 17:08
Экономика
Волатильность рубля выросла после новых санкций США
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин сказал, что не прогнозирует серьезных изменений курса рубля в предстоящем году в том случае, если на Россию не наложат новые сильные санкции.
Обновлено в 00:14
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено 05 августа в 01:40
Политика
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Гудкова
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы Дмитрия Гудкова.
Обновлено вчера в 10:17
ЖКХ
В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания
Депутат отмечает, что из-за дождливой погоды и низкой для июля и августа температуры в Центральной России многие граждане считают необходимым включать центральное отопление в многоквартирных домах, в случае если температура на улице становится ниже климатической нормы.
Обновлено вчера в 20:24
Армия и оружие
Армейские международные игры приковывают внимание
Военные полицейские показывают класс Накануне в фан-зоне АрМИ-2019, расположенной в павильоне «С» Конгрессно-выставочного центра парка «Патриот» в подмосковной Кубинке, прошла торжественная церемония открытия международного конкурса «Страж порядка».
Обновлено вчера в 19:30
Политика
Пушков отреагировал на слова генсека НАТО о Крыме
Сенатор Алексей Пушков отреагировал в своем твиттере на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о вхождении Крыма в состав России.
Обновлено вчера в 07:46
Авто
Россиянам без ног разрешили ездить на авто с ручным управлением
Россиянам без ног разрешили ездить на авто с ручным управлением.
Обновлено в 00:53
Армия и оружие
Учения в Калининградской области оставило НАТО без отдыха
Полёты совершались из и в Калининградскую область все дни недели, за исключением субботы, 3 августа.
Обновлено 05 августа в 11:07
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер
В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15