с чего всё началось

В понедельник, 5 августа, 500 богатейших людей Земли потеряли 2,1% от суммы своего капитала из-за снижения цен на американские акции.

Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за один день

Кино «Король лев» обошел «Т-34» в российском прокате 6 августа сборы «Короля льва» перевалили за 2,275 миллиарда рублей, в то время как касса «Т-34» за все время проката составила 2,273 миллиарда рублей.

Общество Прокуратура опротестовывает родительские права У участников несанкционированного митинга хотят отобрать ребенка Родителям годовалого ребенка Ольге и Дмитрию Проказовым, принявшим участие в несанкционированном митинге 27 июля, может грозить лишение родительских прав — с таким заявлением в суд обратилась Московская прокуратура.

Кино Как убийство Шэрон Тейт изменило США Актриса Шэрон Тейт, смерть которой стала кровавым символом новой эпохи в истории США, успела за свою недолгую карьеру (с 1961 по 1969 год) сыграть всего в девяти фильмах, которые сегодня не входят в обойму той киноклассики, которая пользуется широкой популярностью среди киноманов.

Наука Атомы кремния помогли ученым ускорить квантовый компьютер в 200 раз Учёные из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) создали самый быстрый в мире логический механизм для обеспечения работы квантового компьютера.

Политика Конгресс США собрался заставить Трампа ввести санкции против Турции Если Белый дом не разъяснит, какое наказание ждет Турцию за приобретение российских ЗРК С-400, то конгрессмены планируют обязать президента США Дональда Трампа ввести санкции против Анкары, сообщают СМИ.

Наука Ученые создали максимально точную карту движения льдов Антарктиды В результаты ученые создали карту, которая показывает движение льда до 20 сантиметров в год и охватывает более чем 70 процентов территории Антарктиды.

Кино Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля Министр сам провел для знаменитого американца большую часть экскурсии по территории Кремля, компанию им составила генеральный директор музея Елена Гагарина.

Общество Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.

Политика В ЕС не сомневаются, что Лондон может выйти из ЕС без соглашения По мнению европейских дипломатов, Джонсон не хочет переговоров с Брюсселем, а выход из ЕС без соглашения является для него основным планом, сообщает газета The Guardian.

Общество Жена Никиты Белых подала на развод Как рассказала Екатерина в комментарии радиостанции Business FM, она не хочет, чтобы ее правозащитная деятельность как-то сказалась на судьбе Никиты Белых в заключении.

Экономика Власти Грузии сообщили о сокращении числа российских туристов Число российских туристов в Грузии в июле сократилось на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявила глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили.

Политика Пушков прокомментировал заявления генсека НАТО о Крыме Своими заявления о Крыме генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что «США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь».

Политика Жители Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Хиросимы В Японии во вторник пройдут памятные мероприятия, приуроченные к годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы в 1945 году.

Политика В США задержали россиянина за контрабанду частей оружия в Россию Россиянин Владимир Кузнецов задержан в США по обвинению в незаконном экспорте частей оружия в Россию.

Экономика Прокуратура Испании попросила вызвать Михаила Фридмана в суд на допрос Антикоррупционная прокуратура Испании попросила вызвать в суд на допрос в качестве подозреваемого миллиардера Михаила Фридмана по делу, связанному с банкротством испанской компании Zed WorldWide, занимающейся компьютерными и мобильными технологиями.

Политика Коломойский назвал кандидатов на пост премьера Украины Как ранее писал «Коммерсантъ», администрация Зеленского рассматривает еще четыре кандидатуры, помимо названных Коломойским: представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, секретаря Совбеза страны Александра Данилюка, главу набсовета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.

Происшествия Задержан вероятный убийца Михаила Круга Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.

Экономика Объем серых зарплат в России превысил 13 трлн рублей В России в прошлом году объем серых зарплат достиг 13 трлн рублей.

Авто Volkswagen Touareg для России оснастили новыми опциями Немецкий автопроизводитель Volkswagen расширил набор стандартного и опционального оборудования премиального внедорожника Touareg 2020 модельного года, стоимость которого в РФ начинается от 3,5 млн рублей.

Путешествия Названа самая путешествующая нация Самой часто путешествующей нацией оказались жители Соединенного Королевства.

Технологии Германия создала полностью сверхпроводящий двигатель В рамках программы Advanced Superconducting Motor Experimental Demonstrator (ASuMED), координируемой немецкой компанией Oswald Elektromotoren при поддержке европейской программы Horizon 2020, создан готовый для испытаний прототип полностью сверхпроводящего авиационного двигателя, сообщает Aviation Week.

Происшествия В Швейцарии два самолета вернулись в аэропорт из-за ударов молнии Сразу двум самолетам авиакомпании Swiss пришлось вернуться в аэропорт швейцарского Цюриха из-за удара молнии.

Происшествия Луценко заявил о сведениях о возможных участниках убийства Шеремета Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие знает возможных участников убийства журналиста Павла Шеремета.

Политика Названа дата вступления в силу новых санкций США против РФ Новые санкции, введенные США против России, вступят в силу 26 августа. Об этом говорится в сообщении Минфина США.