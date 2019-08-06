Экономика
Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за один деньГазета.Ru 08:19
В понедельник, 5 августа, 500 богатейших людей Земли потеряли 2,1% от суммы своего капитала из-за снижения цен на американские акции.
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500 самых богатейших людей мира потеряли по итогам понедельничных торгов 2,1% своего совокупного состояния, или $117 млрд, подсчитало агентство Bloomberg.РБК10:04
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