Экономика
Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за один деньГазета.Ru 08:19
В понедельник, 5 августа, 500 богатейших людей Земли потеряли 2,1% от суммы своего капитала из-за снижения цен на американские акции.
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Экономика
В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику
Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) проанализировали ущерб, нанесённый российской экономике санкциями, отметив, что они замедлили темпы роста ВВП в среднем на 0,2 процентных пункта ежегодно с 2014 по 2018 год.
Обновлено в 05:20
Гаджеты
Xiaomi Mi Mix 4 обзаведется 45-ваттной зарядкой
В документах появилась подтверждающая информация, что устройство получило зарядку с мощностью до 45 Вт.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Генпрокуратура выявила искажение статистики по лесным пожарам в Сибири
Обновлено вчера в 22:44
Политика
Коломойский назвал кандидатов на пост премьера Украины
Как ранее писал «Коммерсантъ», администрация Зеленского рассматривает еще четыре кандидатуры, помимо названных Коломойским: представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, секретаря Совбеза страны Александра Данилюка, главу набсовета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.
Обновлено в 08:51
Шоу-бизнес
Убивший авиадиспетчера Виталий Калоев показал фото подросших двойняшек
Российский архитектор Виталий Калоев, который в 2002 году убил швейцарского авиадиспетчера Питера Нильсена, решив, что его семья погибла в катастрофе над Боденским озером именно по вине мужчины, показал подросших двойняшек.
Обновлено в 06:41
Общество
Жена осужденного Никиты Белых объявила о разводе
Обновлено в 09:16
Происшествия
Обнаружена исчезнувшая 80 лет назад подводная лодка
Группа исследователей проекта Lost 52 Project обнаружили в Тихом океане фрагмент подводной лодки USS Grunion, затонувшей во времена Второй мировой войны выполняя первое боевое задание, сообщает Live Science.
Обновлено в 02:55
Общество
Дом Гитлера в Австрии будет реконструирован
Обновлено в 09:19
Армия и оружие
Стало известно об уничтожении еще одного Ил-76 с оружием в Ливии
27 июля стало известно об уничтожении в Ливии двух Ил-76.
Обновлено вчера в 20:18
Технологии
В салонах связи появятся товары с AliExpress
В 30 в салонах связи Tele2 в Москве, Екатеринбурге, Челябинске и Казани открылись первые 30 витрин популярного китайского интернет-гипермаркета.
Обновлено в 03:02
Транспорт
«Победа» назвала условия сохранения рейсов в Армению
Лоукостер "Победа" будет готов не приостанавливать с зимнего сезона рейсы из Москвы в Гюмри (Армения), если получит гарантии аэропорта о недопущении недолива топлива в будущем и компенсации стоимости недополученного авиакеросина.
Обновлено в 09:20
Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Происшествия
60 человек подрались в центре Москвы
Обновлено в 03:21
Происшествия
СК подтвердил гибель человека при взрыве арсенала под Ачинском
Один человек погиб в результате взрывов склада боеприпасов под Ачинском, еще восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Обновлено в 08:45
Единоборства
Ян: «Если Хабиб не навяжет свою борьбу, у Порье будут шансы»
Если в первых раундах Хабиб не навяжет ему свою борьбу, думаю, бой затянется, и у Порье будут шансы.
Обновлено в 09:45
Происшествия
В США бабушка предотвратила массовое убийство
Бабушка 19-летнего местного жителя Техаса предотвратила массовое убийство. Об этом 5 августа сообщил телеканал ABC.
Обновлено вчера в 22:59
Футбол
«Локомотив» договорился о трансфере Комличенко
Московский "Локомотив" достиг соглашения с чешской "Младой Болеслав" о переходе российского нападающего и лучшего бомбардира чемпионата Чехии-2019 Николая Комличенко.
Обновлено в 06:21
Наука
Индейцы Майя были более воинственны, чем считалось ранее
Группа археологов из Калифорнийского университета в Беркли (США), которую возглавил Дэвид Валь, установила, что конфликты между государствами майя были намного более жестокими, чем считалось.
Обновлено в 04:32
Политика
Патрушев назвал цель выхода США из ДРСМД
Патрушев добавил, что считает «нереальным», чтобы Китай согласился вступить в предлагаемый США новый договор на смену ДРСМД: в первую очередь из-за позиции самого Пекина.
Обновлено в 09:41
Политика
Индия проинформировала партнеров о предпринимаемых шагах в Кашмире
Нью-Дели проинформировал своих партнеров, в том числе Москву, о предпринимаемых шагах в Кашмире, заявил РИА Новости посол Индии в РФ Венкатеш Варма.
Обновлено в 09:10
Политика
Зеленский поменял командующего военной операцией в Донбассе
Обновлено вчера в 11:44
Футбол
Безбородов ошибся и не назначил пенальти в ворота «Спартака»
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров признал, арбитр Владислав Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота "Спартака" в 4-м туре РПЛ, а также отметил правоту Алексея Еськова, засчитавшего гол Артема Дзюбы в ворота "Краснодара".
Обновлено в 09:22
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Экономика
Крупнейшие американские газетные издательства объявили о слиянии
В США объявили о слиянии медиахолдинг GateHousе, который издает газеты в 39 штатах, и компания Gannett, выпускающая общенациональную газету USA Today, а также множество локальных изданий.
Обновлено в 05:31
Политика
Трамп заблокировал собственность правительства Венесуэлы в США
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который предполагает введение дополнительных санкций в отношении собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.
Обновлено вчера в 22:40
Авто
Германия может отказаться от автобанов, и в Alpina этим недовольны
В интервью изданию Which Car глава компании Alpina Андреас Бовензипен прокомментировал слухи о грядущих скоростных ограничениях в Германии.
Обновлено в 03:22
Интернет
Microsoft сообщил о кибератаках российских хакеров
Microsoft сообщил о незаконных кибератаках Fancy Bear.Первые атаки преступной группы были зафиксированы командой Microsoft еще в апреле.
Обновлено в 07:53