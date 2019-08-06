Экономика

Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за один деньГазета.Ru 08:19

В понедельник, 5 августа, 500 богатейших людей Земли потеряли 2,1% от суммы своего капитала из-за снижения цен на американские акции.
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Богатейшие люди Земли потеряли 117 млрд долларов за день

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Богатейшие люди мира потеряли почти 120 миллиардов долларов за день

РИА Новости09:40

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Богатейшие люди планеты потеряли 117 млрд долларов за один день

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Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за один день

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Богатейшие люди мира обеднели на миллиарды долларов

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Худший день на Уолл-стрит: состояния 10 миллиардеров в понедельник сократились на $23 млрд

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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 09:50, Ашберн
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В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) проанализировали ущерб, нанесённый российской экономике санкциями, отметив, что они замедлили темпы роста ВВП в среднем на 0,2 процентных пункта ежегодно с 2014 по 2018 год.
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Убивший авиадиспетчера Виталий Калоев показал фото подросших двойняшек

Российский архитектор Виталий Калоев, который в 2002 году убил швейцарского авиадиспетчера Питера Нильсена, решив, что его семья погибла в катастрофе над Боденским озером именно по вине мужчины, показал подросших двойняшек.
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Обнаружена исчезнувшая 80 лет назад подводная лодка

Группа исследователей проекта Lost 52 Project обнаружили в Тихом океане фрагмент подводной лодки USS Grunion, затонувшей во времена Второй мировой войны выполняя первое боевое задание, сообщает Live Science.
Обновлено в 02:55
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Обновлено в 09:19
Армия и оружие

Стало известно об уничтожении еще одного Ил-76 с оружием в Ливии

27 июля стало известно об уничтожении в Ливии двух Ил-76.
Обновлено вчера в 20:18
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В салонах связи появятся товары с AliExpress

В 30 в салонах связи Tele2 в Москве, Екатеринбурге, Челябинске и Казани открылись первые 30 витрин популярного китайского интернет-гипермаркета.
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«Победа» назвала условия сохранения рейсов в Армению

Лоукостер "Победа" будет готов не приостанавливать с зимнего сезона рейсы из Москвы в Гюмри (Армения), если получит гарантии аэропорта о недопущении недолива топлива в будущем и компенсации стоимости недополученного авиакеросина.
Обновлено в 09:20
Политика

Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
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Происшествия

СК подтвердил гибель человека при взрыве арсенала под Ачинском

Один человек погиб в результате взрывов склада боеприпасов под Ачинском, еще восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести.
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Ян: «Если Хабиб не навяжет свою борьбу, у Порье будут шансы»

Если в первых раундах Хабиб не навяжет ему свою борьбу, думаю, бой затянется, и у Порье будут шансы.
Обновлено в 09:45
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В США бабушка предотвратила массовое убийство

Бабушка 19-летнего местного жителя Техаса предотвратила массовое убийство. Об этом 5 августа сообщил телеканал ABC.
Обновлено вчера в 22:59
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«Локомотив» договорился о трансфере Комличенко

Московский "Локомотив" достиг соглашения с чешской "Младой Болеслав" о переходе российского нападающего и лучшего бомбардира чемпионата Чехии-2019 Николая Комличенко.
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Индейцы Майя были более воинственны, чем считалось ранее

Группа археологов из Калифорнийского университета в Беркли (США), которую возглавил Дэвид Валь, установила, что конфликты между государствами майя были намного более жестокими, чем считалось.
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Цирк Запашных оценил ущерб от передачи Доренко в 18 миллионов рублей

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Политика

Патрушев назвал цель выхода США из ДРСМД

Патрушев добавил, что считает «нереальным», чтобы Китай согласился вступить в предлагаемый США новый договор на смену ДРСМД: в первую очередь из-за позиции самого Пекина.
Обновлено в 09:41
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Индия проинформировала партнеров о предпринимаемых шагах в Кашмире

Нью-Дели проинформировал своих партнеров, в том числе Москву, о предпринимаемых шагах в Кашмире, заявил РИА Новости посол Индии в РФ Венкатеш Варма.
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Зеленский поменял командующего военной операцией в Донбассе

Обновлено вчера в 11:44
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Безбородов ошибся и не назначил пенальти в ворота «Спартака»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров признал, арбитр Владислав Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота "Спартака" в 4-м туре РПЛ, а также отметил правоту Алексея Еськова, засчитавшего гол Артема Дзюбы в ворота "Краснодара".
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Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Экономика

Крупнейшие американские газетные издательства объявили о слиянии

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Трамп заблокировал собственность правительства Венесуэлы в США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который предполагает введение дополнительных санкций в отношении собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.
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Германия может отказаться от автобанов, и в Alpina этим недовольны

В интервью изданию Which Car глава компании Alpina Андреас Бовензипен прокомментировал слухи о грядущих скоростных ограничениях в Германии.
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Интернет

Microsoft сообщил о кибератаках российских хакеров

Microsoft сообщил о незаконных кибератаках Fancy Bear.Первые атаки преступной группы были зафиксированы командой Microsoft еще в апреле.
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Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
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