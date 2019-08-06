Экономика
Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за один деньГазета.Ru 08:19
В понедельник, 5 августа, 500 богатейших людей Земли потеряли 2,1% от суммы своего капитала из-за снижения цен на американские акции.
Читать в источнике
Оценить23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 09:30, Ашберн
Общество
Цирк Запашных оценил убыток от слов Доренко в 18 млн рублей
18 декабря Доренко в эфире программы «Подъем» назвал дрессировщика и гендиректора цирка Эдгарда Запашного «звереубийцей».
Обновлено в 06:13
Политика
Россия предлагала США посмотреть на ракету 9М729 для спасения ДРСМД
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что российская сторона предлагала США в закрытом режиме посмотреть ракету 9М729, чтобы убедиться, что она не нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:16
Происшествия
СК подтвердил гибель человека при взрыве арсенала под Ачинском
Один человек погиб в результате взрывов склада боеприпасов под Ачинском, еще восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Обновлено в 08:45
Общество
Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве
Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.
Обновлено в 06:44
Политика
Кабмин подготовит программу ремонта мостов в регионах
Обновлено в 08:26
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия
Член «Единой России» решила выйти из партии после того, как ее мужа задержали во время акции протеста
Ролик с акции 3 августа, на котором член курганского отделения «Единой России» Наталья Тельминова, держа перед лицом сотрудника ОМОНа партбилет, требует отпустить ее мужа и пропустить их через оцепление к метро, облетел интернет.
Обновлено в 05:01
Музыка
Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено вчера в 15:17
Политика
Украина не собирается запрещать импорт нефтепродуктов из России
Украина не намерена вводить запрет на импорт нефтепродуктов из России, так как это может привести к росту розничных цен на топливо.
Обновлено в 08:35
Транспорт
В Москве построили почти 20 км тоннелей метро и 8 станций в 2019 году
По словам Хуснуллина, за предыдущие годы уже создан большой задел на будущее: сейчас в проектировании 135 км линий, 55 станций и 6 новых депо.
Обновлено в 05:53
Финансы
Народный банк КНР ответил на обвинения США в валютных манипуляциях
По мнению Пекина, решение США признать Китай страной, манипулирующей валютным курсом, является необдуманной политикой односторонних действий и проявлением протекционизма, которое крайне негативно повлияет на мировую экономику и финансы.
Обновлено в 08:28
Кино
Хоррор «Сквозь горизонт» станет сериалом
Компании Amazon и Paramount Television превратят в сериал фильм ужасов 1997 года "Сквозь горизонт", передает Variety.
Обновлено в 05:49
Общество
Право бесплатной парковки в Москве получили машины двух ведомств
Автомобили Федеральной службы судебных приставов и Федеральной службы исполнения наказаний получили право бесплатно парковаться на столичных платных парковках, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 08:12
Происшествия
Массовая драка произошла в Москве
Обновлено в 05:29
Политика
ЦИК рассмотрит пять жалоб незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Рабочая группа Центризбиркома по предварительному рассмотрению жалоб по выборам в Московскую городскую думу 6 августа планирует рассмотреть пять жалоб незарегистрированных кандидатов, в числе которых Дмитрий Гудков, Елена Русакова и Любовь Соболь, которым отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, сообщается на сайте ЦИК.
Обновлено вчера в 06:39
Политика
Дело о поездке Порошенко на Мальдивы завели на Украине
Госбюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело по возможной поездке экс-президента страны Петра Порошенко на Мальдивы, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:07
Шоу-бизнес
Дочь Федосеевой-Шукшиной потребовала развода матери с Алибасовым
Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга крайне негативно относится к браку матери с продюсером Бари Алибасовым и требует развода пары.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие
Стало известно об уничтожении еще одного Ил-76 с оружием в Ливии
27 июля стало известно об уничтожении в Ливии двух Ил-76.
Обновлено вчера в 20:18
Общество
Ректор МГУ посоветовал студентам быть аккуратней с участием в митингах
Ректор МГУ Виктор Садовничий высказался по поводу участия студентов в акциях протеста.
Обновлено в 08:07
Армия и оружие
Секретный справочник США по войне с Россией попал в Сеть
«В справочнике указаны некоторые слабые стороны России, которые могут использовать американские силы»,— пишет издание The National Interest, опубликовавшее выдержки из документа.
Обновлено в 01:59
Экономика
Российской экономике прогнозируют рецессию в 2019 году
О наступлении рецессии в 2021 году говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.
Обновлено вчера в 03:08
Происшествия
В России ужесточили наказание за отказ пропустить скорую помощь
В России ужесточили наказание за отказ пропустить скорую помощь 6 августа вступили в силу поправки к КоАПу и Уголовному кодексу: за отказ уступить дорогу карете скорой помощи и другому спецтранспорту с мигалкой и цветографической схемой на борту водитель теперь может быть оштрафован на 5 тыс. руб. или лишен прав на срок до года.
Обновлено в 04:53
Транспорт
«Победа» закрыла продажу билетов в армянский Гюмри на зиму
«Победа» приостанавливает до марта (зимнее расписание) продажу билетов на рейсы из Москвы в армянский Гюмри.
Обновлено в 05:01
Происшествия
В США бабушка предотвратила массовое убийство
Бабушка 19-летнего местного жителя Техаса предотвратила массовое убийство. Об этом 5 августа сообщил телеканал ABC.
Обновлено вчера в 22:59
Хоккей
Путину рассказали об уловке российских спортсменов на Олимпиаде-2018
Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал президенту страны Владимиру Путину, что на Олимпиаде в Южной Корее, где российские спортсмены выступали в нейтральном статусе, у каждого на внутренней стороне пиджака был пришит флаг и слова «Россия в моем сердце».
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес
Вдова Децла выступила против ДНК-экспертизы сына
После смерти сына продюсера рэпера Децла, родители звезды никак не могут наладить отношения с гражданской женой исполнителя, которая сейчас вообще уехала с 14-летним сыном в Крым.
Обновлено вчера в 17:41
Происшествия
Самолет с командой певицы Pink загорелся при посадке в Дании
Частный самолет певицы Pink с ее командой на борту воспламенился во время посадки в аэропорту датского города Тирструп.
Обновлено в 09:12