Экономика

Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за один деньГазета.Ru 08:19

В понедельник, 5 августа, 500 богатейших людей Земли потеряли 2,1% от суммы своего капитала из-за снижения цен на американские акции.
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Богатейшие люди планеты потеряли 117 млрд долларов за один день

URA.Ru08:47

Богатейшие люди мира обеднели за день почти на $120 млрд

Росбалт09:21

Богатейшие люди мира обеднели на миллиарды долларов

Ведомости05:45

Богатейшие люди Земли потеряли 117 млрд долларов за день

РЕН ТВ08:57

Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за один день

Газета.Ru08:19

СМИ: Богатейшие люди мира в понедельник потеряли миллиарды долларов

БИЗНЕС Online06:02

Худший день на Уолл-стрит: состояния 10 миллиардеров в понедельник сократились на $23 млрд

Forbes03:42
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 09:30, Ашберн
Общество

Цирк Запашных оценил убыток от слов Доренко в 18 млн рублей

18 декабря Доренко в эфире программы «Подъем» назвал дрессировщика и гендиректора цирка Эдгарда Запашного «звереубийцей».
Обновлено в 06:13
Политика

Россия предлагала США посмотреть на ракету 9М729 для спасения ДРСМД

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что российская сторона предлагала США в закрытом режиме посмотреть ракету 9М729, чтобы убедиться, что она не нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:16
Происшествия

СК подтвердил гибель человека при взрыве арсенала под Ачинском

Один человек погиб в результате взрывов склада боеприпасов под Ачинском, еще восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Обновлено в 08:45
Общество

Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве

Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.
Обновлено в 06:44
Политика

Кабмин подготовит программу ремонта мостов в регионах

Обновлено в 08:26
Политика

Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия

Член «Единой России» решила выйти из партии после того, как ее мужа задержали во время акции протеста

Ролик с акции 3 августа, на котором член курганского отделения «Единой России» Наталья Тельминова, держа перед лицом сотрудника ОМОНа партбилет, требует отпустить ее мужа и пропустить их через оцепление к метро, облетел интернет.
Обновлено в 05:01
Музыка

Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин

Обновлено вчера в 15:17
Происшествия

Генпрокуратура заявила о намеренных поджогах лесов в Сибири

Обновлено в 07:17
Политика

Украина не собирается запрещать импорт нефтепродуктов из России

Украина не намерена вводить запрет на импорт нефтепродуктов из России, так как это может привести к росту розничных цен на топливо.
Обновлено в 08:35
Транспорт

В Москве построили почти 20 км тоннелей метро и 8 станций в 2019 году

По словам Хуснуллина, за предыдущие годы уже создан большой задел на будущее: сейчас в проектировании 135 км линий, 55 станций и 6 новых депо.
Обновлено в 05:53
Финансы

Народный банк КНР ответил на обвинения США в валютных манипуляциях

По мнению Пекина, решение США признать Китай страной, манипулирующей валютным курсом, является необдуманной политикой односторонних действий и проявлением протекционизма, которое крайне негативно повлияет на мировую экономику и финансы.
Обновлено в 08:28
Общество

Жена экс-губернатора Кировской области Никиты Белых подала на развод

Обновлено в 09:27
Кино

Хоррор «Сквозь горизонт» станет сериалом

Компании Amazon и Paramount Television превратят в сериал фильм ужасов 1997 года "Сквозь горизонт", передает Variety.
Обновлено в 05:49
Общество

Право бесплатной парковки в Москве получили машины двух ведомств

Автомобили Федеральной службы судебных приставов и Федеральной службы исполнения наказаний получили право бесплатно парковаться на столичных платных парковках, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 08:12
Происшествия

Массовая драка произошла в Москве

Обновлено в 05:29
Политика

ЦИК рассмотрит пять жалоб незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

Рабочая группа Центризбиркома по предварительному рассмотрению жалоб по выборам в Московскую городскую думу 6 августа планирует рассмотреть пять жалоб незарегистрированных кандидатов, в числе которых Дмитрий Гудков, Елена Русакова и Любовь Соболь, которым отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, сообщается на сайте ЦИК.
Обновлено вчера в 06:39
Политика

Дело о поездке Порошенко на Мальдивы завели на Украине

Госбюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело по возможной поездке экс-президента страны Петра Порошенко на Мальдивы, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:07
Шоу-бизнес

Дочь Федосеевой-Шукшиной потребовала развода матери с Алибасовым

Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга крайне негативно относится к браку матери с продюсером Бари Алибасовым и требует развода пары.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие

Стало известно об уничтожении еще одного Ил-76 с оружием в Ливии

27 июля стало известно об уничтожении в Ливии двух Ил-76.
Обновлено вчера в 20:18
Общество

Ректор МГУ посоветовал студентам быть аккуратней с участием в митингах

Ректор МГУ Виктор Садовничий высказался по поводу участия студентов в акциях протеста.
Обновлено в 08:07
Армия и оружие

Секретный справочник США по войне с Россией попал в Сеть

«В справочнике указаны некоторые слабые стороны России, которые могут использовать американские силы»,— пишет издание The National Interest, опубликовавшее выдержки из документа.
Обновлено в 01:59
Экономика

Российской экономике прогнозируют рецессию в 2019 году

О наступлении рецессии в 2021 году говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.
Обновлено вчера в 03:08
Происшествия

В России ужесточили наказание за отказ пропустить скорую помощь

В России ужесточили наказание за отказ пропустить скорую помощь 6 августа вступили в силу поправки к КоАПу и Уголовному кодексу: за отказ уступить дорогу карете скорой помощи и другому спецтранспорту с мигалкой и цветографической схемой на борту водитель теперь может быть оштрафован на 5 тыс. руб. или лишен прав на срок до года.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Петербурженка на Lexus битой отстояла свое право ездить по тротуару

Обновлено в 03:56
Транспорт

«Победа» закрыла продажу билетов в армянский Гюмри на зиму

«Победа» приостанавливает до марта (зимнее расписание) продажу билетов на рейсы из Москвы в армянский Гюмри.
Обновлено в 05:01
Происшествия

В США бабушка предотвратила массовое убийство

Бабушка 19-летнего местного жителя Техаса предотвратила массовое убийство. Об этом 5 августа сообщил телеканал ABC.
Обновлено вчера в 22:59
Хоккей

Путину рассказали об уловке российских спортсменов на Олимпиаде-2018

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал президенту страны Владимиру Путину, что на Олимпиаде в Южной Корее, где российские спортсмены выступали в нейтральном статусе, у каждого на внутренней стороне пиджака был пришит флаг и слова «Россия в моем сердце».
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес

Вдова Децла выступила против ДНК-экспертизы сына

После смерти сына продюсера рэпера Децла, родители звезды никак не могут наладить отношения с гражданской женой исполнителя, которая сейчас вообще уехала с 14-летним сыном в Крым.
Обновлено вчера в 17:41
Происшествия

Самолет с командой певицы Pink загорелся при посадке в Дании

Частный самолет певицы Pink с ее командой на борту воспламенился во время посадки в аэропорту датского города Тирструп.
Обновлено в 09:12
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Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
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