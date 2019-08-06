Экономика
Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за деньBFM.ru 09:18
Самые большие убытки понес основатель Amazon Джефф Безос. Он потерял за один день около 3,4 миллиарда долларов, но все еще остается самым богатым человеком планеты с состоянием в 110 миллиардов долларов. Понедельник стал худшим днем на американских биржах с начала года.
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Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:03
Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия
Жителя Ставрополя осудили на шесть лет за покушение на теракт
Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) признал вину 22-летнего жителя Ставрополя Максима Панченко в попытке поджога учебного заведения города (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ) и приговорил его к шести годам колонии строгого режима, сообщала пресс-служба суда.
Обновлено в 10:50
Экономика
Россию предупредили о сокращении рабочей силы
Рост численности рабочей силы продолжался в течение как минимум 10 лет, его пик пришёлся 2017–2018 годы, а в первом квартале 2019 года произошло снижение на 0,8 млн человек — до 75 млн.
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес
Дочь Галкина и Пугачевой продемонстрировала «эксклюзивный смартфон»
Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза вновь продемонстрировала подписчикам папиной страницы Instagram свои таланты.
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой уедет от бабушки на месяц
Дочь певицы на протяжении нескольких недель участвовала в музыкальных и литературных конкурсах, а сегодня уехала в лагерь «Артек».
Обновлено в 08:00
Происшествия
Четыре автомобиля столкнулись на Тверской улице в Москве
Четыре человека пострадали в ДТП с участием четырех машин на Тверской улице в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 06:54
Происшествия
В Татарстане убили девятимесячную девочку
Следователи возбудили уголовное дело после убийства девятимесячной девочки в Казани, сообщило во вторник управления СК по Татарстану.
Обновлено в 08:36
Происшествия
СКР возбудил дело по факту взрывов на складе боеприпасов под Ачинском
Военный отдел Следственного комитета России по Красноярскому гарнизону возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 349 УК (нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека), говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 08:52
Политика
Патрушев прокомментировал выход США из ДРСМД
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что выходом из договоров об ограничении вооружений США пытаются добиться доминирования в любой точке мира, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:31
Экономика
В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику
Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) проанализировали ущерб, нанесённый российской экономике санкциями, отметив, что они замедлили темпы роста ВВП в среднем на 0,2 процентных пункта ежегодно с 2014 по 2018 год.
Обновлено в 05:20
Политика
Пушков оценил заявления генсека НАТО о Крыме
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что Крым вернулся в состав России из-за усиления конкуренции между сверхдержавами.
Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес
Посвежевший Виторган увез Нинидзе в Грецию
Посвежевший Виторган увез Нинидзе в Грецию Актер и его 28-летняя возлюбленная вместе отправились в отпуск.
Обновлено в 08:46
Общество
Жена осужденного Никиты Белых объявила о разводе
Супруга экс-губернатора Кировской области Никиты Белых Екатерина заявила, что разводится с ним. Об этом она сообщила в своем инстаграме.
Обновлено в 09:16
Транспорт
Мэрия разрешила ФСИН и ФССП бесплатно парковаться в Москве
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний и Федеральной службы судебных приставов получили право бесплатно оставлять служебные автомобили на платных парковках в Москве.
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес
Поклонникам герцогов Сассекских не понравилось, как Кембриджские поздравили Меган Маркл с днем рождения
4 августа свой 38-ой день рождения отметила герцогиня Сассекская Меган Маркл.
Обновлено в 08:09
Политика
В Киеве заявили о снижении поставок дизтоплива из России в августе
Киев ожидает снижения доли поставок дизельного топлива из России с 45% до 25% в августе и до 10-15% в сентябре.
Обновлено в 07:38
Политика
Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Гудкову в регистрации
Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации Дмитрия Гудкова кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 10:18
Здоровье
Ученые рассказали о смертельной опасности купания в водоемах
Обновлено в 04:56
Гаджеты
Xiaomi Mi Mix 4 обзаведется 45-ваттной зарядкой
В документах появилась подтверждающая информация, что устройство получило зарядку с мощностью до 45 Вт.
Обновлено в 02:45
Общество
В Роскачестве дали рекомендации по выбору красного вина
Эксперты Роскачества рассказали, на что стоит обращать внимание при выборе вина из российского винограда.
Обновлено в 02:37
Армия и оружие
ВВС Польши могут полностью отказаться от эксплуатации МиГ-29
Польские Военно-воздушные силы, вероятней всего, полностью откажутся от эксплуатации советских МиГ-29, что в итоге приведет к нехватке боевых самолетов для выполнения всех миссий.
Обновлено в 09:13
Технологии
«ВКонтакте» начала скрывать число лайков под постами
«ВКонтакте» в рамках эксперимента отключила счетчик лайков для части пользователей, рассказал vc.ru директор по росту и исследованиям соцсети Андрей Законов.
Обновлено в 08:41
Политика
Коломойский назвал кандидатов на пост премьера Украины
Как ранее писал «Коммерсантъ», администрация Зеленского рассматривает еще четыре кандидатуры, помимо названных Коломойским: представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, секретаря Совбеза страны Александра Данилюка, главу набсовета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.
Обновлено в 08:51
Футбол
Сергей Родионов вернулся на пост президента академии «Спартака»
Бывший генеральный директор московского "Спартака" Сергей Родионов вернулся на должность президента клубной академии имени Фёдора Черенкова.
Обновлено в 10:39