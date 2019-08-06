Экономика

Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за деньBFM.ru 09:18

Самые большие убытки понес основатель Amazon Джефф Безос. Он потерял за один день около 3,4 миллиарда долларов, но все еще остается самым богатым человеком планеты с состоянием в 110 миллиардов долларов. Понедельник стал худшим днем на американских биржах с начала года.
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Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за один день

Газета.Ru12:32

Bloomberg: богатейшие люди мира потеряли за день $117 млрд из-за споров между США и Китаем

ТАСС09:49

Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день

РБК10:04

Богатейшие люди мира потеряли порядка $117 млрд за один день

RT на русском10:56

Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день

РИА Новости09:40

Богатейшие люди мира обеднели на миллиарды долларов

Ведомости05:45

Худший день на Уолл-стрит: состояния 10 миллиардеров в понедельник сократились на $23 млрд

Forbes03:42
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 15:59, Ашберн
Общество

Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер

Обновлено в 10:03
Происшествия

Монетный двор Мексики ограбили на 2,6 миллиона долларов

Дерзкое ограбление на 50 миллионов песо (порядка 2,6 миллиона долларов США) было совершено во вторник тремя преступниками в магазине Монетного двора Мексики.
Обновлено в 15:16
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Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Гудкова

Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы Дмитрия Гудкова.
Обновлено в 10:17
Здоровье

Британка два года страдала от тошноты из-за чая с молоком

28-летняя жительница Лондона на протяжении двух лет страдала от тошноты и рвоты, не предполагая, что причиной состояния является привычка пить чай с молоком.
Обновлено в 05:42
Политика

Украина надеется на белорусское топливо

Киев рассчитывает заместить поставки из России Украина, где в августе вступили в силу спецпошлины на импорт российского дизельного топлива по трубопроводу, рассчитывает на увеличение поставок из Белоруссии.
Обновлено в 11:05
Кино

Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля

Обновлено в 13:59
Гаджеты

Xiaomi Mi Mix 4 обзаведется 45-ваттной зарядкой

В документах появилась подтверждающая информация, что устройство получило зарядку с мощностью до 45 Вт.
Обновлено в 02:45
Политика

Генпрокурор Украины рассказал о статусе Порошенко в уголовных делах

Экс-президент Украины Петр Порошенко проходит в качестве свидетеля по всем уголовным делам, в которых фигурирует его имя и не является подозреваемым ни в одном из них.
Обновлено в 15:24
Музыка

Григорий Лепс присоединится к байк-шоу «Ночных Волков»

Певец побывал на репетиции юбилейного байк-шоу «Тень Вавилона». Хирург рассказал, что Лепс подписал афиши шоу для гостей.
Обновлено в 08:29
Происшествия

В Москве объявлен план «Перехват» после массовой драки со стрельбой

В Москве после массовой драки со стрельбой на Болотниковской улице объявлен план "Перехват". Стрелявшие скрылись на автомобиле Infinity.
Обновлено в 14:51
Происшествия

Сестра Михаила Круга сообщила о следственном эксперименте в доме брата

Круг был убит в ночь на 1 июня 2002 года в своем доме в тверском микрорайоне Мамулино.
Обновлено в 13:52
Происшествия

Стрельба в супермаркете в Луизиане произошла после словесной перепалки

Стрельба в супермаркете Walmart в американском городе Батон-Руж (штат Луизиана) произошла после перепалки у стойки обслуживания посетителей, в результате был ранен посторонний человек, заявил во вторник журналистам шериф округа Ист-Батон-Руж Сид Гатро.
Обновлено в 15:26
Политика

Пушков отреагировал на слова генсека НАТО о Крыме

Сенатор Алексей Пушков отреагировал в своем твиттере на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о вхождении Крыма в состав России.
Обновлено в 07:46
Авто

Peugeot 3008 превратили в «экспедиционный внедорожник»

Компания Peugeot превратила кроссовер 3008 в «экспедиционный внедорожник».
Обновлено в 07:31
Общество

Мэр Москвы решил увеличить финансирование частных детских садов и школ

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник провел встречу с руководителями частных образовательных учреждений столицы, по итогам которой он принял решение о повышении нормативов бюджетного финансирования частных школ и детских садов до уровня нормативных затрат на школьников для государственных школ.
Обновлено в 10:12
Политика

Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Политика

Артемий Лебедев заявил о своем отъезде из России

Обновлено в 15:29
Политика

Коломойский рассказал о шутливых переписках с Зеленским

Обновлено в 11:42
Политика

В Госдуму пригласят дипломатов из вмешивающихся в выборы РФ стран

На предстоящее заседание комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции будут приглашены дипломаты тех стран, чьи представители и СМИ вмешивались в российские выборы.
Обновлено в 11:03
Футбол

Тренер «Краснодара»: «Порту» по игре напоминает «Зенит»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев на предматчевой пресс-конференции в преддверии первого поединка португальским «Порту» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов заявил, что в клубе недовольны игрой, но удовлетворены результатом матча четвертого тура РПЛ против «Зенита», состоявшегося в субботу в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес

Наследство Децла остается его родителям

Александр Толмацкий отец Децла ни разу не видел вдову его сына после похорон репера. Девушка забрала маленького Тони и уехала.
Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес

На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве

Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Хоккей

«Сибирь» обыграла в серии буллитов финский ХПК в контрольном матче

Хоккейный новосибирский клуб КХЛ «Сибирь», находящийся на спортивных сборах в Финляндии, обыграл в серии послематчевых буллитов команду ХПК в товарищеском матче.
Обновлено в 15:43
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Мальчик из Тулуна подарил Путину тигренка

Обновлено в 15:05
Общество

Пару, явившуюся на митинг с малышом, могут лишить родительских прав

Обновлено в 07:34
Футбол

«Зенит» переиграл «Барселону» в матче молодежных команд

Молодежная команда петербургского "Зенита" переиграла "Барселону" U19 в товарищеском матче.
Обновлено в 15:20
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«Мумий Тролль» записал саундтрек к японскому аниме «Гандам»

Обновлено в 11:09
Здоровье

Случаи заражения клещевым боррелиозом выявлены в Подмосковье

В Московской области обнаружили случаи заражения клещевым боррелиозом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Роспотребнадзор.
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Теннис

Шарапова вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира

Российская теннисистка Мария Шарапова заняла седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок мира 2019 года по версии журнала Forbes.
Обновлено в 14:00
Наука

Ученые назвали белых роботов «расистскими»

Обновлено вчера в 07:27
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Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
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