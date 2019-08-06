Экономика

Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за деньBFM.ru 09:18

Самые большие убытки понес основатель Amazon Джефф Безос. Он потерял за один день около 3,4 миллиарда долларов, но все еще остается самым богатым человеком планеты с состоянием в 110 миллиардов долларов. Понедельник стал худшим днем на американских биржах с начала года.
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Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за один день

Газета.Ru12:32

Богатейшие люди мира потеряли порядка $117 млрд за один день

RT на русском10:56

Худший день на Уолл-стрит: состояния 10 миллиардеров в понедельник сократились на $23 млрд

Forbes03:42

Bloomberg: богатейшие люди мира потеряли за день $117 млрд из-за споров между США и Китаем

ТАСС09:49

Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день

РИА Новости09:40

Богатейшие люди мира обеднели на миллиарды долларов

Ведомости05:45

Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день

РБК10:04
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 13:39, Вашингтон
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Джефф Безос
Американский предприниматель
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