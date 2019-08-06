Экономика
Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за деньBFM.ru 09:18
Самые большие убытки понес основатель Amazon Джефф Безос. Он потерял за один день около 3,4 миллиарда долларов, но все еще остается самым богатым человеком планеты с состоянием в 110 миллиардов долларов. Понедельник стал худшим днем на американских биржах с начала года.
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с чего всё началось
500 самых богатейших людей мира потеряли по итогам понедельничных торгов 2,1% своего совокупного состояния, или $117 млрд, подсчитало агентство Bloomberg.РБК10:04
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