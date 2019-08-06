с чего всё началось

Самые большие убытки понес основатель Amazon Джефф Безос. Он потерял за один день около 3,4 миллиарда долларов, но все еще остается самым богатым человеком планеты с состоянием в 110 миллиардов долларов. Понедельник стал худшим днем на американских биржах с начала года.

Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день

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Экономика «Ведомости»: доходы телеканалов от рекламы продолжают сокращаться Российский рынок ТВ-рекламы продолжает падать, сократившись на 9–10% в первом полугодии 2019 года, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники в телекомпаниях и рекламных группах.

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Происшествия Задержан вероятный убийца Михаила Круга Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.

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