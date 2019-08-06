Экономика

Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за деньBFM.ru 09:18

Самые большие убытки понес основатель Amazon Джефф Безос. Он потерял за один день около 3,4 миллиарда долларов, но все еще остается самым богатым человеком планеты с состоянием в 110 миллиардов долларов. Понедельник стал худшим днем на американских биржах с начала года.
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Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день

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Bloomberg: богатейшие люди мира потеряли за день $117 млрд из-за споров между США и Китаем

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Богатейшие люди планеты потеряли 117 млрд долларов за один день

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Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за один день

Газета.Ru08:19

Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день

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Худший день на Уолл-стрит: состояния 10 миллиардеров в понедельник сократились на $23 млрд

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Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
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