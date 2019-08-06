Экономика
Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за деньBFM.ru 09:18
Самые большие убытки понес основатель Amazon Джефф Безос. Он потерял за один день около 3,4 миллиарда долларов, но все еще остается самым богатым человеком планеты с состоянием в 110 миллиардов долларов. Понедельник стал худшим днем на американских биржах с начала года.
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Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Обновлено в 10:03
Культура
Умерла нобелевский лауреат по литературе Тони Моррисон
Обновлено в 10:14
Происшествия
У пришедших с ребенком на акцию 27 июля прошел обыск
Супружеская пара, пришедшая на несанкционированную акцию 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму c годовалым ребенком, сообщила об обыске у них дома.
Обновлено в 10:28
Футбол
«Спартак» вылетел в Швейцарию на матч с «Туном»
Футболисты московского «Спартака» во вторник днем отправились в Швейцарию на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Туна».
Обновлено в 08:57
Технологии
«ВКонтакте» начала скрывать число лайков под постами
«ВКонтакте» в рамках эксперимента отключила счетчик лайков для части пользователей, рассказал vc.ru директор по росту и исследованиям соцсети Андрей Законов.
Обновлено в 08:41
Армия и оружие
ВВС Польши могут полностью отказаться от эксплуатации МиГ-29
Польские Военно-воздушные силы, вероятней всего, полностью откажутся от эксплуатации советских МиГ-29, что в итоге приведет к нехватке боевых самолетов для выполнения всех миссий.
Обновлено в 09:13
Политика
Пушков объяснил слова генсека НАТО о Крыме
Сенатор Алексей Пушков в Twitter объяснил, что означает недавнее высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что возвращение полуострова в состав России стало возможным из-за роста соперничества между «великими державами», в котором Россия «более напориста».
Обновлено в 09:43
Происшествия
Ураганный ветер повалил деревья в Перми
Жители Перми сообщают о массовых повреждениях из-за сильного ветра. Ураган снес крышу остановки и повалил деревья в городе.
Обновлено в 09:05
Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Армия и оружие
Группа морпехов ВСУ уничтожена под Мариуполем — подробности
В Киеве утверждают, что причиной гибели четырёх украинских военных на Донбассе (ранее о потерях противника сообщала «Русская Весна») стал обстрел позиций ВСУ в районе села Павлополь под Мариуполем (оккупированная Украиной территория ДНР).
Обновлено в 10:46
Политика
Коломойский рассказал о шутливой переписке с Зеленским
Обновлено в 08:32
Здоровье
Медики: Старение организма начинается с пяток
Обновлено в 00:58
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Общество
Жена Никиты Белых сообщила о разводе с ним
Екатерина Белых сообщила о разводе со своим супругом, бывшим губернатором Кировской области Никитой Белых, отбывающим срок по делу о коррупции.
Обновлено в 08:58
Экономика
Названы самые популярные у россиян сладости
Обновлено в 01:30
Общество
СК в Тюмени проверяет сообщения о похоронах ветерана войны в мешке
Тюменские следователи начали проверку информации о том, что ветерана Великой Отечественной войны похоронили в мешке из-за отказа сотрудников морга обработать тело умершей, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 10:13
Политика
Украина нашла альтернативу российскому топливу
Украина смогла обеспечить альтернативные поставки дизельного топлива, заместив импорт из России.
Обновлено в 11:13
Армия и оружие
На Аляске найдена пропавшая 80 лет назад подводная лодка
Исследователи океана из научно-изыскательского проекта Lost 52 Project, целью которого является поиск 52 пропавших подводных лодок времен Второй мировой войны, обнаружили у побережья Алеутских островов на Аляске пропавшую около 80 лет назад субмарину.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Семь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области
Количество погибших в ДТП с микроавтобусом в Сасовском районе Рязанской области увеличилось до семи.
Обновлено вчера в 23:57
Спорт
Фролова и Ганенко стартовали с победы на ЧЕ по пляжному волейболу
Россиянки Анастасия Фролова и Александра Ганенко выиграли первый матч группового этапа чемпионата Европы по пляжному волейболу в Москве.
Обновлено в 06:54
Армия и оружие
Противолодочные самолеты ВМФ России прошли у побережья Аляски и Канады
Обновлено в 10:05
Футбол
«Дерби» объявил о переходе Руни
Обновлено в 10:09
Армия и оружие
Путин заявил об ответе России на односторонний выход Америки из ДРСМД
Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил о реакции России на односторонний выход Соединенных Штатов Америки из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 11:15
Футбол
Самедов может стать генеральным директором «Олимпа»
Напомним, что 30 июля Самедов объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 06:48
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Футбол
«Локомотив»: требования Комличенко выходят за пределы разумного
Председатель совета директоров футбольного клуба «Локомотив» (Москва) Анатолий Мещеряков заявил, что требования российского нападающего Николая Комличенко по условиям контракта выходят за пределы разумного.
Обновлено в 09:24
Футбол
Безбородов ошибся и не назначил пенальти в ворота «Спартака»
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров признал, арбитр Владислав Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота "Спартака" в 4-м туре РПЛ, а также отметил правоту Алексея Еськова, засчитавшего гол Артема Дзюбы в ворота "Краснодара".
Обновлено в 09:22
Политика
На Украине предложили провести референдум по реинтеграции Донбасса
Вопрос реинтеграции неподконтрольной Киеву части Донбасса нужно вынести на референдум, считает депутат партии "Слуга народа", журналист телеканала "1+1" Александр Дубинский.
Обновлено в 03:27
Гаджеты
В Сети появились качественные изображения Huawei Mate 30
Изображения подтвердили круглый основной блок камеры Huawei Mate 30, который включает в себя сразу три датчика изображения и светодиодную вспышку.
Обновлено в 05:46