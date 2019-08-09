Самое значительное падение в денежном выражении показало состояние главы Amazon и первого номера в списке Forbes Джеффа Безоса — оно сократилось на $3,5 млрд.

с чего всё началось

Состояние девяти из топ-10 самых богатых людей мира за один день снизилось почти на $18 млрд на фоне падения фондовых индексов в США. Об этом в четверг, 15 августа, сообщает Forbes.

Богатейшие люди мира «обеднели» на $18 млрд за один день

Политика В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.

Космос В России изобрели новую рацию для космонавтов Создан опытный образец спутникового радиомаяка, который войдет в состав носимого аварийного запаса космонавтов – с его помощью можно определить точные координаты места посадки, передать их по спутниковому каналу спасателям и связаться с ними по радиоканалу.

Наука Июль 2019 года стал самым жарким месяцем в истории метеонаблюдений Ранее ученые "Коперника" сообщили, что июнь этого года стал самым жарким в мире за всю историю наблюдений.

Политика Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца» В Киеве назвали неадекватным и бесчеловечным внесение в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец" личных данных членов экипажа российского самолета Airbus А321, которые посадили аварийный борт с 226 пассажирами и полными баками топлива на кукурузное поле в Подмосковье.

Шоу-бизнес Аллу Пугачеву могут оштрафовать за забор вокруг дачи Народной артистке СССР Алле Пугачевой грозит штраф из-за забора вокруг ее дачи, преграждающего остальным жителям доступ к водоему, сообщает сайт kp.ru.

Теннис Рублев переиграл Федерера в Цинциннати Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Цинциннати.

Происшествия Пассажир упавшего в Гудзон А320 назвал пилотов А321 «великими людьми» Дэйв Андерсон, 10 лет назад летевший в самолете А320-214 авиакомпании US Airways, который командиру удалось посадить на Гудзон после вылета из нью-йоркского аэропорта Ла-Гуардиа, прокомментировал инцидент с посадкой самолета Airbus "Уральских авиалиний" в поле у деревни Рыбаки Московской области.

Шоу-бизнес Актриса Екатерина Архарова стала мамой Российская и итальянская актриса Екатерина Архарова родила своего первенца в возрасте 44 лет.

Футбол «Спартак» победил «Тун» и вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы Московский "Спартак" обыграл швейцарский "Тун" в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и вышел в раунд плей-офф, победитель которого сыграет на групповом этапе турнира.

Происшествия В центре Лондона ранили ножом человека В Лондоне неизвестный напал с с ножом на мужчину рядом со зданием МВД Великобритании.

Происшествия Бывшая дознаватель потребовала с обвиняемых 100 млн рублей Потерпевшая по делу об изнасиловании оценила свой ущерб 24-летняя экс-дознаватель отдела полиции по Уфимскому району Башкирии Гульназ Фатхисламова, заявившая о том, что в октябре 2018 года она была изнасилована тремя офицерами полиции, подкрепила требования гражданским иском.

Политика WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании, пишет в четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

Армия и оружие В КНДР отказались от дальнейших переговоров с Южной Кореей «Власти Южной Кореи хотят получить улов за счет будущих переговоров между КНДР и США, витая в облаках, если они считают, что следующий этап переговоров наступит естественным образом по окончанию совместных с США военных учений, как смена сезонов в природе», - цитирует сообщение РИА Новости.

Политика Глава ГБР обвинил Порошенко в попытке снять его с должности «Во фракции Порошенко готовят молнию в Конституционный суд — представление о признании отдельных норм ГБР такими, которые не отвечают Конституции Украины», — цитирует РИА Новости главу ГБР Романа Трубу.

Футбол Футболист Караваев высказался о возможном переходе в «Зенит» Российский защитник голландского клуба «Витесс» Вячеслав Караваев прокомментировал свой возможный уход в санкт-петербургский «Зенит».

Финансы Россия сократила вложения в госбумаги США почти до $10 млрд РФ начала резко сокращать вложения в американский госдолг весной прошлого года В июне текущего года Россия сократила объем вложений в госбумаги США с 12,024 миллиардов долларов до 10,848 миллиардов долларов, сообщает ТАСС.

Общество В Росгвардии объяснили появление вакансии снайпера на HeadHunter На появление вакансии снайпера на HeadHunter обратили внимание «Открытые медиа».

Происшествия Трамп призвал строить в США больше психиатрических больниц Президент США Дональд Трамп считает необходимым в связи с участившимися трагедиями со стрельбой начать вновь открывать в Соединенных Штатах психиатрические больницы, многие из которых были закрыты в предыдущие десятилетия.

Шоу-бизнес Максим Виторган и Нино Нинидзе познакомили детей Нинидзе и Виторган часто проводят время вместе: посещают светские мероприятия, отправляются в путешествие.

Финансы Валютные вклады россиян выросли на 9% за полгода В первом полугодии объем валютных депозитов россиян вырос на 9%, до $96 млрд, сообщили «Известиям» в Центробанке (ЦБ).

Политика МВД: около 3 млн украинцев могут упрощённо получить гражданство России Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощёнными процедурами получения российского гражданства.

Здоровье Продажу шаурмы приостановили на северо-западе Москвы Роспотребнадзор приостановил на 50 дней деятельность предприятия по изготовлению шаурмы на северо-западе Москве из-за угрозы здоровью и жизни людей.

Происшествия Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.