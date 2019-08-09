Экономика

Богатейшие люди мира «обеднели» на $18 млрд за один деньИзвестия 17:43

Состояние девяти из топ-10 самых богатых людей мира за один день снизилось почти на $18 млрд на фоне падения фондовых индексов в США. Об этом в четверг, 15 августа, сообщает Forbes.
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с чего всё началось

Состояния 10 богатейших людей мира сократились почти на $18 млрд из-за нового падения на Уолл-стрит

Самое значительное падение в денежном выражении показало состояние главы Amazon и первого номера в списке Forbes Джеффа Безоса — оно сократилось на $3,5 млрд.
Forbes02:29

Подробнее о событии

Самые богатые люди мира потеряли $18 млрд за день

Газета.Ru21:01

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Десять богатейших людей мира за день обеднели почти на $18 млрд

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Богатейший человек планеты Джефф Безос потерял $3,5 млрд за день из-за падения на Уолл-стрит

БИЗНЕС Online04:35

Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день

РИА Новости14:30
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 21:33, Ашберн
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На появление вакансии снайпера на HeadHunter обратили внимание «Открытые медиа».
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