Самое значительное падение в денежном выражении показало состояние главы Amazon и первого номера в списке Forbes Джеффа Безоса — оно сократилось на $3,5 млрд.

с чего всё началось

Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности лишились в среду, 14 августа, $18 млрд.

Богатейшие люди мира лишились $18 млрд за день

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