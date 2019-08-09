Экономика

Богатейшие люди мира лишились $18 млрд за деньГазета.Ru 15:56

Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности лишились в среду, 14 августа, $18 млрд.
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с чего всё началось

Состояния 10 богатейших людей мира сократились почти на $18 млрд из-за нового падения на Уолл-стрит

Самое значительное падение в денежном выражении показало состояние главы Amazon и первого номера в списке Forbes Джеффа Безоса — оно сократилось на $3,5 млрд.
Forbes02:29

Подробнее о событии

Богатейшие люди лишились 18 млрд долларов за один день

URA.Ru14:07

Богатейший человек планеты Джефф Безос потерял $3,5 млрд за день из-за падения на Уолл-стрит

БИЗНЕС Online04:35

Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день

РИА Новости14:30

Десять богатейших людей мира за день обеднели почти на $18 млрд

Ведомости14:00

Десять богатейших людей мира потеряли за день почти $18 млрд

РБК13:26

На фоне падения фондовых индексов в США 10 богатейших бизнесменов мира потеряли за минувший день почти 18млрд долларов

Эхо Москвы17:01

Состояния 10 богатейших людей мира сократились почти на $18 млрд из-за нового падения на Уолл-стрит

Forbes02:29
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 19:57, Ашберн
Происшествия

Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus

Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено в 09:07
Шоу-бизнес

Лев Прыгунов после смерти жены отдал родного сына в интернат

После рождения сына Романа, появившегося на свет в 1969 году, отношения между супругами разладились.
Обновлено в 11:40
Политика

Путин отказался отдать операторам частоты для 5G

Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 01:30
Политика

Россия и Венесуэла договорились о визитах военных кораблей

«В ходе встречи в Москве главы военных ведомств подписали соглашение о визитах боевых кораблей в порты обоих государств», — говорится в сообщении.
Обновлено в 12:14
Экономика

В Латвии приостановили работу одного из крупнейших банков

Работа банка PNB Banka в Латвии (прежнее название – Norvik Banka) приостановлена, говорится в сообщении комиссии рынка финансов и капитала (FKTK), которая регламентирует работу банков в стране.
Обновлено в 15:52
Технологии

Lamoda переобует клиентов

Ритейлер представил онлайн-примерку в дополненной реальности Lamoda в партнерстве с белорусским стартапом Wannaby запустила в приложении для iOS функцию примерки кроссовок с помощью технологий дополненной реальности.
Обновлено в 18:50
Авто

В РФ начались продажи новой версии пикапа Toyota Hilux

Новинка с названием Hilux Exclusive Black и отличиями во внешности уже появилась в продаже на российском рынке.
Обновлено в 13:24
Музыка

Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»

Исполнитель и продюсер Андрей Разин сообщил, что певец Юрий Шатунов «отказался» от группы «Ласковый май» и её репертуара.
Обновлено в 07:57
Политика

Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курилах

Обновлено в 12:54
Футбол

ЦСКА интересуется полузащитником «Монако»

ЦСКА заинтересовался центральным полузащитником "Монако" и сборной Марокко Юссефом Аит Беннассером, утверждает источник.
Обновлено в 18:16
Шоу-бизнес

Лиза Галкина рассказала, когда ее брат Гарри станет «королем РФ»

Обновлено в 16:28
Политика

МИД Ирана обвинил США в попытке украсть иранский танкер Grace 1

Обновлено в 12:10
Политика

Трамп захотел купить Гренландию, сообщили СМИ

Как отмечается, глава государства неоднократно интересовался у своих советников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию.
Обновлено в 19:37
Политика

Трамп призвал строить в США больше психбольниц

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США нужно больше специальных учреждений для психически больных на фоне массовых стрельб.
Обновлено в 19:14
Технологии

В Чехии анонсировали строительство нового энергоблока на АЭС «Дукованы»

Строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы", расположенной на юго-востоке Чехии, начнется, вероятно, в 2030 году, а готов он должен быть между 2035 и 2040 годами, сообщил в четверг журналистам глава минпромторга республики Карел Гавличек.
Обновлено в 18:18
Армия и оружие

В МИД РФ ответили на статью о запугивании семей голландских лётчиков

Российское внешнеполитическое ведомство прокомментировало статью издания De Telegraaf о том, что разведка РФ якобы запугивала семьи голландских пилотов истребителей F-16, которые в 2017 году находились в странах Балтии.
Обновлено в 11:14
Происшествия

Под Омском нашли живым пропавшего ребенка

Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Политика

Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»

Обновлено в 13:18
Общество

Из-за тайфуна в Японии пострадали 10 человек

Эвакуация объявлена для 580 тысяч жителей японских островов Сикоку и Кюсю в связи с приближающимся тайфуном «Кроса».
Обновлено в 00:29
Шоу-бизнес

Мама Тимати: «Смотрю на сына и вижу совершенно незнакомого мужчину»

Иногда смотрю на него и вижу совершенно незнакомого мужчину.
Обновлено в 19:00
Наука

Повторный брак выгоден только одному полу

Обновлено в 07:15
Происшествия

Дело возбудили против москвички после покупки лекарства для ребенка

Директор фонда "Дом с маяком" Лида Мониава заявила, что против жительницы Москвы было возбуждено дело о контрабанде после того, как она купила в интернет-магазине и получила на почте противосудорожное лекарство "Фризиум" для больного ребенка.
Обновлено в 17:52
Происшествия

Пожар в ангаре на севере Москвы ликвидирован

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в металлическом ангаре на севере Москвы. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по столице.
Обновлено в 14:52
Политика

Совет Госдумы обсудит тему фейковых новостей в «Яндексе» 19 августа

В четверг Володин провел встречу с Исаевым, на которой обсуждалась ситуация с искажением в СМИ и активным продвижением новостным агрегатором "Яндекса" информации о якобы имеющей место инициативе Госдумы по запрету использования старых автомобилей.
Обновлено в 10:30
Общество

В США пастора арестовали за поцелуи с 15-летним мальчиком

44-летний пастор из Флориды был арестован после поцелуя с 15-летним мальчиком.
Обновлено в 18:52
Происшествия

WP опубликовала детали вскрытия Эпштейна

После вскрытия эксперты обнаружили переломы костей шеи у ушедшего из жизни миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Архарова стала мамой

Российская и итальянская актриса Екатерина Архарова родила своего первенца в возрасте 44 лет.
Обновлено в 16:31
Общество

Реки в Приморье продолжают выходить из берегов

В районах Приморья реки продолжают выходить из берегов.
Обновлено в 19:54
Происшествия

Росприроднадзор подтвердил наличие свалки у аэропорта Жуковский

«В связи с повышенным вниманием к несанкционированной свалке в районе аэропорта Жуковский Федеральная служба по надзору в сфере экологии сообщает: в районе не более двух километров от взлетно-посадочной полосы размещены следующие объекты по обращению с отходами: мусороперегрузочная станция ООО „Экосерсвис“ и несанкционированная свалка отходов» - цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.
Обновлено в 15:03
Общество

Непал ужесточит правила для покорителей Эвереста

Обновлено в 13:03
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Французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. Один из богатейших людей планеты. В апреле 2018 г. признан самым богатым человеком Европы; его состояние оценивается в 81 млрд евро, в общемировом рейтинге он занимает вторую позицию согласно Bloomberg Billionaires Index. Великий офицер ордена Почётного легиона с 14.07.2011.
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