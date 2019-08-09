Экономика
Богатейшие люди мира лишились $18 млрд за деньГазета.Ru 15:56
Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности лишились в среду, 14 августа, $18 млрд.
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с чего всё началось
Самое значительное падение в денежном выражении показало состояние главы Amazon и первого номера в списке Forbes Джеффа Безоса — оно сократилось на $3,5 млрд.Forbes02:29
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Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено в 09:07
Шоу-бизнес
Лев Прыгунов после смерти жены отдал родного сына в интернат
После рождения сына Романа, появившегося на свет в 1969 году, отношения между супругами разладились.
Обновлено в 11:40
Политика
Путин отказался отдать операторам частоты для 5G
Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 01:30
Политика
Россия и Венесуэла договорились о визитах военных кораблей
«В ходе встречи в Москве главы военных ведомств подписали соглашение о визитах боевых кораблей в порты обоих государств», — говорится в сообщении.
Обновлено в 12:14
Экономика
В Латвии приостановили работу одного из крупнейших банков
Работа банка PNB Banka в Латвии (прежнее название – Norvik Banka) приостановлена, говорится в сообщении комиссии рынка финансов и капитала (FKTK), которая регламентирует работу банков в стране.
Обновлено в 15:52
Технологии
Lamoda переобует клиентов
Ритейлер представил онлайн-примерку в дополненной реальности Lamoda в партнерстве с белорусским стартапом Wannaby запустила в приложении для iOS функцию примерки кроссовок с помощью технологий дополненной реальности.
Обновлено в 18:50
Авто
В РФ начались продажи новой версии пикапа Toyota Hilux
Новинка с названием Hilux Exclusive Black и отличиями во внешности уже появилась в продаже на российском рынке.
Обновлено в 13:24
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Исполнитель и продюсер Андрей Разин сообщил, что певец Юрий Шатунов «отказался» от группы «Ласковый май» и её репертуара.
Обновлено в 07:57
Политика
Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курилах
Обновлено в 12:54
Футбол
ЦСКА интересуется полузащитником «Монако»
ЦСКА заинтересовался центральным полузащитником "Монако" и сборной Марокко Юссефом Аит Беннассером, утверждает источник.
Обновлено в 18:16
Политика
Трамп захотел купить Гренландию, сообщили СМИ
Как отмечается, глава государства неоднократно интересовался у своих советников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию.
Обновлено в 19:37
Политика
Трамп призвал строить в США больше психбольниц
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США нужно больше специальных учреждений для психически больных на фоне массовых стрельб.
Обновлено в 19:14
Технологии
В Чехии анонсировали строительство нового энергоблока на АЭС «Дукованы»
Строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы", расположенной на юго-востоке Чехии, начнется, вероятно, в 2030 году, а готов он должен быть между 2035 и 2040 годами, сообщил в четверг журналистам глава минпромторга республики Карел Гавличек.
Обновлено в 18:18
Армия и оружие
В МИД РФ ответили на статью о запугивании семей голландских лётчиков
Российское внешнеполитическое ведомство прокомментировало статью издания De Telegraaf о том, что разведка РФ якобы запугивала семьи голландских пилотов истребителей F-16, которые в 2017 году находились в странах Балтии.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Общество
Из-за тайфуна в Японии пострадали 10 человек
Эвакуация объявлена для 580 тысяч жителей японских островов Сикоку и Кюсю в связи с приближающимся тайфуном «Кроса».
Обновлено в 00:29
Шоу-бизнес
Мама Тимати: «Смотрю на сына и вижу совершенно незнакомого мужчину»
Иногда смотрю на него и вижу совершенно незнакомого мужчину.
Обновлено в 19:00
Наука
Повторный брак выгоден только одному полу
Обновлено в 07:15
Происшествия
Дело возбудили против москвички после покупки лекарства для ребенка
Директор фонда "Дом с маяком" Лида Мониава заявила, что против жительницы Москвы было возбуждено дело о контрабанде после того, как она купила в интернет-магазине и получила на почте противосудорожное лекарство "Фризиум" для больного ребенка.
Обновлено в 17:52
Происшествия
Пожар в ангаре на севере Москвы ликвидирован
Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в металлическом ангаре на севере Москвы. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по столице.
Обновлено в 14:52
Политика
Совет Госдумы обсудит тему фейковых новостей в «Яндексе» 19 августа
В четверг Володин провел встречу с Исаевым, на которой обсуждалась ситуация с искажением в СМИ и активным продвижением новостным агрегатором "Яндекса" информации о якобы имеющей место инициативе Госдумы по запрету использования старых автомобилей.
Обновлено в 10:30
Общество
В США пастора арестовали за поцелуи с 15-летним мальчиком
44-летний пастор из Флориды был арестован после поцелуя с 15-летним мальчиком.
Обновлено в 18:52
Происшествия
WP опубликовала детали вскрытия Эпштейна
После вскрытия эксперты обнаружили переломы костей шеи у ушедшего из жизни миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Архарова стала мамой
Российская и итальянская актриса Екатерина Архарова родила своего первенца в возрасте 44 лет.
Обновлено в 16:31
Общество
Реки в Приморье продолжают выходить из берегов
В районах Приморья реки продолжают выходить из берегов.
Обновлено в 19:54
Происшествия
Росприроднадзор подтвердил наличие свалки у аэропорта Жуковский
«В связи с повышенным вниманием к несанкционированной свалке в районе аэропорта Жуковский Федеральная служба по надзору в сфере экологии сообщает: в районе не более двух километров от взлетно-посадочной полосы размещены следующие объекты по обращению с отходами: мусороперегрузочная станция ООО „Экосерсвис“ и несанкционированная свалка отходов» - цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.
Обновлено в 15:03
Общество
Непал ужесточит правила для покорителей Эвереста
Обновлено в 13:03