Армия и оружие

Боевые лазеры «Пересвет» заступили на опытно-боевое дежурство
ТАСС
17:15

Российские боевые лазеры "Пересвет" заступили на опытно-боевое дежурство, сообщает в среду газета Вооруженных сил (ВС) РФ "Красная звезда".
ТАСС17:15
с чего всё началось

На Боевое дежурство заступили «Пересветы»

1 декабря этого года на опытно-боевое дежурство заступили лазерные комплексы «Пересвет», основанные на новых физических принципах. Оснащение ими Вооружённых Сил начато с 2017 года в рамках Государственной программы вооружений.
Красная звезда17:00

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В Минобороны сообщили о заступлении комплексов «Пересвет» на боевое дежурство

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Боевые лазеры «Пересвет» заступили на опытно-боевое дежурство

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Лазерные комплексы «Пересвет» заступили на опытно-боевое дежурство

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«Пересветы» заступили на боевое дежурство

Вести.Ru17:41

Лазерные комплексы «Пересвет» заступили на опытно-боевое дежурство

РИА Новости17:23

Боевые лазеры «Пересвет» заступили на опытно-боевое дежурство

ТАСС17:15

На Боевое дежурство заступили «Пересветы»

Красная звезда17:00
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