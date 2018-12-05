Армия и оружие

Боевые лазеры «Пересвет» заступили на опытно-боевое дежурство
РБК
18:24

Лазерные комплексы «Пересвет» 1 декабря заступили на опытно-боевое дежурство, сообщает официальная газета Вооруженных Сил России «Красная звезда». «1 декабря этого года на опытно-боевое дежурство заступили лазерные комплексы «Пересвет», основанные на новых физических принципах», — пишет издание.
РБК18:24
с чего всё началось

На Боевое дежурство заступили «Пересветы»

1 декабря этого года на опытно-боевое дежурство заступили лазерные комплексы «Пересвет», основанные на новых физических принципах. Оснащение ими Вооружённых Сил начато с 2017 года в рамках Государственной программы вооружений.
Красная звезда17:00

Подробнее о событии

Боевые лазеры «Пересвет» заступили на опытно-боевое дежурство

РИА Новости19:54

В Минобороны сообщили о заступлении комплексов «Пересвет» на боевое дежурство

RT на русском18:30

Боевые лазеры «Пересвет» заступили на опытно-боевое дежурство

РБК18:24

Лазерные комплексы «Пересвет» заступили на опытно-боевое дежурство

Известия17:49

«Пересветы» заступили на боевое дежурство

Вести.Ru17:41

Боевые лазеры «Пересвет» заступили на опытно-боевое дежурство

ТАСС17:15

На Боевое дежурство заступили «Пересветы»

Красная звезда17:00
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Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 21:14, Ашберн
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