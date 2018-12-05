1 декабря этого года на опытно-боевое дежурство заступили лазерные комплексы «Пересвет», основанные на новых физических принципах. Оснащение ими Вооружённых Сил начато с 2017 года в рамках Государственной программы вооружений.

с чего всё началось

Лазерные комплексы «Пересвет» 1 декабря заступили на опытно-боевое дежурство, сообщает официальная газета Вооруженных Сил России «Красная звезда». «1 декабря этого года на опытно-боевое дежурство заступили лазерные комплексы «Пересвет», основанные на новых физических принципах», — пишет издание.

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