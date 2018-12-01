Армия и оружие
Боевые лазеры «Пересвет» заступили на опытно-боевое дежурство
Боевые лазеры «Пересвет» заступили на опытно-боевое дежурствоРБК18:24
Лазерные комплексы «Пересвет» 1 декабря заступили на опытно-боевое дежурство, сообщает официальная газета Вооруженных Сил России «Красная звезда». «1 декабря этого года на опытно-боевое дежурство заступили лазерные комплексы «Пересвет», основанные на новых физических принципах», — пишет издание.
РБК18:24
Оценить
44 человека отреагировали
с чего всё началось
1 декабря этого года на опытно-боевое дежурство заступили лазерные комплексы «Пересвет», основанные на новых физических принципах. Оснащение ими Вооружённых Сил начато с 2017 года в рамках Государственной программы вооружений.Красная звезда17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 22:48, Ашберн
Армия и оружие
У военных инженеров обновляются символы
В ходе торжественной церемонии, прошедшей в подмосковном посёлке Николо-Урюпино, Боевое Знамя нового образца передал командиру части начальник инженерных войск Вооружённых Сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.
Обновлено в 22:06
Армия и оружие
Более 20 боевиков ликвидировала сирийская армия
Обновлено в 21:05
Армия и оружие
Франция и Британия созвали закрытое заседание СБ ООН по Ирану
Совет Безопасности ООН по инициативе Франции и Великобритании проведет закрытые консультации по ракетным испытаниям Ирана, сообщил официальный представитель постоянного представительства Франции при международной организации Алексис Моджаски.
Обновлено в 22:37
Армия и оружие
Израиль предупредил Россию о военной операции
По словам посла, израильская делегация посетила МИД России, встретилась с замминистра иностранных дел Сергеем Вершининым и обсудила ряд тем, в том числе и проведение операции "Северный щит".
Обновлено в 14:31
Армия и оружие
Новейший патрульный корабль впервые прибыл в Севастополь
Впервые экипаж новейшего патрульного корабля «Дмитрий Рогачев» прибыл в Севастополь для прохождения очередного пятидневного этапа госиспытаний.
Обновлено в 20:33
Армия и оружие
В США военного осудили на 25 лет за поддержку ИГ
Сержанта армии США из штата Гавайи приговорили к 25 годам лишения свободы за попытку оказать поддержку боевикам «Исламского государства»* и передать им секретные данные.
Обновлено в 22:44
Армия и оружие
Американский генерал оценил шансы России и Китая уничтожить США
«Иран является одной из них и находится ниже, чем угрозы от России, которая может уничтожить США, и Китая, который может нанести нам серьезный урон», — цитирует ТАСС офицера.
Обновлено в 20:39
Армия и оружие
Новейшие тренажеры танков Т-72Б3 поступили в ДВОКУ
В Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ) впервые поступила партия новейших тренажерных комплексов модернизированных танков Т-72Б3 с улучшенными боевыми характеристиками.
Обновлено в 22:26
Армия и оружие
Минобороны РФ покажет банкомат на шасси от КамАЗа
Обновлено в 20:24
Армия и оружие
Шойгу: Россия ответит на вызовы США
Обновлено в 09:21
Армия и оружие
В Алеппо открылся первый в городе металлургический завод
В сирийском Алеппо открылся первый металлургический завод.
Обновлено в 21:09
Армия и оружие
Корабли ВМС Украины привели в полную боевую готовность
Обновлено в 15:10
Армия и оружие
ВМС США «натравят» бактерии на поиск российских подлодок
Институт ВМС США совместно с Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны (DARPA) начал разработку биологически активных систем слежения и защиты, способных определять местоположение кораблей противника, сообщает Defense One.
Обновлено в 22:01
Армия и оружие
Разведка ЛНР заметила в Донбассе солдат в форме НАТО
Обновлено в 08:48
Армия и оружие
НАТО знает, как победить Россию в Крыму и Калининграде, пишут СМИ
НАТО нашло ключи к обороне России в Крыму и Калининграде.
Обновлено в 20:56