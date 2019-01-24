Боевой робот «Уран-9» поступил на вооружение российской армииИзвестия вчера в 23:39

с чего всё началось

Боевой роботизированный комплекс «Уран-9» принят на вооружение армии России, сообщил гендиректор концерна «Калашников» Владимир Дмитриев. Он отметил, что к завершению подходит производство первой серийной партии.

Армия и оружие Армия и оружие Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик ВВС Швеции

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Происшествия Происшествия В Хабаровске из-за сообщений о минировании эвакуировали больницы

Политика Политика Глава Читы Михалев подал в отставку Мэр Читы Анатолий Михалев написал заявление об отставке, сообщили РИА Новости в правительстве Забайкальского края.

Космос Космос Во время затмения на Луну упал метеорит

Авто Авто УАЗ выпустил версию фургона УАЗ «Профи» с газобаллонным оборудованием В феврале дилеры начнут принимать заказы на новый УАЗ «Профи» с газобаллонным оборудованием.

Технологии Технологии С 1 февраля могут быть сбои в работе сайтов госорганов и банков Причиной сбоев является глобальное обновление протокола системы доменных имен, а с 1 февраля будет прекращена поддержка старой версии Domain Name System.

Экономика Экономика Жителям Киева из-за высоких тарифов пришлось греться кирпичами Тариф на отопление на Украине с 1 января повысился в среднем на 17,1% из-за роста цены на газ.

Наука Наука Пять клонированных приматов родились в Китае Пять клонированных обезьян родились в Китае. Все они имеют одинаковое генетическое заболевание.

Спорт Спорт Загитова и Самодурова рассказали о поддержке Тарасовой Российские фигуристки Алина Загитова и Софья Самодурова рассказали о поддержке заслуженного тренера Татьяны Тарасовой на чемпионате Европы по фигурному катанию, передает "Советский спорт".

Наука Наука Boeing испытал автономный самолет для передвижения в городе Компания Boeing провела первый испытательный полет автономного пассажирского воздушного судна (PAV) для транспортировки в городской среде.

Транспорт Транспорт Власти Петербурга законсервируют ряд строящихся станций метро Власти Санкт-Петербурга заключат договор на консервацию и поддержание горных выработок и сооружение строящихся станций метро.

Общество Общество Население России уменьшилось впервые за десять лет Население России на 1 января 2019 года составляло 146 миллионов 793,7 тысячи человек, сообщил в минувшую среду Росстат предварительную оценку численности населения страны на начало года.

Авто Авто Honda представит в Женеве собственный электрокар Urban EV 2017 Компания Honda в рамках ожидаемого автосалона в Женеве представит собственный электрокар под названием Urban EV.

Происшествия Происшествия Недовольные соседи сломали пандус для ребенка-инвалида в Москве Жильцы многоэтажного дома на юго-востоке Москвы сломали пандус, установленный для недавно переехавшей семьи с ребенком-инвалидом.

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Гаджеты Гаджеты Гендиректора Apple рассмешил вопрос про Яндекс.Телефон Гендиректор производителя iPhone, американской корпорации Apple, Тим Кук рассмеялся в ответ на вопрос про то, что он думает о Яндекс.Телефоне.

Интернет Интернет Больше половины пользователей Windows оказались под угрозой Более половины программ, установленных на компьютерах на базе Windows, подвергают опасности пользователей из-за уязвимостей.

Авто Авто Ford обновил пикап Ranger для рынка Европы Компания Ford провела обновление пикапа Ranger для рынка Европы.

Авто Авто Subaru остановила производство на единственном заводе в Японии Японский производитель автомобилей Subaru приостановил работу единственного завода в Японии.

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Политика Политика Захарова прокомментировала события в Венесуэле «На примере событий в Венесуэле хорошо видно, как прогрессивное западное сообщество в реальности относится к международному праву, суверенитету и невмешательству во внутренние дела государств, в ручном режиме меняя там власть», — написала она в своем Facebook.

Общество Общество Основатель Alibaba назвал «болезнь страшнее рака» Китайский миллиардер и основатель компании Alibaba Джек Ма на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что страшнее рака только человеческая глупость, потому что ее «нельзя вылечить».

Гаджеты Гаджеты Xiaomi показала свой первый складной смартфон с гибким экраном 20 февраля свой первый смартфон с гибким экраном покажет Samsung. Ранее подобный аппарат продемонстрировала китайская компания Royole.

Происшествия Происшествия Режим ЧС ввели в двух районах Самары из-за аварии на теплотрассе Режим чрезвычайной ситуации введен в двух районах Самары в связи с прорывом на магистральном теплопроводе.

Наука Наука В Греции родится ребенок от трех родителей Испанские ученные исследовательского центра «Embryotools» проводят реализацию уникального эксперимента, с помощью которого местная жительница родит ребенка, зачатого от трех родителей стразу, сообщает «News.ru».

Экономика Экономика Россия и Китай создадут компанию в области цветной металлургии Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) намерен объявить о создании совместно с китайскими партнерами компании в области цветной металлургии, заявил Reuters глава фонда Кирилл Дмитриев на полях Всемирного экономического форума в Давосе.