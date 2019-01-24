Армия и оружие

Боевой робот «Уран-9» поступил на вооружение российской армииИзвестия вчера в 23:39

Боевой роботизированный комплекс «Уран-9» принят на вооружение армии России, сообщил гендиректор концерна «Калашников» Владимир Дмитриев. Он отметил, что к завершению подходит производство первой серийной партии.
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Боевой робот «Уран-9» приняли на вооружение российской армии

Боевой роботизированный комплекс "Уран-9" принят на вооружение российской армии, заявил гендиректор концерна Владимир Дмитриев.
РИА Новостивчера в 17:22

Подробнее о событии

Российская армия получила боевых роботов

Lenta.ruвчера в 23:44

Российская армия приняла на вооружение боевых роботов

Газета.Ruвчера в 22:05

Боевой робот «Уран-9» встал на защиту России

News.ruвчера в 17:42

Минобороны приняло на вооружение боевого робота «Уран-9»

РБКвчера в 18:20

Боевой робот «Уран-9» принят на вооружение российской армии

Эхо Москвывчера в 18:08

Боевой робот «Уран-9» принят на вооружение ВС РФ

Life.ruвчера в 19:35

Боевой робот «Уран-9» приняли на вооружение российской армии

РИА Новостивчера в 17:22
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Автоматически обработаны 7194 источника, обновлено вчера в 23:50, Ашберн
Армия и оружие

Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик ВВС Швеции

Обновлено вчера в 23:27
Политика

Мадуро разорвал дипломатические отношения Венесуэлы и США

Обновлено вчера в 15:25
Происшествия

В Хабаровске из-за сообщений о минировании эвакуировали больницы

Обновлено вчера в 22:49
Общество

Власти объяснили «урок криминальных авторитетов» в приморской школе

Обновлено вчера в 09:05
Политика

Глава Читы Михалев подал в отставку

Мэр Читы Анатолий Михалев написал заявление об отставке, сообщили РИА Новости в правительстве Забайкальского края.
Обновлено вчера в 21:18
Космос

Во время затмения на Луну упал метеорит

Обновлено вчера в 00:22
Авто

УАЗ выпустил версию фургона УАЗ «Профи» с газобаллонным оборудованием

В феврале дилеры начнут принимать заказы на новый УАЗ «Профи» с газобаллонным оборудованием.
Обновлено вчера в 06:40
Технологии

С 1 февраля могут быть сбои в работе сайтов госорганов и банков

Причиной сбоев является глобальное обновление протокола системы доменных имен, а с 1 февраля будет прекращена поддержка старой версии Domain Name System.
Обновлено вчера в 12:14
Экономика

Жителям Киева из-за высоких тарифов пришлось греться кирпичами

Тариф на отопление на Украине с 1 января повысился в среднем на 17,1% из-за роста цены на газ.
Обновлено вчера в 18:47
Наука

Пять клонированных приматов родились в Китае

Пять клонированных обезьян родились в Китае. Все они имеют одинаковое генетическое заболевание.
Обновлено вчера в 17:02
Спорт

Загитова и Самодурова рассказали о поддержке Тарасовой

Российские фигуристки Алина Загитова и Софья Самодурова рассказали о поддержке заслуженного тренера Татьяны Тарасовой на чемпионате Европы по фигурному катанию, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 11:27
Наука

Boeing испытал автономный самолет для передвижения в городе

Компания Boeing провела первый испытательный полет автономного пассажирского воздушного судна (PAV) для транспортировки в городской среде.
Обновлено вчера в 09:33
Транспорт

Власти Петербурга законсервируют ряд строящихся станций метро

Власти Санкт-Петербурга заключат договор на консервацию и поддержание горных выработок и сооружение строящихся станций метро.
Обновлено вчера в 18:46
Общество

Население России уменьшилось впервые за десять лет

Население России на 1 января 2019 года составляло 146 миллионов 793,7 тысячи человек, сообщил в минувшую среду Росстат предварительную оценку численности населения страны на начало года.
Обновлено вчера в 18:26
Авто

Honda представит в Женеве собственный электрокар Urban EV 2017

Компания Honda в рамках ожидаемого автосалона в Женеве представит собственный электрокар под названием Urban EV.
Обновлено вчера в 10:24
Происшествия

Недовольные соседи сломали пандус для ребенка-инвалида в Москве

Жильцы многоэтажного дома на юго-востоке Москвы сломали пандус, установленный для недавно переехавшей семьи с ребенком-инвалидом.
Обновлено вчера в 17:56
Общество

В Росрыболовстве назвали самую полезную в мире рыбу

Обновлено вчера в 19:15
Гаджеты

Гендиректора Apple рассмешил вопрос про Яндекс.Телефон

Гендиректор производителя iPhone, американской корпорации Apple, Тим Кук рассмеялся в ответ на вопрос про то, что он думает о Яндекс.Телефоне.
Обновлено вчера в 19:15
Интернет

Больше половины пользователей Windows оказались под угрозой

Более половины программ, установленных на компьютерах на базе Windows, подвергают опасности пользователей из-за уязвимостей.
Обновлено вчера в 22:00
Авто

Ford обновил пикап Ranger для рынка Европы

Компания Ford провела обновление пикапа Ranger для рынка Европы.
Обновлено вчера в 20:08
Авто

Subaru остановила производство на единственном заводе в Японии

Японский производитель автомобилей Subaru приостановил работу единственного завода в Японии.
Обновлено вчера в 08:22
Здоровье

Названо самое полезное для здоровья мороженое

Обновлено вчера в 20:16
Происшествия

Не менее пяти человек погибли при стрельбе в банке во Флориде

Не менее пяти человек погибли в среду после того, как неизвестный захватил заложников и устроил стрельбу в банке Suntrust в городе Себринг во Флориде, сообщил телеканал CNN в четверг.
Обновлено вчера в 17:33
Политика

Захарова прокомментировала события в Венесуэле

«На примере событий в Венесуэле хорошо видно, как прогрессивное западное сообщество в реальности относится к международному праву, суверенитету и невмешательству во внутренние дела государств, в ручном режиме меняя там власть», — написала она в своем Facebook.
Обновлено вчера в 18:57
Общество

Основатель Alibaba назвал «болезнь страшнее рака»

Китайский миллиардер и основатель компании Alibaba Джек Ма на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что страшнее рака только человеческая глупость, потому что ее «нельзя вылечить».
Обновлено вчера в 15:38
Гаджеты

Xiaomi показала свой первый складной смартфон с гибким экраном

20 февраля свой первый смартфон с гибким экраном покажет Samsung. Ранее подобный аппарат продемонстрировала китайская компания Royole.
Обновлено вчера в 03:45
Происшествия

Режим ЧС ввели в двух районах Самары из-за аварии на теплотрассе

Режим чрезвычайной ситуации введен в двух районах Самары в связи с прорывом на магистральном теплопроводе.
Обновлено вчера в 16:00
Наука

В Греции родится ребенок от трех родителей

Испанские ученные исследовательского центра «Embryotools» проводят реализацию уникального эксперимента, с помощью которого местная жительница родит ребенка, зачатого от трех родителей стразу, сообщает «News.ru».
Обновлено вчера в 14:43
Экономика

Россия и Китай создадут компанию в области цветной металлургии

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) намерен объявить о создании совместно с китайскими партнерами компании в области цветной металлургии, заявил Reuters глава фонда Кирилл Дмитриев на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
Обновлено вчера в 18:23
Общество

Тигра Амура собираются навсегда разлучить с козлом Тимуром

Тигра Амура, который нарушил законы природы, не стал есть козла Тимура, а подружился с парнокопытным, власти Хабаровского края собираются передать в Краснодарский край, в «Парк Тигров».
Обновлено вчера в 12:28
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