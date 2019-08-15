Армия и оружие

Боевики захватили пилота сбитого в Сирии истребителя Су-22Rusvesna.su 00:45

Как сообщала «Русская Весна», вчера около села ат-Тамана к востоку от Хан Шейхуна на юге провинции Идлиб «силы ПВО» боевиков сбили истребитель Су-22 ВВС Сирии.
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